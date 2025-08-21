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Τηλεφωνική επικοινωνία Μόντι – Μακρόν: Στο επίκεντρο Ουκρανία και Μέση Ανατολή
Ειδήσεις
19:11 - 21 Αυγ 2025

Τηλεφωνική επικοινωνία Μόντι – Μακρόν: Στο επίκεντρο Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, και ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, συζήτησαν σήμερα τις διεθνείς προσπάθειες για ειρηνευτική διευθέτηση των κρίσεων στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με ανακοίνωση του Νέου Δελχί.

«Είχα μια πολύ εποικοδομητική συνομιλία με τον φίλο μου, πρόεδρο Μακρόν», έγραψε ο Μόντι σε ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, σημειώνοντας πως αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις τρέχουσες διπλωματικές πρωτοβουλίες σε Ουκρανία και Δυτική Ασία (Μέση Ανατολή).

Από την πλευρά του, ο Μακρόν αναφέρθηκε τόσο στη σύνοδο κορυφής της Ουάσινγκτον όσο και στην κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι δύο ηγέτες επανέλαβαν την πρόθεσή τους να ενισχύσουν τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ των χωρών τους. Η Ινδία επιδιώκει να ενδυναμώσει τις διπλωματικές της σχέσεις με διεθνείς εταίρους, τη στιγμή που οι δεσμοί της με τις Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζουν τάσεις επιδείνωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έχει απειλήσει με διπλασιασμό των δασμών στα ινδικά προϊόντα – από 25% σε 50% – ως αντίποινα για τις συνεχιζόμενες ενεργειακές εισαγωγές της Ινδίας από τη Ρωσία. Οι αγορές αυτές έχουν αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση πόρων στο Νέο Δελχί, αλλά προκαλούν την έντονη δυσαρέσκεια της Ουάσινγκτον, καθώς ενισχύουν οικονομικά τη Μόσχα.

Η επικοινωνία Μόντι – Μακρόν συνέπεσε με την επίσκεψη του Ινδού υπουργού Εξωτερικών, Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ, στη Μόσχα, όπου συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέι Λαβρόφ, για να συζητήσουν ζητήματα διμερούς εμπορίου.

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