Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Το Παρίσι κλονίζει τις αγορές και το ευρώ

Σε τροχιά αποσταθεροποίησης μπαίνει η γαλλική πολιτική σκηνή, καθώς ο πρωθυπουργός Μπαϊρού ρισκάρει την παραμονή του στην εξουσία με μια κρίσιμη ψήφο εμπιστοσύνης στις αρχές Σεπτεμβρίου. Έτσι, η κυβέρνηση απειλείται με κατάρρευση εν μέσω κοινωνικών εντάσεων και αυξανόμενου πολιτικού κόστους για τον Μακρόν, σε μία πολιτική κρίση που αφήνει ξεκάθαρα το στίγμα της στις αγορές, αφού - καθώς το Παρίσι γίνεται ξανά επίκεντρο ανησυχίας στην Ευρωζώνη - οι επενδυτές αντιδρούν με φυγή από τα γαλλικά assets.

Πιο αναλυτικά, ο Μπαϊρού κάλεσε τη Βουλή να επισφραγίσει την εμπιστοσύνη του στις 8 Σεπτεμβρίου, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τη θέση του εν μέσω έντονων αντιδράσεων για το νέο πακέτο μέτρων λιτότητας, συνολικού ύψους 44 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων φορολογικές αυξήσεις και περικοπές, όπως και την κατάργηση δύο επίσημων αργιών, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση.

Η αρχηγός της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, έχει ήδη ανακοινώσει ότι το κόμμα της θα καταψηφίσει την κυβέρνηση, κατηγορώντας τον Μπαϊρού ότι αγνοεί την κρισιμότητα της οικονομικής κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η Γαλλία μετά από σχεδόν μια δεκαετία πολιτικής του Μακρόν.

Την ίδια ώρα, τα εσωτερικά προβλήματα της χώρας εντείνονται, ενώ ο πρόεδρος Μακρόν αντιμετωπίζει δυσκολίες και στο εξωτερικό, καθώς η Ευρώπη βρίσκεται σε αναβρασμό διαρκείας λόγω των εμπορικών συζητήσεων με τις ΗΠΑ, αλλά και της ανοιχτής «πληγής» του πολέμου στην Ουκρανία.

Μέσα σε αυτό το ασταθές περιβάλλον, η αντοχή της κυβέρνησης Μπαϊρού τίθεται εν αμφιβόλω. Ως εκ τούτου, το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών επανέρχεται στο προσκήνιο, καθώς ο Μακρόν αναζητεί τρόπους να ενισχύσει την πολιτική του βάση.

Σημειώνεται ότι οι προεδρικές εκλογές έχουν οριστεί για την άνοιξη του 2027 — με πιθανή διεξαγωγή τον Απρίλιο ή Μάιο — και δεν αναμένονται αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα, εκτός αν ο πρόεδρος παραιτηθεί ή κριθεί ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του, σενάρια που ο ίδιος απορρίπτει κατηγορηματικά.

Ο Μπαϊρού, επιδιώκοντας να ενισχύσει την επικοινωνία του με τους πολίτες, παρουσίασε τον Ιούλιο το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026, παραμένοντας στην πρωτεύουσα και λανσάροντας το δικό του κανάλι στο YouTube με τίτλο «FB Direct». Ωστόσο, οι κινήσεις αυτές δεν φαίνεται να βελτίωσαν τη δημοφιλία του, η οποία έχει υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο για πρωθυπουργό από την έναρξη της διακυβέρνησης Μακρόν.

Η κοινωνική ένταση ενδέχεται να κλιμακωθεί, καθώς κυκλοφορεί ήδη διαδικτυακό κάλεσμα για κινητοποιήσεις και αποκλεισμούς δρόμων στις 10 Σεπτεμβρίου, το οποίο υποστηρίζεται από ευρύ φάσμα πολιτικών ομάδων. «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε κάνοντας ότι το πρόβλημα δεν υπάρχει», δήλωσε ο Μπαϊρού, από τη μεριά του. «Αν το αγνοήσουμε, δεν θα διασωθούμε – ούτε ως κράτος, ούτε ως κοινωνία. Διακυβεύονται η ελευθερία και η κυριαρχία μας».

Η αντίδραση των αγορών

Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg Economics, «τα κόμματα της αντιπολίτευσης φαίνεται διατεθειμένα να καταψηφίσουν. Αν δεν αλλάξουν στάση, η κυβέρνηση θα πέσει». Αν η εκτίμηση αυτή «πέσει» μέσα και η κυβέρνηση καταψηφιστεί, θα είναι το δεύτερο πλήγμα μέσα σε λίγους μόλις μήνες για τον πρόεδρο Μακρόν, μετά την αποχώρηση του προηγούμενου πρωθυπουργού, Μπαρνιέ.

Από την άλλη, ο αναλυτής Έρικ Νέλσον, επικεφαλής στρατηγικής G10 FX της Wells Fargo, εκτιμά ότι, παρά την πίεση, δεν είναι βέβαιο πως ο Μπαϊρού θα ανατραπεί, δεδομένης της δυνατότητάς του να υποχωρήσει σε αμφιλεγόμενα νομοσχέδια για να κερδίσει πολιτική ώθηση. «Δεν ξέρω αν είναι οριστικά εκτός. Υπάρχει ακόμη αβεβαιότητα. Έχει πολλά να προσφέρει στην αντιπολίτευση», δήλωσε στο CNBC.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ευρώ και οι ευρωπαϊκές μετοχές αποτέλεσαν «δημοφιλή momentum trades» φέτος, αλλά τις τελευταίες ημέρες υπάρχει αποστροφή αυτών των θέσεων, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο περαιτέρω αναταράξεων.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης μετοχών της Barclays, που περιλαμβάνει εταιρείες με τη μεγαλύτερη έκθεση σε εσωτερικούς κινδύνους της Γαλλίας, υποχώρησε κατά 2,9% τη Δευτέρα (25/8).

Η αγορά, δε, ήδη σήκωσε ανάστημα: ο δείκτης CAC 40 υποχώρησε σχεδόν 2%, οι αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων αυξήθηκαν και το spread έναντι του γερμανικού Bund διευρύνθηκε, αναδεικνύοντας το αυξημένο πολιτικό ρίσκο.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι αυτή η πολιτική κρίση υποσκάπτει την αξιοπιστία της Γαλλίας στην αγορά κεφαλαίου. Το ευρώ δέχθηκε πιέσεις, ενώ οι επενδυτές στράφηκαν σε ασφαλή καταφύγια όπως ο χρυσός και τα αμερικανικά ομόλογα. Η πιέσεις από το γαλλικό Χρηματιστήριο, έφτασαν και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με πτώση στο Χ.Α. και σε δείκτες όπως η Φρανκφούρτη, η Μαδρίτη και το Μιλάνο.