Ποιες περιοχές της Ουκρανίας ζήτησε από τον Τραμπ ο Πούτιν - Διπλωματικός πυρετός με Ζελένσκι και Ευρώπη

Διπλωματικές προσπάθειες ώστε να έχει συνέχεια η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν γίνονται από τον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντήσει τη Δευτέρα (18/8) τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και σύμφωνα με δημοσιεύματα επιδιώκει τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή και του Ρώσου προέδρου μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Axios η συνάντηση έχει πιθανότητες να συμβεί, ωστόσο, οι όροι που έθεσε ο Πούτιν στον Τραμπ δυσχεραίνουν πολύ την κατάσταση. Ο Τραμπ πιέζει, αλλά ο Ζελένσκι και η Ευρώπη δεν είναι εύκολο να υποχωρήσουν.

Σημειώνεται πως οι όροι για την ειρήνη που έθεσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στη συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ περιλάμβαναν την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας από δύο ανατολικές περιοχές της.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο ειδικός απεσταλμένος του για το Ουκρανικό, Στιβ Γούιτκοφ, μετέφεραν ότι ο Πούτιν ζήτησε από την Ουκρανία να παραχωρήσει δύο από τις τέσσερις περιοχές που διεκδικεί η Ρωσία (Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ) και να «παγώσε»ι τις γραμμές του μετώπου στις άλλες δύο (Χερσώνα και Ζαπορίζια) - σημειώνεται ότι η Ρωσία ελέγχει σχεδόν ολόκληρο το Λουγκάνσκ, αλλά μόνο τα 3/4 του Ντονέτσκ.



Όπως μεταδίδει το Axios, ο Πούτιν παρουσίασε την προθυμία του να σταματήσει την προέλαση σε Χερσώνα και Ζαπορίζια ως παραχώρηση, με αντάλλαγμα την αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντόνετσκ.

Ουκρανική πηγή ανέφερε ότι η αμερικανική πλευρά είχε την εντύπωση πως ο Πούτιν ήταν διατεθειμένος να διαπραγματευτεί για τα μικρά τμήματα των περιοχών Σούμι και Χάρκοβο που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο.

«Η πρόταση αυτή απαιτεί τη μεταβίβαση σημαντικά μεγαλύτερου εδάφους από την Ουκρανία στη Ρωσία σε σχέση με το αντίστροφο — κάτι που η Μόσχα θα μπορούσε να υποστηρίξει ως λογικό, δεδομένου ότι η Ρωσία έχει το στρατιωτικό πλεονέκτημα, αλλά που η Ουκρανία θα απορρίψει σχεδόν σίγουρα. Ο Πούτιν ζήτησε επίσης από τις ΗΠΑ να αναγνωρίσουν την κυριαρχία της Ρωσίας στα τμήματα της Ουκρανίας που θα αποκτήσει στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με την πηγή» αναφέρει η αμερικανική ιστοσελίδα.

Ο ρόλος της Κίνας



Στο «παιχνίδι» φαίνεται ότι μπαίνει και το Πεκίνο καθώς ο Πούτιν εμφανίζεται να δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, ωστόσο, ανέφερε την Κίνα ως έναν από τους πιθανούς εγγυητές, υπονοώντας ενδεχομένως ότι θα αντιταχθεί σε μια δύναμη ασφάλειας που θα αποτελείται από στρατεύματα του ΝΑΤΟ.



Η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι υποστηρικτές της συζητούν την ιδέα μιας «συμμαχίας των προθύρων» που θα υποστηρίξει την Ουκρανία για να αποτρέψει μια μελλοντική ρωσική εισβολή με το Κίεβο να ακούει θετικά τη θέση Τραμπ υπέρ της ιδέας των εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία στην τηλεφωνική συνομιλία μετά τη σύνοδο της Αλάσκας.

«Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα πρόκειται για αποστολή του ΝΑΤΟ, αλλά η Ουκρανία ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν με κάποιο τρόπο. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί περαιτέρω κατά την επίσκεψη του Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο» καταλήγει το δημοσίευμα.



Ζελένσκι: Η Ρωσία «περιπλέκει» το τέλος του πολέμου



Την ίδια στιγμή ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέκρινε τη Ρωσία για την άρνησή της να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός, υπογραμμίζοντας πως «περιπλέκει την κατάσταση» σε ό,τι αφορά την ειρηνευτική συμφωνία που επιδιώκει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση του αμερικανού προέδρου με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.



«Βλέπουμε ότι η Ρωσία απορρίπτει τις πολυάριθμες εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και δεν έχει αποφασίσει ακόμη πότε θα σταματήσει τους σκοτωμούς. Αυτό περιπλέκει την κατάσταση. Εάν δεν είναι διατεθειμένη να δώσει μια απλή εντολή προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις, ενδεχομένως να χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια ώστε η Ρωσία να θελήσει να τηρήσει κάτι πολύ πιο σημαντικό: την ειρηνική συνύπαρξη με τους γείτονές της για δεκαετίες», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ αργά το βράδυ το Σαββάτου.