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Εικόνες από τους πρώτους «Ολυμπιακούς Αγώνες» ανθρωποειδών ρομπότ
Τεχνολογία
10:18 - 17 Αυγ 2025

Εικόνες από τους πρώτους «Ολυμπιακούς Αγώνες» ανθρωποειδών ρομπότ

Reporter.gr Newsroom
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Πάνω από 500 ανθρωποειδή ρομπότ από 16 διαφορετικές χώρες τέθηκαν αντιμέτωπα σε 26 αγωνίσματα από το ποδόσφαιρο ως το μποξ, την ταξινόμηση φαρμάκων και το καθάρισμα χώρων, στο πλαίσιο των πρώτων Παγκόσμιων Αγώνων Ανθρωποειδών Ρομπότ.

Ο διαγωνισμός συμφωνα με την DW, διοργανώθηκε στο Πεκίνο. «Ήρθαμε εδώ για να παίξουμε και να κερδίσουμε. Όμως μας ενδιαφέρει και η έρευνα», δηλώνει στο Reuters ο Μαξ Πόλτερ, μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας της HTWK Robots από τη Γερμανία.

«Μπορείς να δεις πολλές νέες, ενδιαφέρουσες και συναρπαστικές προσεγγίσεις σε αυτόν τον διαγωνισμό. Εάν δοκιμάσουμε κάτι και δεν μας βγει, τότε θα χάσουμε το παιχνίδι. Και αυτό είναι στενάχωρο, αλλά είναι σίγουρα καλύτερο από το να είχαμε επενδύσει πολλά χρήματα σε ένα προϊόν με προβλήματα».

Κατά τη διάρκεια των αγώνων πάντως υπήρχαν και… προβλήματα: πολλά ρομπότ-ποδοσφαιριστές χτύπαγαν το ένα πάνω στο άλλο και αναποδογύριζαν, ενώ μερικές φορές τα ρομπότ-δρομείς σκόνταφταν και έπεφταν ενώ «έτρεχαν».

Επίσης, όπως μετέδωσε το AFP, ένα από τα ταχύτερα ρομπότ έτρεξε τα 1.500 μέτρα σε 6:29:37 – δηλαδή σε χρόνο πολύ μεγαλύτερο από το ανθρώπινο ρεκόρ των 3:26:00.

Υπήρχαν βέβαια και απρόοπτα

Αυτό ωστόσο ενδέχεται να αλλάξει μέσα στα επόμενα χρόνια – ιδίως όσον αφορά τα ρομπότ από την Κίνα. Το Πεκίνο είναι αποφασισμένο να θέσει τα ανθρωποειδή ρομπότ στο επίκεντρο της εθνικής της στρατηγικής και, όπως ανακοινώθηκε τον Μάρτιο, το κινεζικό κράτος θα επενδύσει 139 δισεκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη των τεχνολογικών startups, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δραστηριοποιούνται στον χώρο της ρομποτικής και της AI.

Χαρακτηριστικό του πόσο εστιάζει στη ρομποτική η Κίνα είναι και το γεγονός ότι τα αγωνίσματα των ανθρωποειδών πραγματοποιούνται στο Ice Ribbon, γνωστό και ως National Speed Skating Oval, ένα στάδιο ολυμπιακών προδιαγραφών που κατασκευάστηκε για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες που έγιναν το 2022 στο Πεκίνο.

Το τελευταίο διάστημα η Κίνα έχει φιλοξενήσει πολλές εκδηλώσεις ρομποτικής, συμπεριλαμβανομένου του πρώτου μαραθωνίου ανθρωποειδών ρομπότ, ενώ εγκαινιάστηκαν και πολλά καταστήματα με θέμα τα ανθρωποειδή.

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