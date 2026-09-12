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Ποιος πήρε το ζακετάκι του Μάξιμου; – Όλη η αλήθεια για τα γκρουπ γονέων στο Viber
Magazino
08:00 - 12 Σεπ 2026

Ποιος πήρε το ζακετάκι του Μάξιμου; – Όλη η αλήθεια για τα γκρουπ γονέων στο Viber

Reporter.gr Newsroom
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Αν το παιδί σου ετοιμάζεται για το σχολείο, είναι απόλυτα φυσιολογικό να σε κατακλύζουν δεκάδες υπαρξιακές απορίες. Θα κάνει παρέες; Πρέπει να ξέρει να δένει τα κορδόνια του μόνος του από τώρα; Μήπως η κοινωνική μας υπόσταση καταρρεύσει αν δεν του ετοιμάζω καθημερινά ένα ανοξείδωτο δοχείο φαγητού με σπιτικά σνακ, βιολογικά λαχανικά και φρέσκους χυμούς;

Όλες αυτές είναι εύλογες ανησυχίες, αλλά αφήστε με να προσθέσω ακόμα μία στη λίστα, τη διαβόητη ομαδική συζήτηση στο Viber.

Σε κάθε σχολείο, αργά ή γρήγορα, δημιουργείται αυτό το ψηφιακό «καζάνι» όπου δεκάδες γονείς ανταλλάσσουν μηνύματα για τα πάντα, από το ποιο χρώμα κάλτσες ζητάει ο γυμναστής μέχρι το ποιος πήρε κατά λάθος τη ζακέτα του Μάξιμου και παρότι κάθε τάξη είναι διαφορετική, οι προσωπικότητες που απαρτίζουν αυτές τις ομάδες είναι σχεδόν πάντα οι ίδιες.

Διαβάστε όλο το άρθρο στο mamamia.gr

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