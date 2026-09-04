Εγκαίνια νέων σχολικών μονάδων στη Θεσσαλονίκη: Ανακαινίσεις σχολείων μέσω του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»

Δύο νέα, σύγχρονα και βιοκλιματικά σχολεία, το 1ο Λύκειο Πολίχνης και το Γενικό Λύκειο Ευκαρπίας, εγκαινιάστηκαν, σήμερα, στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, παρουσία της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφίας Ζαχαράκης, του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, του Υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιου για θέματα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Νίκου Παπαϊωάννου και του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών Νίκου Ταχιάου.

Παρόντες ήταν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής Ιωάννης Παπαδομαρκάκης, ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος, ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Ασλανίδης, ο Πρόεδρος της Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. Τιμολέων Κατσίπος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Αθανάσιος Γιάνναρης, καθώς και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΕΤΚΑ Ντίνος Μπενρουμπή.

Οι δύο σχολικές μονάδες αποτελούν μέρος του έργου για τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση 17 νέων σχολικών μονάδων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω ΣΔΙΤ, συνολικής συμβατικής δαπάνης 137,6 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Τα νέα σχολεία αναπτύσσονται σε 9 Δήμους και έχουν συνολική δυναμικότητα περίπου 5.000 μαθητών.

Η Σύμβαση Σύμπραξης, που υπογράφηκε στις 30 Οκτωβρίου 2024, προβλέπει την κατασκευή των σχολικών μονάδων σε διάστημα 24 μηνών και την τεχνική διαχείριση και συντήρηση των εγκαταστάσεων για τα επόμενα 25 χρόνια. Στις υποχρεώσεις του αναδόχου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή σύγχρονων και βιοκλιματικών κτιρίων, η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου σχολικού εξοπλισμού, καθώς και η συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Το 1ο Λύκειο Πολίχνης είναι ένα σύγχρονο βιοκλιματικό σχολικό συγκρότημα συνολικής επιφάνειας 2.859 τ.μ., το οποίο αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα. Διαθέτει 12 αίθουσες διδασκαλίας, δύο αίθουσες ξένων γλωσσών, εργαστήριο φυσικών επιστημών, δύο εργαστήρια πληροφορικής, εργαστήρια τεχνολογίας – σχεδίου και αισθητικής αγωγής, βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων χωρητικότητας 140 μαθητών. Η σχολική μονάδα είναι πλήρως προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία και διαθέτει υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και διαμορφωμένο αύλειο χώρο.

Το ΓΕΛ Ευκαρπίας, συνολικής επιφάνειας 3.068 τ.μ., διαθέτει 12 αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσες ξένων γλωσσών, εργαστήρια φυσικών επιστημών, πληροφορικής, σχεδίου, αισθητικής αγωγής και τεχνολογίας, βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων χωρητικότητας 140 μαθητών, καθώς και πλήρεις υποδομές προσβασιμότητας. Το σχολικό συγκρότημα συμπληρώνεται από υπαίθριο γήπεδο και διαμορφωμένο αύλειο χώρο για τις καθημερινές και αθλητικές δραστηριότητες των μαθητών.

Εκτός από το 1ο Λύκειο Πολίχνης και το ΓΕΛ Ευκαρπίας, ακόμη μία από τις 17 νέες σχολικές μονάδες, το 5ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων, θα εγκαινιαστεί σήμερα το απόγευμα, ενώ το 2ο Γυμνάσιο Λαγκαδά αναμένεται να παραδοθεί τις επόμενες μέρες.

Έως το τέλος Οκτωβρίου προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή και να έχουν παραδοθεί τα περισσότερα από τα συνολικά 17 σχολικά συγκροτήματα.

Νωρίτερα, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επισκέφθηκαν το 4ο Γυμνάσιο Χαριλάου, όπου πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στο πλαίσιο της Β΄ Φάσης του προγράμματος Ανακαίνισης Σχολικών Κτιρίων «Μαριέττα Γιαννάκου».

