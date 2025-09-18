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Πηγές τουρκικού Υπ. Άμυνας: Τα S-400 παραμένουν στην κατοχή μας
Ειδήσεις
13:39 - 18 Σεπ 2025

Πηγές τουρκικού Υπ. Άμυνας: Τα S-400 παραμένουν στην κατοχή μας

Reporter.gr Newsroom
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Πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας δήλωσαν ότι το ρωσικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 βρίσκεται στα αποθέματα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων και δεν υφίσταται κάποια αλλαγή σε αυτό.

Συγκεκριμένα, κατά την τακτική εβδομαδιαία ενημέρωση των αμυντικών συντακτών, οι τουρκικές πηγές, αναφερόμενες σε δημοσιεύματα του Τύπου, δήλωσαν: «Τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας S-400 βρίσκονται στα αποθέματά μας. Δεν υφίσταται κάποια αλλαγή στη στάση μας όσον αφορά στα S-400».

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το προηγούμενο διάστημα, δημοσιογραφικές πληροφορίες ανέφεραν ότι η Ρωσία φέρεται να προσέγγισε την Τουρκία με πρόταση επαναγοράς, έναντι 2,5 δισ. δολαρίων, των S-400 που της είχε πουλήσει το 2019, εν μέσω ελλείψεων αποθεμάτων και αυξανόμενης ζήτησης από τρίτες χώρες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εξαιτίας της προμήθειας των ρωσικών S-400, η Ουάσινγκτον απέβαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35, εφαρμόζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τον αμερικανικό νόμο CAATSA (Νόμος περί Αντιμετώπισης των Εχθρών της Αμερικής μέσω Κυρώσεων). Η Άγκυρα ζητά την επιστροφή της στο πρόγραμμα των F-35 ή, εναλλακτικά, την επιστροφή των χρημάτων (1,45 δισ. δολάρια) που κατέβαλε για τη συμμετοχή της.

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