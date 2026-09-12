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Star Bulk: Υψηλή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς συγκεντρώνοντας €656 εκατ.
Ναυτιλία
00:10 - 12 Σεπ 2026

Star Bulk: Υψηλή υπερκάλυψη της Δημόσιας Προσφοράς συγκεντρώνοντας €656 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή (11/9) η Δημόσια Προσφορά για την εισαγωγή της Star Bulk Carriers Corp. (Star Bulk) στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens. Το επενδυτικό ενδιαφέρον υπήρξε ιδιαίτερα υψηλό, με το ύψος των συνολικών κεφαλαίων που συγκεντρώθηκαν να ανέρχεται σε €656 εκατ., υπερκαλύπτοντας την έκδοση περισσότερο από 6 φορές, με πάνω από 7.500 επενδυτές να εκφράζουν ενδιαφέρον.

Η τελική τιμή διάθεσης ανά μετοχή διαμορφώθηκε σε €24,50. Συνολικά διατέθηκαν 4,4 εκατ. κοινές ονομαστικές μετοχές της εταιρείας. Η υψηλή συμμετοχή από θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό αποτυπώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη της αγοράς στα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, το ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο και την προοπτική της Star Bulk. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη δυναμική της ναυτιλίας ως επενδυτικής επιλογής αλλά και της ελληνικής κεφαλαιαγοράς ως επενδυτικού προορισμού.

Η διαπραγμάτευση των μετοχών της Star Bulk στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens θα ξεκινήσει στις 16 Σεπτεμβρίου 2026.

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Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Star Bulk, κ. Σπύρος Καπράλος, δήλωσε: «Η εντυπωσιακή ανταπόκριση του ελληνικού επενδυτικού κοινού επιβεβαιώνει την ισχυρή εμπιστοσύνη στο όραμά μας να αποτελούμε κορυφαία ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου παγκοσμίως. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και αισιόδοξοι για τις προοπτικές που ανοίγονται μπροστά μας στην ελληνική και την ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συμβούλους και συνεργάτες μας καθώς και τη διοικητική ομάδα και τους εργαζομένους της Star Bulk για την πολύτιμη συμβολή τους στην ολοκλήρωση της συναλλαγής. Πάνω απ’ όλα, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους τους επενδυτές που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους».

Ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk, κ. Πέτρος Παππάς, επεσήμανε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της Star Bulk, μιας εταιρείας με διεθνή παρουσία και ελληνικές ρίζες. Η παράλληλη εισαγωγή στη Euronext Athens σηματοδοτεί τη νέα μας πορεία στην ελληνική και την ευρωπαϊκή αγορά, αλλά και μια νέα αρχή για την ελληνική ναυτιλία, η οποία αποκτά ενεργό ρόλο στην εγχώρια κεφαλαιαγορά – μια εξέλιξη στην οποία είμαστε περήφανοι που συμβάλαμε. Πλέον η Star Bulk θα είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στις ΗΠΑ και μια εκ των μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών στη Euronext Athens. Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να δημιουργούμε αξία για όλους τους μετόχους μας. Ευχαριστώ το επενδυτικό κοινό για την εμπιστοσύνη, ευχαριστώ τους συμβούλους, τους συνεργάτες και τους ανθρώπους της Star Bulk για τη συνεισφορά τους σε αυτή την τόσο σημαντική επιτυχία».

Σημειώνεται ότι Επικεφαλής Σύμβουλος και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος ήταν η «AXIA Ventures Group Ltd», μέλος του ομίλου Alpha Bank. Σύμβουλος και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος ήταν η «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε». Κύριοι Ανάδοχοι ήταν οι «CrediaBank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία» και «Τράπεζα Optima bank A.E.». Ανάδοχοι ήταν οι «AMBROSIA CAPITAL HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΠΕΥ» και «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ».

Η Star Bulk Carriers Corp. (Star Bulk) είναι η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς ξηρού φορτίου στις ΗΠΑ (Nasdaq: SBLK), βάσει χρηματιστηριακής αξίας, αριθμού πλοίων και συνολικής μεταφορικής ικανότητας στόλου. Με την παράλληλη εισαγωγή στη Euronext Athens, η Star Bulk αποκτά ταυτόχρονη παρουσία σε δύο από τις σημαντικότερες κεφαλαιαγορές διεθνώς, ενισχυμένη χρηματοοικονομική ευελιξία, διεύρυνση και διαφοροποίηση της μετοχικής βάσης, ενίσχυση της επενδυτικής εικόνας και της εμπορευσιμότητας της μετοχής.

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