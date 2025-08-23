Τραμπ: Νέοι δασμοί (και) στα έπιπλα μέχρι το τέλος του έτους

Η κυβέρνηση Τραμπ ανοίγει νέο μέτωπο στον εμπορικό πόλεμο, ανακοινώνοντας την έναρξη έρευνας για τις εισαγωγές επίπλων, με στόχο την επιβολή δασμών που – όπως δηλώνει ο ίδιος ο Τραμπ – θα επαναφέρουν την αμερικανική παραγωγή σε κρίσιμες πολιτείες.

Όπως δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω της πλατφόρμας Truth Social, η διαδικασία θα ολοκληρωθεί εντός 50 ημερών και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί το ύψος των επιβαρύνσεων που θα επιβληθούν σε εισαγόμενα έπιπλα.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι αυτό το μέτρο θα ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή και θα επαναφέρει τη βιομηχανία επίπλων σε πολιτείες όπως η Βόρεια και Νότια Καρολίνα και το Μίσιγκαν.

Ωστόσο, η είδηση προκαλεί ήδη ανησυχία στους επενδυτές και εντείνει την πίεση σε έναν κλάδο που δοκιμάζεται από τη μειωμένη ζήτηση και την οικονομική αβεβαιότητα.

Η ανακοίνωση είχε άμεσο αντίκτυπο στο χρηματιστήριο: οι μετοχές μεγάλων εταιρειών όπως οι Wayfair, RH και Williams-Sonoma σημείωσαν πτώση λόγω της εξάρτησής τους από τις εισαγωγές, ενώ αντίθετα η μετοχή της La-Z-Boy, που διατηρεί την παραγωγή της στις ΗΠΑ, ενισχύθηκε.

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη επιβάλει δασμούς σε άλλους στρατηγικούς τομείς όπως ο χάλυβας και τα αυτοκίνητα, ενώ εξετάζει επέκταση των μέτρων και σε φαρμακευτικά είδη, ημιαγωγούς και χαλκό. Παραμένει αδιευκρίνιστο αν οι νέοι δασμοί θα ισχύσουν επιπλέον των υπαρχόντων, ανάλογα με τη χώρα προέλευσης.

Πάντως, η συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή για τον κλάδο επίπλων, ο οποίος αντιμετωπίζει ήδη μειωμένη ζήτηση. Εταιρείες όπως η Wayfair βλέπουν πτώση στις πωλήσεις λόγω της υποτονικής αγοράς κατοικίας και του πληθωρισμού, που περιορίζει τις καταναλωτικές δαπάνες σε διακόσμηση, ρούχα, εστίαση και ταξίδια.