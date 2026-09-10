ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΗΠΑ: Νέα επαναγορά ομολόγων $5,2 δισ. από το υπουργείο Οικονομικών
Ομόλογα
21:39 - 10 Σεπ 2026

ΗΠΑ: Νέα επαναγορά ομολόγων $5,2 δισ. από το υπουργείο Οικονομικών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε επαναγορά κρατικών ομολόγων συνολικής αξίας 5,187 δισ. δολαρίων προχώρησε την Πέμπτη το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς χρέους που έχει ως στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά κρατικών τίτλων.

Η διαδικασία αφορούσε ομόλογα με διάρκεια από 10 έως 20 έτη. Συνολικά, οι επενδυτές προσέφεραν προς πώληση τίτλους ονομαστικής αξίας 10,489 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Reuters.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχε ανακοινώσει την Τετάρτη ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας θα μπορούσε να επαναγοράσει χρέος έως και 6 δισ. δολαρίων. Το ανώτατο ποσό ήταν περίπου τριπλάσιο σε σχέση με το όριο που είχε τεθεί στην προηγούμενη αντίστοιχη διαδικασία.

Στο επίκεντρο η ρευστότητα στην αγορά ομολόγων

Η επαναγορά εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να στηρίξει τη λειτουργία και τη ρευστότητα της αγοράς κρατικού χρέους, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Τον περασμένο μήνα, το υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να διπλασιάσει το μέγεθος των επαναγορών τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας, ανεβάζοντας το ποσό σε τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια.

Η απόφαση ελήφθη καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων είχαν κινηθεί ανοδικά, με την απόδοση του 30ετούς αμερικανικού τίτλου να ανέρχεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Το πρόγραμμα επαναγορών επικεντρώνεται σε παλαιότερους και λιγότερο ρευστούς τίτλους του αμερικανικού Δημοσίου, με στόχο να βελτιωθούν οι συνθήκες συναλλαγών και να ενισχυθεί η ρευστότητα στην αγορά.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σημείωσαν την Πέμπτη 10/9 υψηλά πολλών ετών, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν εκ νέου την άνοδο των τιμών του αμερικανικού πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εξέλιξη που εντείνει τους φόβους για τον πληθωρισμό και επισκιάζει τα ήπια στοιχεία για τις τιμές παραγωγού.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σφυροκόπημα στις ευρωαγορές: Πετρέλαιο +40%, πληθωρισμός, ομόλογα… και στο «κάδρο» νέες αυξήσεις επιτοκίων
Χρηματιστήρια

Σφυροκόπημα στις ευρωαγορές: Πετρέλαιο +40%, πληθωρισμός, ομόλογα… και στο «κάδρο» νέες αυξήσεις επιτοκίων

Νέος κανόνας υποχρεώνει κατόχους βίζας να εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ μετά την απώλεια της εργασίας τους
Ειδήσεις

Νέος κανόνας υποχρεώνει κατόχους βίζας να εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ μετά την απώλεια της εργασίας τους

ΗΠΑ: Στο 5,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός χονδρικής τον Αύγουστο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Στο 5,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός χονδρικής τον Αύγουστο

Ομόλογα: Παγκόσμια αναταραχή με το Brent στα $105 – Εκτοξεύονται οι αποδόσεις
Ομόλογα

Ομόλογα: Παγκόσμια αναταραχή με το Brent στα $105 – Εκτοξεύονται οι αποδόσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/09/2026 - 22:41

Τραγωδία στην Ελβετία: Τουριστικό λεωφορείο ανετράπη – Πολλοί νεκροί και τραυματίες

Ειδήσεις
10/09/2026 - 22:40

11η Σεπτεμβρίου: 2.977 drones σχημάτισαν τους Δίδυμους Πύργους πάνω από τη Νέα Υόρκη

Ειδήσεις
10/09/2026 - 22:30

Σχολικός αγιασμός: Τι ισχύει για τη γονική άδεια

Πολιτική
10/09/2026 - 22:15

ΣΥΡΙΖΑ: «Περιθώριο υπάρχει» για 13η σύνταξη και στήριξη των ΜμΕ – Μήνυμα Δούρου από Θεσσαλονίκη

Ειδήσεις
10/09/2026 - 21:59

Ιράν: Περιορισμένη επανεκκίνηση της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων

