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Ζελένσκι: Οι ουκρανικές δυνάμεις ενισχύουν τη θέση τους στο Σούμι
Ειδήσεις
09:34 - 15 Σεπ 2025

Ζελένσκι: Οι ουκρανικές δυνάμεις ενισχύουν τη θέση τους στο Σούμι

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις προχώρησαν στις συνοριακές περιοχές της βόρειας περιφέρειας Σούμι, μια περιοχή όπου οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν εδώ και μήνες να εδραιώσουν τη θέση τους.

Ο Ζελένσκι μετέφερε τα λόγια του ανώτατου διοικητή της Ουκρανίας, ο οποίος σημείωσε ότι οι δυνάμεις της Μόσχας υπέστησαν σημαντικές απώλειες στις περιοχές Ντονέτσκ και Χάρκοβο, κατά μήκος της γραμμής του μετώπου μήκους 1.000 χλμ. Οι δηλώσεις του προέδρου ήρθαν έπειτα από μία εβδομάδα ρωσικών ανακοινώσεων, που υπογράμμιζαν τα κέρδη της Μόσχας στην κεντρική περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ.

Τα ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να προελαύνουν αργά στην ανατολική Ουκρανία, ανακοινώνοντας σχεδόν καθημερινά την κατάληψη χωριών. Η Μόσχα έχει προσαρτήσει τέσσερις περιοχές που ελέγχει μερικώς – το Ντονέτσκ, το Λουγκάνσκ, το Ζαπορίζια και τη Χερσώνα – αλλά όχι το Ντνιπροπετρόφσκ, όπου μέχρι στιγμής αναφέρει ότι έχει καταλάβει χωριά κατά μήκος των διοικητικών συνόρων.

«Υπάρχουν καλά αποτελέσματα στις παραμεθόριες περιοχές της περιοχής Σούμι», δήλωσε ο Ζελένσκι, επικαλούμενος τον ανώτατο διοικητή, Ολεξάντρ Σίρσκι. «Οι μονάδες μας συνεχίζουν να προωθούνται προς τα κρατικά σύνορα της Ουκρανίας».

Από την εκδίωξη των ουκρανικών δυνάμεων από την περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας νωρίτερα φέτος, οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να δημιουργήσουν αυτό που το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει «ζώνη ασφαλείας» στη Σούμι, βομβαρδίζοντας τακτικά μεγαλύτερες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Σούμι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι οι ρωσικές δυνάμεις υπέστησαν σημαντικές απώλειες κοντά στο Κουπιάνσκ, περιοχή στη βορειοανατολική περιφέρεια Χάρκοβο που βρίσκεται υπό συνεχή ρωσική πίεση. «Συνεχίζουμε να επιχειρούμε προς την κατεύθυνση της Ντομπροπίλια», είπε, αναφερόμενος σε πόλη κοντά στο Ποκρόβσκ, ένα από τα επίκεντρα της μακρόχρονης ρωσικής προέλασης στην περιοχή Ντονέτσκ. «Είναι σημαντικό ότι οι ρωσικές επιθέσεις αποκρούονται από τους στρατιώτες μας».

Ο διορισμένος από τη Ρωσία επικεφαλής τμημάτων της περιοχής Ντονέτσκ που ελέγχει η Μόσχα, Ντένις Πουσίλιν, δήλωσε σε βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνέχιζαν την επίθεσή τους με μια «κίνηση τανάλιας» γύρω από χωριά κοντά στο Ποκρόβσκ. Πιο δυτικά, ο κυβερνήτης της Χερσώνας, Ολεξάντρ Προκούντιν, ανέφερε στο Telegram ότι δύο άτομα σκοτώθηκαν από βομβαρδισμούς και επιθέσεις με drones σε διάφορα σημεία της περιοχής.

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