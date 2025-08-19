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Φον ντερ Λάιεν: Το ανθρώπινο κόστος αυτού του πολέμου πρέπει να σταματήσει
Ειδήσεις
02:45 - 19 Αυγ 2025

Φον ντερ Λάιεν: Το ανθρώπινο κόστος αυτού του πολέμου πρέπει να σταματήσει

Reporter.gr Newsroom
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Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στον Λευκό Οίκο, η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της έγραψε ότι το ανθρώπινο κόστος του πολέμου πρέπει να σταματήσει, ενώ ευχαρίστησε τον Αμερινακό πρόεδρο για τη δέσμευσή του προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Πιο συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησής της στο Χ ανέφερε:

«Το ανθρώπινο κόστος αυτού του πολέμου πρέπει να σταματήσει. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε παιδί από την Ουκρανία που έχει απαχθεί από τη Ρωσία πρέπει να επιστραφεί στις οικογένειές του. Ευχαριστώ των πρόεδρο των ΗΠΑ για τη σαφή του δέσμευση σήμερα να διασφαλίσει ότι αυτά τα παιδιά θα επανενωθούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα».

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