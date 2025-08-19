Φον ντερ Λάιεν: Το ανθρώπινο κόστος αυτού του πολέμου πρέπει να σταματήσει

Πιο συγκεκριμένα, μέσω ανάρτησής της στο Χ ανέφερε:
«Το ανθρώπινο κόστος αυτού του πολέμου πρέπει να σταματήσει. Και αυτό σημαίνει ότι κάθε παιδί από την Ουκρανία που έχει απαχθεί από τη Ρωσία πρέπει να επιστραφεί στις οικογένειές του. Ευχαριστώ των πρόεδρο των ΗΠΑ για τη σαφή του δέσμευση σήμερα να διασφαλίσει ότι αυτά τα παιδιά θα επανενωθούν με τα αγαπημένα τους πρόσωπα».
The human cost of this war must end.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 18, 2025
And that means every single Ukrainian child abducted by Russia must be returned to their families.
I thank @POTUS for his clear commitment today to ensuring these children are reunited with their loved ones. pic.twitter.com/bRyS83Sdxr