Ομόλογα
10/09/2026 - 21:39

ΗΠΑ: Νέα επαναγορά ομολόγων $5,2 δισ. από το υπουργείο Οικονομικών

Υγεία
10/09/2026 - 21:30

Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονίας: Πότε το scrolling των εφήβων γίνεται επικίνδυνο

Οικονομία
10/09/2026 - 21:15

Καλαφάτης: Διαρκής η στήριξη της Κυβέρνησης προς την κοινωνία και τους πολίτες

Ειδήσεις
10/09/2026 - 20:59

Κομισιόν: Νέα μέτρα για τα παιδιά στα social media – Τι θα ανακοινώσει η φον ντερ Λάιεν

Πολιτική
10/09/2026 - 20:45

Από τους «Σπαρτιάτες» στην Ελληνική Λύση ο Αθανάσιος Χαλκιάς

Πολιτική
10/09/2026 - 20:40

Συνάντηση Ανδρουλάκη με την επικεφαλής των S&D Γκαρσία Πέρεθ

Ειδήσεις
10/09/2026 - 19:37

Θάνατος Μαζωνάκη: Σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο

Ειδήσεις
10/09/2026 - 19:36

Νέος κανόνας υποχρεώνει κατόχους βίζας να εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ μετά την απώλεια της εργασίας τους

Υγεία
10/09/2026 - 19:33

«Μπορώ να τρώω σύκα αν έχω διαβήτη;»

Εργασιακά
10/09/2026 - 19:27

Κεραμέως: Η μεγαλύτερη «Ημέρα Καριέρας» με περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη

Χρηματιστήρια
10/09/2026 - 19:18

Σφυροκόπημα στις ευρωαγορές: Πετρέλαιο +40%, πληθωρισμός, ομόλογα… και στο «κάδρο» νέες αυξήσεις επιτοκίων

Πολιτική
10/09/2026 - 19:12

Τα μέτρα της ΔΕΘ μέσα από το βίντεο Μητσοτάκη: Συμφωνία προόδου και ευημερίας

Πολιτική
10/09/2026 - 18:59

Ο Κώστας Τζαβάρας ανακοίνωσε τη συστράτευσή του με τον Αντώνη Σαμαρά

Ανακοινώσεις
10/09/2026 - 18:53

Alpha Trust – Ανδρομέδα: Στα €2,4 εκατ. τα κέρδη προ φόρων στο α’ εξάμηνο

Πολιτική
10/09/2026 - 18:44

Καρυστιανού από τη ΔΕΘ: Κάθαρση και λογοδοσία – Το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

Πολιτική
10/09/2026 - 18:34

Συνάντηση Δένδια-Πάλμα: Ικανοποίηση για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Το State Department στηρίζει Αθήνα–Τελ Αβίβ

Ναυτιλία
10/09/2026 - 18:20

Η Maran Tankers στην παγκόσμια δεκάδα των VLCCs

Ανακοινώσεις
10/09/2026 - 18:14

ΙΛΥΔΑ: Διψήφια ανάπτυξη και εκτόξευση κερδών στο α’ εξάμηνο – +76,9% το EBITDA

Πολιτική
10/09/2026 - 18:05

Κωνσταντοπούλου από ΔΕΘ: Η Πλεύση Ελευθερίας είναι η λύση – 30 νομοσχέδια έως τις εκλογές

Σχόλια Αγοράς
10/09/2026 - 17:55

ΧΑ: Ανθεκτικό εν μέσω «φωτιάς» σε πετρέλαιο, επιτόκια, ομόλογα

Επιχειρήσεις
10/09/2026 - 17:53

Fourlis: Έκλεισε η συμφωνία με την DrP Group για τα Holland & Barrett

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10/09/2026 - 17:47

ΔΑΑ: Πάνω από τις αρχικές προβλέψεις η κίνηση – Επενδύσεις €950 εκατ. έως το 2030

Ειδήσεις
10/09/2026 - 17:40

ΗΠΑ: Στο 5,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός χονδρικής τον Αύγουστο

Εργασιακά
10/09/2026 - 17:36

ΕΦΚΑ: Οι ημερομηνίες καταβολής των συντάξεων για τον Οκτώβριο

Ομόλογα
10/09/2026 - 17:25

Ομόλογα: Παγκόσμια αναταραχή με το Brent στα $105 – Εκτοξεύονται οι αποδόσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