Το 4ο Γυμνάσιο Χαριλάου είναι μία από τις 21 σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης που εντάσσονται στη Β΄ Φάση του προγράμματος. Συνολικά, στην Κεντρική Μακεδονία περιλαμβάνονται 27 σχολικές μονάδες, ενώ σε όλη τη χώρα η δεύτερη φάση αφορά εργασίες ανακαίνισης σε 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα, σε 132 Δήμους.

Οι παρεμβάσεις του προγράμματος πραγματοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σχολείου και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς, ανακαίνιση χώρων υγιεινής, συμπεριλαμβανομένων WC ΑμεΑ, κατασκευή ή επισκευή ραμπών προσβασιμότητας, αναβάθμιση αθλητικών και αύλειων χώρων, καθώς και εργασίες μόνωσης ή επισκευής στεγών.

Η δεύτερη φάση του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» χρηματοδοτείται από δωρεά ύψους 100 εκατ. ευρώ των τεσσάρων συστημικών τραπεζών – Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Τράπεζα Πειραιώς – και υλοποιείται από την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Παρόντες κατά την επίσκεψη στο 4ο Γυμνάσιο Χαριλάου ήταν ο Πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς, ο Πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης, ο Επικεφαλής Δικτύου Βορείου Ελλάδας της Eurobank Γιώργος Κηπουρός και η acting Γενική Διευθύντρια της ΕΕΤ Χαρούλα Απαλαγάκη.

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Ένα σύγχρονο δημόσιο σχολείο δεν είναι μόνο όσα συμβαίνουν μέσα στην τάξη. Είναι και ο χώρος στον οποίο τα παιδιά περνούν ένα μεγάλο μέρος της ημέρας τους, μαθαίνουν, δημιουργούν, συνεργάζονται και χτίζουν τα όνειρά τους.

Σήμερα, στην Πολίχνη και την Ευκαρπία, παραδίδουμε δύο νέα, σύγχρονα, βιοκλιματικά και πλήρως προσβάσιμα σχολεία. Δύο από τις 17 νέες σχολικές μονάδες που δημιουργούνται στην Κεντρική Μακεδονία, σε ένα έργο που αφορά συνολικά περίπου 5.000 μαθητές.

Την ίδια στιγμή, στο 4ο Γυμνάσιο Χαριλάου βλέπουμε στην πράξη τη συνέχεια μιας μεγάλης προσπάθειας για τα σχολεία που ήδη λειτουργούν και έχουν ανάγκη από ουσιαστικές παρεμβάσεις. Μέσα από το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”, μετά την πρώτη μεγάλη φάση ανακαινίσεων, προχωρούμε φέτος σε ακόμη 238 σχολεία και σχολικά συγκροτήματα σε ολόκληρη τη χώρα.

Νέα σχολεία εκεί όπου τα έχουμε ανάγκη και ουσιαστικές ανακαινίσεις εκεί όπου οι υποδομές έχουν γεράσει. Αυτός είναι ο διπλός στόχος μας.

Γιατί μια σύγχρονη αίθουσα, μια ασφαλής αυλή, ένα προσβάσιμο σχολείο δεν είναι απλώς κτιριακές παρεμβάσεις. Είναι μέρος της ποιότητας της εκπαίδευσης που προσφέρουμε στα παιδιά μας και της καθημερινότητας των εκπαιδευτικών μας.

Θέλουμε κάθε παιδί, όπου κι αν ζει, να έχει ένα σχολείο που του δίνει περισσότερες δυνατότητες να μάθει, να δημιουργήσει και να προχωρήσει. Γιατί οι ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση χτίζονται και μέσα στα ίδια μας τα σχολεία».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών αποτελεί μία επένδυση με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, γιατί αφορά άμεσα την καθημερινότητα χιλιάδων μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογενειών.

Σήμερα εγκαινιάσαμε δύο από τα 17 νέα σχολεία που κατασκευάζονται μέσω ΣΔΙΤ στην Κεντρική Μακεδονία, στην Πολίχνη και την Ευκαρπία. Πρόκειται για σύγχρονες, βιοκλιματικές και πλήρως προσβάσιμες σχολικές εγκαταστάσεις, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας και στις απαιτήσεις ενός σύγχρονου δημόσιου σχολείου. Το συγκεκριμένο έργο θα δημιουργήσει συνολικά νέες σχολικές υποδομές για περίπου 5.000 μαθητές σε 9 Δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας.

