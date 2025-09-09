Ουκρανία: Αίτημα για $60 δισ. από τους συμμάχους το 2026

Ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, Ντενίς Σμιχάλ, δήλωσε ότι το Κίεβο επιθυμεί οι διεθνείς σύμμαχοί του να διαθέσουν το ποσό των 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2026, με σκοπό την ενίσχυση της άμυνας τόσο της Ουκρανίας όσο και της Ευρώπης συνολικά.

Η δήλωση αυτή έγινε έπειτα από συνεδρίαση της Ομάδας Ραμστάιν, μιας συμμαχίας χωρών που στηρίζουν στρατιωτικά και πολιτικά την Ουκρανία μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022.

Παράλληλα, η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, έκανε γνωστό ότι η χώρα ζήτησε τη δημιουργία ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις συνεχιζόμενες πιεστικές στρατιωτικές δαπάνες λόγω του πολέμου. Δεν διευκρίνισε, ωστόσο, το ύψος του ποσού που προτίθεται να αιτηθεί η ουκρανική κυβέρνηση μέσω του νέου πακέτου.