ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνεχίστηκε η πτώση στη Wall: Τα ομόλογα εκτινάσσονται και το Brent «φλερτάρει» με τα 110$
Χρηματιστήρια
23:22 - 10 Σεπ 2026

Συνεχίστηκε η πτώση στη Wall: Τα ομόλογα εκτινάσσονται και το Brent «φλερτάρει» με τα 110$

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μετοχές υποχώρησαν την Πέμπτη 10/9, καθώς οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για υψηλότερο πληθωρισμό, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παρατείνεται.

Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 316,56 μονάδες ή 0,6% στις 52.064,10 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,58% στις 7.591,70 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,65% στις 26.081,725 μονάδες. Πρόκειται για την τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση απωλειών για τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εισήλθε στον έβδομο μήνα. Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI έκλεισαν στα 102,48 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 6,7%, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 5,9%, στα 107,63 δολάρια. Και οι δύο δείκτες αναφοράς κατέγραψαν το υψηλότερο κλείσιμό τους από τις 19 Μαΐου.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, το WTI έχει ενισχυθεί κατά 52,9%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει άνοδο 78,5%.

Η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου οδήγησε την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου πάνω από το 4,95%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023.

Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών υψηλού beta, οι οποίες πρωταγωνίστησαν στο φετινό ανοδικό ράλι της αγοράς, κινήθηκαν χαμηλότερα, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι τα υψηλότερα επιτόκια και οι αυξημένες τιμές ενέργειας θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα. Η Intel υποχώρησε περισσότερο από 5%, ενώ η Micron Technology σημείωσε πτώση 4,7%.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής δεν κατάφεραν να περιορίσουν τις ανησυχίες γύρω από τα επιτόκια και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) στις ΗΠΑ αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 0,4% σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση σε μηνιαία βάση, ευθυγραμμιζόμενος με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Σε ετήσια βάση, ο PPI διαμορφώθηκε στο 5,4%, επίπεδο που παραμένει σημαντικά υψηλότερο από τον στόχο του 2% της Federal Reserve.

Τα στοιχεία δημοσιεύθηκαν μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση του ιδιαίτερα σημαντικού δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI). Και οι δύο δείκτες αποτελούν στοιχεία που συνυπολογίζονται στην αξιολόγηση της Fed για τον βασικό δείκτη πληθωρισμού προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), ο οποίος, ωστόσο, αναμένεται να δημοσιευθεί μετά τη συνεδρίαση της Fed για τα επιτόκια στις 16 Σεπτεμβρίου.

«Η ανακοίνωση του PPI από μόνη της ήταν ασαφής, καθώς ουσιαστικά δεν βοηθά να ξεκαθαρίσει το ερώτημα “αύξηση ή όχι αύξηση” από τη Fed την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, η εκτίναξη των τιμών του WTI ξανά πάνω από τα 100 δολάρια και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων που καταγράφουν νέα υψηλά αυξάνουν σαφώς το διακύβευμα για τους επενδυτές ενόψει της κρίσιμης αυριανής ανακοίνωσης του CPI», έγραψε ο Stephen Coltman, επικεφαλής μακροοικονομικής ανάλυσης στην 21shares.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί των επιτοκίων της Fed αποτιμούσαν τελευταία πιθανότητα 73% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της κεντρικής τράπεζας την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες προέρχονταν από ένα τριήμερο πτωτικό σερί, μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ότι προτίθεται να επαναγοράσει κρατικό χρέος μακρύτερης διάρκειας ύψους έως και 6 δισ. δολαρίων, ποσό τριπλάσιο από το συνηθισμένο.

Λιγότερο από έναν μήνα νωρίτερα, το υπουργείο Οικονομικών είχε ανακοινώσει ότι θα υπερδιπλασιάσει το μέγεθος των επαναγορών κρατικού χρέους, από τα 2 δισ. δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/09/2026 - 00:14
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ: Νέα επαναγορά ομολόγων $5,2 δισ. από το υπουργείο Οικονομικών
Ομόλογα

ΗΠΑ: Νέα επαναγορά ομολόγων $5,2 δισ. από το υπουργείο Οικονομικών

Σφυροκόπημα στις ευρωαγορές: Πετρέλαιο +40%, πληθωρισμός, ομόλογα… και στο «κάδρο» νέες αυξήσεις επιτοκίων
Χρηματιστήρια

Σφυροκόπημα στις ευρωαγορές: Πετρέλαιο +40%, πληθωρισμός, ομόλογα… και στο «κάδρο» νέες αυξήσεις επιτοκίων

ΗΠΑ: Στο 5,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός χονδρικής τον Αύγουστο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Στο 5,4% αυξήθηκε ο πληθωρισμός χονδρικής τον Αύγουστο

Ομόλογα: Παγκόσμια αναταραχή με το Brent στα $105 – Εκτοξεύονται οι αποδόσεις
Ομόλογα

Ομόλογα: Παγκόσμια αναταραχή με το Brent στα $105 – Εκτοξεύονται οι αποδόσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/09/2026 - 23:33

Τσελίκ κατά Μητσοτάκη: «Περικύκλωση» της Τουρκίας βλέπει στη συμμαχία Ελλάδας – Ισραήλ

