Συνεχίστηκε η πτώση στη Wall: Τα ομόλογα εκτινάσσονται και το Brent «φλερτάρει» με τα 110$

Οι μετοχές υποχώρησαν την Πέμπτη 10/9, καθώς οι τιμές του πετρελαίου στις ΗΠΑ ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για υψηλότερο πληθωρισμό, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παρατείνεται.

Ο Dow Jones Industrial Average υποχώρησε κατά 316,56 μονάδες ή 0,6% στις 52.064,10 μονάδες. Ο S&P 500 σημείωσε πτώση 0,58% στις 7.591,70 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite υποχώρησε κατά 0,65% στις 26.081,725 μονάδες. Πρόκειται για την τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση απωλειών για τους βασικούς χρηματιστηριακούς δείκτες.

Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να επιβαρύνουν το επενδυτικό κλίμα, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εισήλθε στον έβδομο μήνα. Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI έκλεισαν στα 102,48 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 6,7%, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 5,9%, στα 107,63 δολάρια. Και οι δύο δείκτες αναφοράς κατέγραψαν το υψηλότερο κλείσιμό τους από τις 19 Μαΐου.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, στα τέλη Φεβρουαρίου, το WTI έχει ενισχυθεί κατά 52,9%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει άνοδο 78,5%.

Η νέα άνοδος των τιμών του πετρελαίου οδήγησε την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού κρατικού ομολόγου πάνω από το 4,95%, στο υψηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2023.

Οι μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών υψηλού beta, οι οποίες πρωταγωνίστησαν στο φετινό ανοδικό ράλι της αγοράς, κινήθηκαν χαμηλότερα, καθώς οι επενδυτές φοβούνται ότι τα υψηλότερα επιτόκια και οι αυξημένες τιμές ενέργειας θα μπορούσαν να επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα. Η Intel υποχώρησε περισσότερο από 5%, ενώ η Micron Technology σημείωσε πτώση 4,7%.

Τα στοιχεία για τον πληθωρισμό χονδρικής δεν κατάφεραν να περιορίσουν τις ανησυχίες γύρω από τα επιτόκια και την άνοδο των τιμών του πετρελαίου. Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) στις ΗΠΑ αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 0,4% σε εποχικά προσαρμοσμένη βάση σε μηνιαία βάση, ευθυγραμμιζόμενος με τις εκτιμήσεις των αναλυτών. Σε ετήσια βάση, ο PPI διαμορφώθηκε στο 5,4%, επίπεδο που παραμένει σημαντικά υψηλότερο από τον στόχο του 2% της Federal Reserve.

Τα στοιχεία δημοσιεύθηκαν μία ημέρα πριν από την ανακοίνωση του ιδιαίτερα σημαντικού δείκτη τιμών καταναλωτή (CPI). Και οι δύο δείκτες αποτελούν στοιχεία που συνυπολογίζονται στην αξιολόγηση της Fed για τον βασικό δείκτη πληθωρισμού προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE), ο οποίος, ωστόσο, αναμένεται να δημοσιευθεί μετά τη συνεδρίαση της Fed για τα επιτόκια στις 16 Σεπτεμβρίου.

«Η ανακοίνωση του PPI από μόνη της ήταν ασαφής, καθώς ουσιαστικά δεν βοηθά να ξεκαθαρίσει το ερώτημα “αύξηση ή όχι αύξηση” από τη Fed την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, η εκτίναξη των τιμών του WTI ξανά πάνω από τα 100 δολάρια και οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων που καταγράφουν νέα υψηλά αυξάνουν σαφώς το διακύβευμα για τους επενδυτές ενόψει της κρίσιμης αυριανής ανακοίνωσης του CPI», έγραψε ο Stephen Coltman, επικεφαλής μακροοικονομικής ανάλυσης στην 21shares.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί των επιτοκίων της Fed αποτιμούσαν τελευταία πιθανότητα 73% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης της κεντρικής τράπεζας την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.

Οι βασικοί χρηματιστηριακοί δείκτες προέρχονταν από ένα τριήμερο πτωτικό σερί, μετά την ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών ότι προτίθεται να επαναγοράσει κρατικό χρέος μακρύτερης διάρκειας ύψους έως και 6 δισ. δολαρίων, ποσό τριπλάσιο από το συνηθισμένο.

Λιγότερο από έναν μήνα νωρίτερα, το υπουργείο Οικονομικών είχε ανακοινώσει ότι θα υπερδιπλασιάσει το μέγεθος των επαναγορών κρατικού χρέους, από τα 2 δισ. δολάρια.