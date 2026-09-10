ΗΠΑ: Νέα επαναγορά ομολόγων $5,2 δισ. από το υπουργείο Οικονομικών

Σε επαναγορά κρατικών ομολόγων συνολικής αξίας 5,187 δισ. δολαρίων προχώρησε την Πέμπτη το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς χρέους που έχει ως στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά κρατικών τίτλων.

Η διαδικασία αφορούσε ομόλογα με διάρκεια από 10 έως 20 έτη. Συνολικά, οι επενδυτές προσέφεραν προς πώληση τίτλους ονομαστικής αξίας 10,489 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με το Reuters.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών είχε ανακοινώσει την Τετάρτη ότι στο πλαίσιο της συγκεκριμένης διαδικασίας θα μπορούσε να επαναγοράσει χρέος έως και 6 δισ. δολαρίων. Το ανώτατο ποσό ήταν περίπου τριπλάσιο σε σχέση με το όριο που είχε τεθεί στην προηγούμενη αντίστοιχη διαδικασία.

Στο επίκεντρο η ρευστότητα στην αγορά ομολόγων

Η επαναγορά εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών να στηρίξει τη λειτουργία και τη ρευστότητα της αγοράς κρατικού χρέους, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων έχουν αυξηθεί σημαντικά.

Τον περασμένο μήνα, το υπουργείο είχε ανακοινώσει ότι σχεδιάζει να διπλασιάσει το μέγεθος των επαναγορών τίτλων μεγαλύτερης διάρκειας, ανεβάζοντας το ποσό σε τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια.

Η απόφαση ελήφθη καθώς οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων είχαν κινηθεί ανοδικά, με την απόδοση του 30ετούς αμερικανικού τίτλου να ανέρχεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007.

Το πρόγραμμα επαναγορών επικεντρώνεται σε παλαιότερους και λιγότερο ρευστούς τίτλους του αμερικανικού Δημοσίου, με στόχο να βελτιωθούν οι συνθήκες συναλλαγών και να ενισχυθεί η ρευστότητα στην αγορά.

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων σημείωσαν την Πέμπτη 10/9 υψηλά πολλών ετών, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν εκ νέου την άνοδο των τιμών του αμερικανικού πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, εξέλιξη που εντείνει τους φόβους για τον πληθωρισμό και επισκιάζει τα ήπια στοιχεία για τις τιμές παραγωγού.