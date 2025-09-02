Ερντογάν προς ΗΠΑ: Επανεξετάστε την άρνηση χορήγησης βίζας στην παλαιστινιακή αντιπροσωπεία

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναθεωρήσουν την απόφασή τους να μην εκδώσουν βίζες για τα μέλη της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας που είχαν προγραμματίσει να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

«Η επιλογή αυτή έρχεται σε αντίθεση με την αποστολή των Ηνωμένων Εθνών και είναι απαραίτητο να επανεξεταστεί άμεσα», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος σε δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια της επιστροφής του από την Κίνα.

Ο Ερντογάν επεσήμανε ότι η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ έχει ως στόχο τη συζήτηση και την επίλυση παγκόσμιων ζητημάτων. «Η απουσία της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας εξυπηρετεί μόνο τα συμφέροντα του Ισραήλ», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι επιθυμούσε να συζητήσει το θέμα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ώστε να ενημερωθεί για τη θέση του.

Μέχρι στιγμής, ο Γκουτέρες δεν έχει προβεί σε δημόσια δήλωση σχετικά με την υπόθεση.

Το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ έκανε γνωστό ότι απορρίπτει την έκδοση θεωρήσεων εισόδου για μέλη της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) και της Παλαιστινιακής Αρχής (ΠΑ), ενόψει της επερχόμενης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη.

Σημειώνεται ότι η φετινή συνέλευση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς αρκετοί σύμμαχοι των ΗΠΑ ετοιμάζονται να προχωρήσουν στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους.

Η Παλαιστινιακή Αρχή, μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες χώρες, έχουν ήδη απευθύνει έκκληση προς την Ουάσινγκτον να ανακαλέσει την απόφασή της.