Παράλληλα, μέσα από το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” αναβαθμίζουμε το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα των σχολείων. Στη δεύτερη φάση του προγράμματος εντάσσονται 238 σχολεία σε 132 Δήμους σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων 21 βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Με διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά με έναν κοινό στόχο, προχωρούμε τόσο στην κατασκευή νέων σχολείων όσο και στην αναβάθμιση υφιστάμενων σχολικών μονάδων. Συνεχίζουμε, με σχέδιο και συνέπεια, να επενδύουμε στις δημόσιες υποδομές εκπαίδευσης, δημιουργώντας λειτουργικότερα, προσβάσιμα και ενεργειακά αποδοτικά σχολεία, γιατί κάθε παιδί αξίζει ένα καλύτερο σχολικό περιβάλλον και καλύτερες προοπτικές για το μέλλον του».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος υπογράμμισε: «Από αύριο παραδίδονται για να ανοίξουν αμέσως τις πόρτες τους για τη νέα σχολική χρονιά τρία νέα σχολικά συγκροτήματα — στην Πολίχνη, την Ευκαρπία και τους Αμπελόκηπους και σε ελάχιστες ημέρες, ένα τέταρτο, το 2ο γυμνάσιο Λαγκαδά. Είναι μέρος των 17 νέων σχολείων που κατασκευάζονται μέσω ΣΔΙΤ στην Κεντρική Μακεδονία, με σύγχρονες, ασφαλείς, προσβάσιμες και ενεργειακά αποδοτικές προδιαγραφές.

Δεν είναι απλώς τέσσερα νέα κτίρια. Είναι ολοκληρωμένες πρότυπες υποδομές, σχεδιασμένες να εξυπηρετούν την εκπαιδευτική κοινότητα για δεκαετίες, με προδιαγραφές που δεν καλύπτουν μόνο τις σημερινές ανάγκες, αλλά αναβαθμίζουν και τις συνθήκες της εκπαίδευσης.

Και πίσω από τους αριθμούς είναι κάτι πιο απλό: παιδιά που θα περάσουν σε μία περίπου εβδομάδα, μαζί με τους εκπαιδευτικούς τους, το κατώφλι ενός σχολείου φτιαγμένου με το μάτι στο μέλλον. Αυτό μετράει τελικά περισσότερο από κάθε στατιστικό στοιχείο του έργου».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΤ.ΥΠ. Α.Ε. Αθανάσιος Γιάνναρης σημείωσε: «Μέρα χαράς για τους Θεσσαλονικείς, για τους Μακεδόνες μας, για τους εκπαιδευτικούς, για τους γονείς και πάνω από όλα για τους μαθητές, τα παιδιά μας, που είναι το μέλλον της πατρίδας μας.

Το έργο ΣΔΙΤ της κατασκευής 17 σχολικών μονάδων στην Κεντρική Μακεδονία, που υλοποιείται από την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. προχωρά με γρήγορους ρυθμούς.

Τα υπερσύγχρονα, βιοκλιματικά σχολεία που εγκαινιάζουμε σήμερα, παραδίδονται νωρίτερα από το προβλεπόμενο συμβατικό χρονοδιάγραμμα.

Συγχαρητήρια στην ανάδοχο εταιρεία METLEN.

Η Β΄ Φάση του γιγαντιαίου προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου, που αφορά την αναβάθμιση 240 σχολικών συγκροτημάτων σε όλη τη χώρα και υλοποιείται από την Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. με τη συνδρομή - δωρεά των 4 συστημικών τραπεζών, μέσω της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, είναι στην τελική ευθεία.

Ακλόνητος στόχος μας είναι όλες οι σχολικές μονάδες να είναι λειτουργικές με την έναρξη της σχολικής χρονιάς».