Αυτοδιοίκηση
10/09/2026 - 23:30

Χαρδαλιάς: Επενδύουμε €15,54 εκατ. για ασφαλείς και σύγχρονες αθλητικές υποδομές σε δέκα Δήμους

Ειδήσεις
10/09/2026 - 23:28

Ζελένσκι: Συνάντηση με τον Τραμπ στα τέλη Σεπτεμβρίου στη Νέα Υόρκη

Χρηματιστήρια
10/09/2026 - 23:22

Συνεχίστηκε η πτώση στη Wall: Τα ομόλογα εκτινάσσονται και το Brent «φλερτάρει» με τα 110$

Πολιτική
10/09/2026 - 23:10

Κουτσούμπας από ΔΕΘ: Η ενίσχυση του ΚΚΕ θα είναι βήμα μπροστά για τον λαό

Οικονομία
10/09/2026 - 22:59

ΥΠΕΘΟΟ – ΑΑΔΕ: myLEX - Η νέα ψηφιακή πύλη νομοθετικής πληροφόρησης

Magazino
10/09/2026 - 22:52

Πρεμιέρες: Καθηλώνει το υποψήφιο για 8 βραβεία Σεζάρ «Φάκελος 137»

Ειδήσεις
10/09/2026 - 22:41

Τραγωδία στην Ελβετία: Τουριστικό λεωφορείο ανετράπη – Πολλοί νεκροί και τραυματίες

Ειδήσεις
10/09/2026 - 22:40

11η Σεπτεμβρίου: 2.977 drones σχημάτισαν τους Δίδυμους Πύργους πάνω από τη Νέα Υόρκη

Ειδήσεις
10/09/2026 - 22:30

Σχολικός αγιασμός: Τι ισχύει για τη γονική άδεια

Πολιτική
10/09/2026 - 22:15

ΣΥΡΙΖΑ: «Περιθώριο υπάρχει» για 13η σύνταξη και στήριξη των ΜμΕ – Μήνυμα Δούρου από Θεσσαλονίκη

Ειδήσεις
10/09/2026 - 21:59

Ιράν: Περιορισμένη επανεκκίνηση της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων

Ομόλογα
10/09/2026 - 21:39

ΗΠΑ: Νέα επαναγορά ομολόγων $5,2 δισ. από το υπουργείο Οικονομικών

Υγεία
10/09/2026 - 21:30

Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονίας: Πότε το scrolling των εφήβων γίνεται επικίνδυνο

Οικονομία
10/09/2026 - 21:15

Καλαφάτης: Διαρκής η στήριξη της Κυβέρνησης προς την κοινωνία και τους πολίτες

Ειδήσεις
10/09/2026 - 20:59

Κομισιόν: Νέα μέτρα για τα παιδιά στα social media – Τι θα ανακοινώσει η φον ντερ Λάιεν

Πολιτική
10/09/2026 - 20:45

Από τους «Σπαρτιάτες» στην Ελληνική Λύση ο Αθανάσιος Χαλκιάς

Πολιτική
10/09/2026 - 20:40

Συνάντηση Ανδρουλάκη με την επικεφαλής των S&D Γκαρσία Πέρεθ

Ειδήσεις
10/09/2026 - 19:37

Θάνατος Μαζωνάκη: Σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο

Ειδήσεις
10/09/2026 - 19:36

Νέος κανόνας υποχρεώνει κατόχους βίζας να εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ μετά την απώλεια της εργασίας τους

Υγεία
10/09/2026 - 19:33

«Μπορώ να τρώω σύκα αν έχω διαβήτη;»

Εργασιακά
10/09/2026 - 19:27

Κεραμέως: Η μεγαλύτερη «Ημέρα Καριέρας» με περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας στη Θεσσαλονίκη

Χρηματιστήρια
10/09/2026 - 19:18

Σφυροκόπημα στις ευρωαγορές: Πετρέλαιο +40%, πληθωρισμός, ομόλογα… και στο «κάδρο» νέες αυξήσεις επιτοκίων

Πολιτική
10/09/2026 - 19:12

Τα μέτρα της ΔΕΘ μέσα από το βίντεο Μητσοτάκη: Συμφωνία προόδου και ευημερίας

Πολιτική
10/09/2026 - 18:59

Ο Κώστας Τζαβάρας ανακοίνωσε τη συστράτευσή του με τον Αντώνη Σαμαρά

Ανακοινώσεις
10/09/2026 - 18:53

Alpha Trust – Ανδρομέδα: Στα €2,4 εκατ. τα κέρδη προ φόρων στο α’ εξάμηνο

Πολιτική
10/09/2026 - 18:44

Καρυστιανού από τη ΔΕΘ: Κάθαρση και λογοδοσία – Το πρόγραμμα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία»

Πολιτική
10/09/2026 - 18:34

Συνάντηση Δένδια-Πάλμα: Ικανοποίηση για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» - Το State Department στηρίζει Αθήνα–Τελ Αβίβ

Ναυτιλία
10/09/2026 - 18:20

Η Maran Tankers στην παγκόσμια δεκάδα των VLCCs

Ανακοινώσεις
10/09/2026 - 18:14

ΙΛΥΔΑ: Διψήφια ανάπτυξη και εκτόξευση κερδών στο α’ εξάμηνο – +76,9% το EBITDA

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