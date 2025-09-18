ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
H πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια Δρ. Παρασκευή Σακκά
H πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια Δρ. Παρασκευή Σακκά
Υγεία
13:25 - 18 Σεπ 2025

Επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Χτίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για την άνοια στην Ελλάδα. Μαζί με 5.000 ακόμα συμπολίτες μας. Το Alzheimer Festival 2025, που διοργάνωσε η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, ήρθε ως μήνυμα ελπίδας προς τη μεγάλη κοινότητα της άνοιας.

Με κυρίαρχo μήνυμα πως «η πρόληψη είναι τρόπος ζωής», η πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια Δρ. Παρασκευή Σακκά, ανακοίνωσε την επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer με πάγιο αίτημα την πλήρη υλοποίηση του. Ενημέρωσε, επίσης, για τη δημιουργία νέων Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας στη χώρα, ενώ επέμεινε στην επιτακτική ανάγκη για περισσότερες πηγές φροντίδας καθώς «η άνοια εξακολουθεί να αποτελεί μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα στην Ελλάδα».

Μαζί με τον καθηγητή Νευρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκο Σκαρμέα σχημάτισαν τον χάρτη των νέων αιτιολογικών θεραπειών που βελτιώνουν την κλινική ικανότητα των ασθενών και σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσουν σε ευρωπαϊκές χώρες.

Στο μαραθώνιο ενημέρωσης του 3ου Alzheimer Festival για μια πιο στοχευμένη και βιώσιμη φροντίδα συμμετείχαν επίσης, ο καθηγητής Νευρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Σκαρμέας, ο καθηγητής Νευρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Σωκράτης Παπαγεωργίου, η καθηγήτρια Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Μαίρη Γιαννακούλια, η νευροψυχολόγος και επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών Αγγελική Τσάπανου, ο ψυχολόγος και Δρ. Γεροντολογίας Κωστής Προύσκας, η νευρολόγος και επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας Ηρακλείου της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών Κύνθια Κονδύλη και η νευρολόγος Φαίδρα Καλλίγερου.

Από το πολυπληθές κοινό φροντιστών πρώτης και δεύτερης γενιάς που έδωσαν το παρών στο 3ο Alzheimer Festival, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που, κατά την κεντρική εκδήλωση το βράδυ του Σαββάτου, ανέβηκαν στο βήμα για να μοιραστούν το βίωμα της φροντίδας και το χρέος μας να θυμόμαστε τα πρόσωπα πίσω από την άνοια.

Χαιρετισμό στην κεντρική εκδήλωση απηύθυναν ο γενικός διευθυντής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Δημήτρης Πρωτοψάλτου, ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, η βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αντωνία Αντωνίου, η αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Σοφία Αλυμαρά, η αντιδήμαρχος Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Αστικής Πανίδας και Ζωοφιλίας Όλγα Δούρου καθώς και εκπρόσωποι από όλους τους δήμους της Αττικής, στους οποίους φιλοξενούνται Κέντρα Ημέρας για άτομα με άνοια της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών.

Στη διάρκεια της διήμερης διοργάνωσης στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διεξήχθησαν εργαστήρια με θέμα το ρόλο της διατροφής και της σωματικής άσκησης στην νοητική υγεία, εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, τεστ μνήμης σε άτομα άνω των 60 ετών, ενώ για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν σύντομες συνεδρίες συμβουλευτικής για φροντιστές.

Το Festival Alzheimer 2025 συσπείρωσε και φέτος οργανώσεις, φορείς και δημοτικές πρωτοβουλίες για το Alzheimer από όλη την Ελλάδα, ανταλλάσσοντας γνώση γύρω από την άνοια και την Τρίτη Ηλικία.

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών ευχαριστεί το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την πολύτιμη συνεργασία, τα άτομα με άνοια, τους φροντιστές και τους χιλιάδες επισκέπτες που τίμησαν με την παρουσία τους το Festival Alzheimer 2025.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δήμος Αθηναίων: Νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων για υπέρβαση στα τραπεζοκαθίσματα
Αυτοδιοίκηση

Δήμος Αθηναίων: Νέες προσωρινές σφραγίσεις καταστημάτων για υπέρβαση στα τραπεζοκαθίσματα

ΕΛΣΤΑΤ: Τα μη μεταλλικά ορυκτά κυριάρχησαν στην εγχώρια εξόρυξη το 2023 - Μείωση της υλικής εξάρτησης από εισαγωγές
ΜΕΤΑΛΛΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Τα μη μεταλλικά ορυκτά κυριάρχησαν στην εγχώρια εξόρυξη το 2023 - Μείωση της υλικής εξάρτησης από εισαγωγές

Ανδρουλάκης: Στη ΔΕΘ παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. ευρώ
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Στη ΔΕΘ παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. ευρώ

Αλεξίου (Cenergy Holdings): Τα περιθώρια κέρδους του Ομίλου σε ιστορικά υψηλά επίπεδα
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Αλεξίου (Cenergy Holdings): Τα περιθώρια κέρδους του Ομίλου σε ιστορικά υψηλά επίπεδα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

2ο TRIETHNÉS FESTIVAL: Επιστρέφει τον Αύγουστο στην Πρέσπα με νέες διεθνείς συνεργασίες
Magazino

2ο TRIETHNÉS FESTIVAL: Επιστρέφει τον Αύγουστο στην Πρέσπα με νέες διεθνείς συνεργασίες

Release Athens 2026: Η Protergia δίνει ξανά ενέργεια στο μεγάλο φεστιβάλ του καλοκαιριού
Magazino

Release Athens 2026: Η Protergia δίνει ξανά ενέργεια στο μεγάλο φεστιβάλ του καλοκαιριού

Οχάιο: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ – Αναζητούνται οι δράστες
Ειδήσεις

Οχάιο: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ – Αναζητούνται οι δράστες

Συναυλίες, παραστάσεις, αφιέρωμα στον Μίνω Βολανάκη: Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026
Magazino

Συναυλίες, παραστάσεις, αφιέρωμα στον Μίνω Βολανάκη: Το πρόγραμμα του Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