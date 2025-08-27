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Ο Τραμπ απειλεί με «οικονομικό πόλεμο» αν δεν τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία
Ειδήσεις
08:40 - 27 Αυγ 2025

Ο Τραμπ απειλεί με «οικονομικό πόλεμο» αν δεν τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Με κυρώσεις και εμπορικά αντίμετρα απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ, εάν Ρωσία και Ουκρανία δεν προχωρήσουν άμεσα σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Όπως δήλωσε, προετοιμάζει «πολύ σοβαρές συνέπειες» για τη Μόσχα, ενώ δεν δίστασε να ασκήσει κριτική και στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι εντελώς αθώος».    

Πιο αναλυτικά, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με την έναρξη ενός «οικονομικού πολέμου» αν δεν υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό της σύρραξης στην Ουκρανία, στοχεύοντας τόσο τη Ρωσία και τον Βλαντιμίρ Πούτιν όσο και την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Δήλωσε, μάλιστα, ότι δεν θα πρόκειται για έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά για οικονομικό πόλεμο με σοβαρές συνέπειες, ιδίως για τη Ρωσία, τις οποίες – όπως είπε – θα προτιμούσε να αποφύγει.

Ο Τραμπ μιλούσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού του συμβουλίου, όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για να οδηγηθούν Πούτιν και Ζελένσκι σε διμερείς διαπραγματεύσεις, προκειμένου να αποφευχθούν οι σχεδιαζόμενες αμερικανικές κυρώσεις κατά της Μόσχας. Απαντώντας, σημείωσε ότι οι ανθρώπινες απώλειες στον πόλεμο παραμένουν μεγάλες, με χιλιάδες νεκρούς κάθε εβδομάδα, και προειδοποίησε ότι, αν αναγκαστεί, είναι έτοιμος να εφαρμόσει το «πολύ σοβαρό σχέδιο» που έχει στο μυαλό του.

Παρά τις υποσχέσεις του να τερματίσει τον πόλεμο από την πρώτη κιόλας ημέρα της επιστροφής του στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ παραδέχεται πλέον ότι η επίλυση του ουκρανικού ζητήματος είναι εξαιρετικά δύσκολη, ακόμα και μετά τη συνάντησή του με τον ίδιο τον Πούτιν που πραγματοποιήθηκε στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα – μια συνάντηση που είχε δημιουργήσει προσδοκίες για διπλωματική πρόοδο – αλλά και την συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, κατά την οποία αναζωπυρώθηκαν οι ελπίδες για διμερή μεταξύ των δύο προέδρων.

Ωστόσο, καμία απτή πρόοδος δεν έχει σημειωθεί ακόμη και το Κρεμλίνο συνεχίζει να μην επιβεβαιώνει ότι έχουν καταλήξει σε οποιαδήποτε συμφωνία για συνάντηση.

Αντιθέτως, σε δηλώσεις του στο NBC, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ανέφερε πως ο Πούτιν είναι πρόθυμος να συναντήσει τον Ζελένσκι, αλλά «μόνο όταν υπάρξει ουσιαστική και επεξεργασμένη ατζέντα» – κάτι που, όπως υποστήριξε, δεν ισχύει προς το παρόν.

Ο Τραμπ, από την πλευρά του, έχει αυξήσει τις πιέσεις και προς τρίτες χώρες που –κατά την εκτίμησή του– στηρίζουν την πολεμική μηχανή της Ρωσίας. Έχει ήδη ανακοινώσει την επιβολή αυξημένων δασμών (στο 50%) σε προϊόντα από την Ινδία, λόγω των συνεχιζόμενων αγορών ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί. Αν και μέχρι στιγμής έχει αποφύγει να στραφεί ανοιχτά κατά της Κίνας και άλλων κρατών με παρόμοια πρακτική, άφησε να εννοηθεί πως εξετάζονται επιπλέον μέτρα.

Αν και εμφανίστηκε ιδιαίτερα ενοχλημένος από τις ρωσικές επιθέσεις που σημειώθηκαν λίγο μετά τις συνομιλίες του με τον Πούτιν, ο Τραμπ κράτησε αποστάσεις και από τον Ζελένσκι. «Ο Ζελένσκι δεν είναι εντελώς αθώος. Χρειάζονται δύο για να χορέψεις ταγκό», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας πως στο παρελθόν τον είχε κατηγορήσει ότι δεν δείχνει την απαιτούμενη ευγνωμοσύνη για τη στήριξη των ΗΠΑ και τον είχε χαρακτηρίσει εμπόδιο στην ειρήνη.

Σημειώνεται ότι στις 18 Αυγούστου, μετά από τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν και συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, ο Τραμπ πρότεινε τη διοργάνωση συνόδου κορυφής για την ειρήνη. Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, δήλωσε ότι αναμένει μέσα στις επόμενες ημέρες να παρουσιαστούν εγγυήσεις ασφαλείας με τη στήριξη ΗΠΑ και Ευρώπης.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/08/2025 - 07:59
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