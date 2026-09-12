Ποιος πήρε το ζακετάκι του Μάξιμου; – Όλη η αλήθεια για τα γκρουπ γονέων στο Viber

Αν το παιδί σου ετοιμάζεται για το σχολείο, είναι απόλυτα φυσιολογικό να σε κατακλύζουν δεκάδες υπαρξιακές απορίες. Θα κάνει παρέες; Πρέπει να ξέρει να δένει τα κορδόνια του μόνος του από τώρα; Μήπως η κοινωνική μας υπόσταση καταρρεύσει αν δεν του ετοιμάζω καθημερινά ένα ανοξείδωτο δοχείο φαγητού με σπιτικά σνακ, βιολογικά λαχανικά και φρέσκους χυμούς;

Όλες αυτές είναι εύλογες ανησυχίες, αλλά αφήστε με να προσθέσω ακόμα μία στη λίστα, τη διαβόητη ομαδική συζήτηση στο Viber.

Σε κάθε σχολείο, αργά ή γρήγορα, δημιουργείται αυτό το ψηφιακό «καζάνι» όπου δεκάδες γονείς ανταλλάσσουν μηνύματα για τα πάντα, από το ποιο χρώμα κάλτσες ζητάει ο γυμναστής μέχρι το ποιος πήρε κατά λάθος τη ζακέτα του Μάξιμου και παρότι κάθε τάξη είναι διαφορετική, οι προσωπικότητες που απαρτίζουν αυτές τις ομάδες είναι σχεδόν πάντα οι ίδιες.

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