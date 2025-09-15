Αγαπηδάκη: Χτίζουμε ένα σύστημα υγείας που μειώνει τις ανισότητες

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ολοκλήρωσε την Κυριακή (14/9) τριήμερη περιοδεία στα ορεινά χωριά της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου, όπου βρέθηκε στο πλευρό των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) κατά τη διάρκεια δράσεων προληπτικών εξετάσεων και κατ’ οίκον επισκέψεων.

Η κα Αγαπηδάκη επισκέφθηκε χωριά όπως η Μύκη, η Μελίβοια και η Κοτύλη στην Ξάνθη, τον Κάρδαμο, την Οργάνη και τη Μυρτίσκη στη Ροδόπη, καθώς και το Μέγα Δέρειο και τη Ρούσσα στον Έβρο. Στο πλαίσιο της περιοδείας της μετέβη και στο Ορμένιο, το βορειότερο χωριό της χώρας, όπου τον περασμένο Φεβρουάριο ξεκίνησε πιλοτικά η λειτουργία των ΚΟΜΥ. Εκεί συζήτησε με τους κατοίκους τρόπους ενίσχυσης της δράσης, διαπιστώνοντας παράλληλα τη βελτίωση της υγείας των πολιτών που λαμβάνουν κατ’ οίκον υπηρεσίες.

«Οι Κινητές Ομάδες Υγείας αποδεικνύουν στην πράξη ότι οι υπηρεσίες υγείας μπορούν να φτάσουν παντού, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες κοινότητες. Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε πολίτης, όπου κι αν ζει, έχει πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. Από τις αρχές Οκτωβρίου η κάλυψη θα επεκταθεί σε όλη τη χώρα, ώστε η πρόληψη και η φροντίδα να είναι διαθέσιμες σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας», τόνισε η κα Αγαπηδάκη, υπογραμμίζοντας ότι «χτίζουμε ένα σύστημα υγείας που μειώνει τις ανισότητες και στηρίζει με σεβασμό όσους έχουν ανάγκη».

Οι ΚΟΜΥ παρείχαν υπηρεσίες υγείας στα ορεινά χωριά της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου, τόσο σε σταθερά σημεία των κοινοτήτων όσο και κατ’ οίκον. Ιδιαίτερη μέριμνα δόθηκε σε ευάλωτες ομάδες, όπως ηλικιωμένους και άτομα με δυσκολία μετακίνησης. Συνολικά, το τριήμερο δράσης περιλάμβανε πάνω από 180 προληπτικές εξετάσεις σε σταθερά σημεία και περισσότερες από 30 κατ’ οίκον επισκέψεις, αριθμοί που αναδεικνύουν τον ουσιαστικό αντίκτυπο της παρουσίας των ΚΟΜΥ στις τοπικές κοινωνίες. Σημαντικό εργαλείο αποτελεί και η αξιοποίηση της τηλεϊατρικής, που επιτρέπει στους γιατρούς να προχωρούν σε απομακρυσμένες διαγνώσεις και να παρακολουθούν ασθενείς χωρίς να απαιτείται η μετακίνησή τους.

Οι ΚΟΜΥ θα συνεχίσουν τις επόμενες ημέρες τις παρεμβάσεις τους στα 83 ορεινά χωριά της Ξάνθης, της Ροδόπης και του Έβρου, ενισχύοντας την παρουσία του ΕΣΥ στις τοπικές κοινωνίες και διασφαλίζοντας ότι η υγειονομική φροντίδα φτάνει σε κάθε πολίτη.