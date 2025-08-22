Λαβρόφ: Έτοιμος για συνάντηση με Ζελένσκι ο Πούτιν όταν υπάρξει σαφής ατζέντα

Ο κορυφαίος διπλωμάτης της Ρωσίας δήλωσε την Παρασκευή (22/8) ότι δεν έχει προγραμματιστεί καμία συνάντηση μεταξύ του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ρίχνοντας νέες σκιές στις προσπάθειες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μια σύνοδο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο Πούτιν είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Ζελένσκι όταν υπάρξει μια σαφής ατζέντα για τη σύνοδο, και αυτή η ατζέντα προς το παρόν δεν είναι καθόλου έτοιμη», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ στο NBC News, σε αποκλειστική συνέντευξη.

Ο Λευκός Οίκος προσπαθεί να εξασφαλίσει τόπο και ημερομηνία για τη σύνοδο μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα και τις επακόλουθες συνομιλίες με τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στην Ουάσιγκτον. Ωστόσο, η Ρωσία έχει δείξει ότι δεν βιάζεται να προχωρήσει σε απευθείας διάλογο Πούτιν–Ζελένσκι και την Πέμπτη εξαπέλυσε μία από τις μεγαλύτερες αεροπορικές επιθέσεις του πολέμου, πλήττοντας στόχους σε όλη την Ουκρανία, μεταξύ των οποίων και μια αμερικανική εταιρεία ηλεκτρονικών.

«Ο πρόεδρος Πούτιν είπε ξεκάθαρα ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η συνάντηση θα έχει πραγματικά προεδρική ατζέντα», τόνισε ο Λαβρόφ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Ουκρανία είναι εκείνη που εμποδίζει την πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Ο πρόεδρος Τραμπ πρότεινε, μετά την Αλάσκα, ορισμένα σημεία τα οποία συμμεριζόμαστε και για κάποια από αυτά συμφωνήσαμε να δείξουμε ευελιξία», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη συνάντηση της 15ης Αυγούστου με τον Πούτιν στην Αλάσκα.

«Όταν ο πρόεδρος Τραμπ έθεσε … αυτά τα ζητήματα στη συνάντηση στην Ουάσιγκτον», συνέχισε ο Λαβρόφ, «ήταν πολύ ξεκάθαρο σε όλους ότι υπάρχουν ορισμένες αρχές που η Ουάσιγκτον θεωρεί πως πρέπει να γίνουν αποδεκτές, συμπεριλαμβανομένης της μη ένταξης στο ΝΑΤΟ και της συζήτησης για εδαφικά ζητήματα — και ο Ζελένσκι είπε όχι σε όλα».

Ο Λαβρόφ πρόσθεσε: «Είπε ακόμη όχι, όπως ανέφερα, και στην κατάργηση της νομοθεσίας που απαγορεύει τη ρωσική γλώσσα. Πώς μπορούμε να συναντηθούμε με κάποιον που προσποιείται ότι είναι ηγέτης;».

Η Ουκρανία δεν έχει απαγορεύσει τη ρωσική γλώσσα, αλλά ο Πούτιν έχει επανειλημμένα ισχυριστεί —χωρίς αποδείξεις— ότι το Κίεβο έχει διαπράξει γενοκτονία εναντίον ρωσόφωνων στην ανατολική περιοχή του Ντονμπάς. Παράλληλα έχει επιχειρήσει να υπονομεύσει τη νομιμότητα του Ζελένσκι, ο οποίος εξελέγη δημοκρατικά πρόεδρος της Ουκρανίας το 2019.

Ο Ζελένσκι δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία προσπαθεί να «ξεγλιστρήσει» από την υποχρέωση για μια συνάντηση, κατηγορώντας τη για συνέχιση «μαζικών επιθέσεων» κατά της Ουκρανίας.

Έχει υπογραμμίσει ότι είναι «έτοιμος» για μια συνάντηση με τον Πούτιν και κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αντιδράσουν «δυναμικά», με αυστηρότερες κυρώσεις και νέα οικονομική πίεση, σε περίπτωση που ο Πούτιν αρνηθεί.

Συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις

Οι δηλώσεις του Λαβρόφ ήρθαν μετά την πιο μεγάλη επίθεση της Ρωσίας από τις αρχές Ιουλίου, με σχεδόν 600 drones και 40 βαλλιστικούς και κρουζ πυραύλους να εκτοξεύονται τη νύχτα της Πέμπτης, συμπεριλαμβανομένου πλήγματος σε αμερικανικό εργοστάσιο ηλεκτρονικών της Flex στη δυτική Ουκρανία, όπου τουλάχιστον 15 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν.

Ο Τραμπ φάνηκε να ενθαρρύνει την Ουκρανία να αντεπιτεθεί μέσω του Truth Social, εκφράζοντας τη συμπάθειά του για το γεγονός ότι το Κίεβο στερείται ισοδύναμων όπλων και παρομοιάζοντας την κατάσταση με μια αθλητική ομάδα που «έχει καταπληκτική άμυνα, αλλά δεν της επιτρέπεται να παίξει επίθεση».

«Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να κερδίσουν!» έγραψε.

Ο Ζελένσκι είπε ότι ο Τραμπ έχει «απόλυτο δίκιο» πως οι Ουκρανοί πρέπει να προστατευθούν πέρα από την άμυνα, αν και τόνισε τη σημασία της διπλωματικής προσπάθειας του Κιέβου.

Οι συνομιλίες για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία μετά τον πόλεμο προχώρησαν αυτή την εβδομάδα, με υπουργούς Άμυνας από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Φινλανδία και την Ουκρανία να συζητούν για την παροχή προστασίας που θα μπορούσαν να προσφέρουν οι σύμμαχοι του Κιέβου. Οι στρατιωτικές επιλογές που αναπτύχθηκαν εκεί θα παρουσιαστούν τώρα σε συμβούλους εθνικής ασφάλειας για περαιτέρω διαπραγματεύσεις, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα συμβάλουν στην παροχή εγγυήσεων ασφαλείας σε οποιαδήποτε συμφωνία με τη Ρωσία, διευκρινίζοντας ότι αυτές δεν θα περιλαμβάνουν χερσαίες δυνάμεις των ΗΠΑ, αλλά ενδέχεται να περιλαμβάνουν αεροπορική υποστήριξη.

Ο Λαβρόφ είπε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η Μόσχα είναι υπέρ «πραγματικά αξιόπιστων» εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία, αλλά τυχόν προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος χωρίς τη ρωσική συμμετοχή αποτελεί «ουτοπία, δρόμο χωρίς διέξοδο».

Η Ρωσία εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 — σημαντική κλιμάκωση μιας σύγκρουσης που είχε ξεκινήσει ήδη από το 2014, όταν προσάρτησε παράνομα την Κριμαία.