ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αγαπηδάκη: Χτίζουμε ένα σύστημα υγείας που μειώνει τις ανισότητες
Πολιτική
09:20 - 15 Σεπ 2025

Αγαπηδάκη: Χτίζουμε ένα σύστημα υγείας που μειώνει τις ανισότητες

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ολοκλήρωσε την Κυριακή (14/9) τριήμερη περιοδεία στα ορεινά χωριά της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου, όπου βρέθηκε στο πλευρό των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) κατά τη διάρκεια δράσεων προληπτικών εξετάσεων και κατ’ οίκον επισκέψεων.

Η κα Αγαπηδάκη επισκέφθηκε χωριά όπως η Μύκη, η Μελίβοια και η Κοτύλη στην Ξάνθη, τον Κάρδαμο, την Οργάνη και τη Μυρτίσκη στη Ροδόπη, καθώς και το Μέγα Δέρειο και τη Ρούσσα στον Έβρο. Στο πλαίσιο της περιοδείας της μετέβη και στο Ορμένιο, το βορειότερο χωριό της χώρας, όπου τον περασμένο Φεβρουάριο ξεκίνησε πιλοτικά η λειτουργία των ΚΟΜΥ. Εκεί συζήτησε με τους κατοίκους τρόπους ενίσχυσης της δράσης, διαπιστώνοντας παράλληλα τη βελτίωση της υγείας των πολιτών που λαμβάνουν κατ’ οίκον υπηρεσίες.

«Οι Κινητές Ομάδες Υγείας αποδεικνύουν στην πράξη ότι οι υπηρεσίες υγείας μπορούν να φτάσουν παντού, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες κοινότητες. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Από τις αρχές Οκτωβρίου η κάλυψη θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, ώστε η πρόληψη και η φροντίδα να είναι διαθέσιμες σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας», τόνισε η κα Αγαπηδάκη, υπογραμμίζοντας ότι «χτίζουμε ένα σύστημα υγείας που μειώνει τις ανισότητες και στηρίζει με σεβασμό όσους έχουν ανάγκη».

Οι ΚΟΜΥ παρείχαν υπηρεσίες υγείας στα ορεινά χωριά της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου, τόσο σε σταθερά σημεία των κοινοτήτων όσο και κατ’ οίκον. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε σε ευάλωτες ομάδες, όπως ηλικιωμένους και άτομα με δυσκολία μετακίνησης. Συνολικά, το τριήμερο δράσης περιλάμβανε πάνω από 180 προληπτικές εξετάσεις σε σταθερά σημεία και περισσότερες από 30 κατ’ οίκον επισκέψεις, αριθμοί που αναδεικνύουν τον ουσιαστικό αντίκτυπο της παρουσίας των ΚΟΜΥ στις τοπικές κοινωνίες. Σημαντικό εργαλείο αποτελεί και η αξιοποίηση της τηλεϊατρικής, που επιτρέπει στους γιατρούς να προχωρούν σε απομακρυσμένες διαγνώσεις και να παρακολουθούν ασθενείς χωρίς να απαιτείται η μετακίνησή τους.

Οι ΚΟΜΥ θα συνεχίσουν τις επόμενες ημέρες τις παρεμβάσεις τους στα 83 ορεινά χωριά της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου, ενισχύοντας την παρουσία του ΕΣΥ στις τοπικές κοινωνίες και διασφαλίζοντας ότι η υγειονομική φροντίδα φτάνει σε κάθε πολίτη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η σχέση του κλίματος με τις αμπελοκαλλιέργειες
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Η σχέση του κλίματος με τις αμπελοκαλλιέργειες

Οι προτάσεις του Ανδρουλάκη για την ενέργεια - ΔΕΗ, απολιγνιτοποίηση και πράσινη μετάβαση
Πολιτική

Οι προτάσεις του Ανδρουλάκη για την ενέργεια - ΔΕΗ, απολιγνιτοποίηση και πράσινη μετάβαση

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Θεμιστοκλέους: Τα επείγοντα βαριά περιστατικά στη χώρα δεν έχουν αναμονή
Πολιτική

Θεμιστοκλέους: Τα επείγοντα βαριά περιστατικά στη χώρα δεν έχουν αναμονή 

Με δωρεά €4,5 εκατ. ανακαινίστηκε το Παίδων Πεντέλης – Τα μηνύματα Μητσοτάκη για το ΕΣΥ
Πολιτική

Με δωρεά €4,5 εκατ. ανακαινίστηκε το Παίδων Πεντέλης – Τα μηνύματα Μητσοτάκη για το ΕΣΥ

Γεωργιάδης: Εύχομαι να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς - Δε θα είναι σωστό για τον ίδιο
Πολιτική

Γεωργιάδης: Εύχομαι να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς - Δε θα είναι σωστό για τον ίδιο

Εγκρίθηκε η προκήρυξη για 441 μόνιμες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ
Υγεία

Εγκρίθηκε η προκήρυξη για 441 μόνιμες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/07/2026 - 00:56

Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά του Ιράν - Άμεση άνοδος 5% για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:45

Γερμανία: Η AfD παραμένει πρώτη δύναμη – Αυξάνεται η δυσαρέσκεια για τον Μερτς λόγω μεταρρυθμίσεων

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 23:30

Ισχυρές πιέσεις στη Wall Street: Βουτιά στον Nasdaq από το sell-off στα chips

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:20

Κλιμακώνεται η ένταση στα Στενά του Ορμούζ: «Μπλόκο» των ΗΠΑ στο ιρανικό πετρέλαιο μετά τις επιθέσεις

Ειδήσεις
07/07/2026 - 23:05

Πανελλαδικές: ΕΔΕ για τις καταγγελίες στη βαθμολόγηση μαθητών ΕΠΑΛ – «Θα αποδοθούν ευθύνες»

Πολιτική
07/07/2026 - 22:55

Αναθεώρηση Συντάγματος: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ για τον δικαστικό έλεγχο των κομμάτων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 22:40

Η Δανία απαντά, εκ νέου, στον Τραμπ: «Η Γροιλανδία δεν πωλείται»

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 22:30

Προοδευτική: Πώς τοποθετείται σε δημοσιεύματα για διάθεση κεφαλαίων και για το fund LDA Capital

Magazino
07/07/2026 - 22:30

Σύμπλεγμα της Ηλέκτρας: Τι είναι και πώς επηρεάζει τα κορίτσια

Οικονομία
07/07/2026 - 22:20

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά πλέον η διαχείριση ναυλοσυμφώνων

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:59

Κογκρέσο κατά επανένταξης της Τουρκίας στα F-35: «Οι κυρώσεις παραμένουν σε ισχύ»

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:45

ΔΕΔΔΗΕ: Προειδοποίηση για τηλεφωνικές απάτες με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:32

Λεπέν μετά την καταδίκη της: Θα είμαι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027

Ειδήσεις
07/07/2026 - 21:30

ΔΟΕ: «Πράσινο φως» για την επιστροφή της Ρωσίας στην «ολυμπιακή οικογένεια»

Υγεία
07/07/2026 - 21:30

Η δύναμη πίσω από τις συνήθειες ή πριν αλλάξεις μια συνήθεια κατάλαβέ την

Πολιτική
07/07/2026 - 20:59

Ο Ερντογάν υποδέχθηκε τον Μητσοτάκη στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – Πραγματοποιήθηκε δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο

Ειδήσεις
07/07/2026 - 20:45

ΝΑΤΟ: Πέντε χώρες – και η Ελλάδα- πιάνουν από φέτος τον στόχο του 3,5% για την άμυνα

Πολιτική
07/07/2026 - 20:30

Μαρινάκης για τρία χρόνια κυβερνητικός εκπρόσωπος: Τρία χρόνια δύσκολων στιγμών, αλλά και μιας Ελλάδας που ψήλωσε

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:50

Συναγερμός στο Μανχάταν: Σοβαρή στατική βλάβη σε ουρανοξύστη 38 ορόφων – Στα πρόθυρα κατάρρευσης

Ναυτιλία
07/07/2026 - 19:45

Λιμένας Κέρκυρας: Εγκαινιάστηκε ο νέος επιβατικός σταθμός του λιμένα Γαΐου στους Παξούς

Χρηματιστήρια
07/07/2026 - 19:36

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Σε κλοιό πιέσεων οι αγορές εν αναμονή της Συνόδου του ΝΑΤΟ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 19:25

Εννέα χώρες ιδρύουν την Παγκόσμια Τράπεζα Άμυνας (DSRB): Συμμετέχει η Ελλάδα - Ποια τα οφέλη

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 19:03

Μεγάλο deal για την QnR: Αποκτά το 51% της E-XIM IT και επενδύει δυναμικά στο ServiceNow

Ανακοινώσεις
07/07/2026 - 18:43

Lamda Development: Ενοποιημένες πωλήσεις στα €143 εκατ. - Αύξηση 35% από το πρώτο τρίμηνο του 2025

Πολιτική
07/07/2026 - 18:38

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

Ειδήσεις
07/07/2026 - 18:35

Βρετανία: Επένδυση $254 εκατ. σε πυραύλους βεληνεκούς 500 χλμ. – Ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύς του ΝΑΤΟ

Πολιτική
07/07/2026 - 18:24

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ύδατα – Ενημέρωση βουλευτών της ΝΔ από τον Παπασταύρου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 18:19

Παπασταύρου: Αξιοποιούμε με σχέδιο και υπευθυνότητα όλους τους φυσικούς μας πόρους, με σεβασμό στο περιβάλλον

Πολιτική
07/07/2026 - 18:17

Αδειάζει το κόμμα Κασσελάκη: Εκτός και η Γιώτα Πούλου

Αναλύσεις
07/07/2026 - 18:16

Metlen: Κατηγορηματική διάψευση των φημών για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