Χτίζοντας ένα καλύτερο μέλλον για την άνοια στην Ελλάδα. Μαζί με 5.000 ακόμα συμπολίτες μας. Το Alzheimer Festival 2025, που διοργάνωσε η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος το Σάββατο 13 και την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, ήρθε ως μήνυμα ελπίδας προς τη μεγάλη κοινότητα της άνοιας.

Με κυρίαρχo μήνυμα πως «η πρόληψη είναι τρόπος ζωής», η πρόεδρος της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών και πρόεδρος του Εθνικού Παρατηρητηρίου για την Άνοια Δρ. Παρασκευή Σακκά, ανακοίνωσε την επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Άνοια και τη νόσο Alzheimer με πάγιο αίτημα την πλήρη υλοποίηση του. Ενημέρωσε, επίσης, για τη δημιουργία νέων Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας στη χώρα, ενώ επέμεινε στην επιτακτική ανάγκη για περισσότερες πηγές φροντίδας καθώς «η άνοια εξακολουθεί να αποτελεί μείζον ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα στην Ελλάδα».

Μαζί με τον καθηγητή Νευρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκο Σκαρμέα σχημάτισαν τον χάρτη των νέων αιτιολογικών θεραπειών που βελτιώνουν την κλινική ικανότητα των ασθενών και σύντομα αναμένεται να κυκλοφορήσουν σε ευρωπαϊκές χώρες.

Στο μαραθώνιο ενημέρωσης του 3ου Alzheimer Festival για μια πιο στοχευμένη και βιώσιμη φροντίδα συμμετείχαν επίσης, ο καθηγητής Νευρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Σκαρμέας, ο καθηγητής Νευρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Σωκράτης Παπαγεωργίου, η καθηγήτρια Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Μαίρη Γιαννακούλια, η νευροψυχολόγος και επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Πατρών Αγγελική Τσάπανου, ο ψυχολόγος και Δρ. Γεροντολογίας Κωστής Προύσκας, η νευρολόγος και επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Ημέρας Ηρακλείου της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών Κύνθια Κονδύλη και η νευρολόγος Φαίδρα Καλλίγερου.

Από το πολυπληθές κοινό φροντιστών πρώτης και δεύτερης γενιάς που έδωσαν το παρών στο 3ο Alzheimer Festival, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που, κατά την κεντρική εκδήλωση το βράδυ του Σαββάτου, ανέβηκαν στο βήμα για να μοιραστούν το βίωμα της φροντίδας και το χρέος μας να θυμόμαστε τα πρόσωπα πίσω από την άνοια.

Χαιρετισμό στην κεντρική εκδήλωση απηύθυναν ο γενικός διευθυντής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Δημήτρης Πρωτοψάλτου, ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, η βουλευτής ΠΑΣΟΚ Αντωνία Αντωνίου, η αντιπεριφερειάρχης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Σοφία Αλυμαρά, η αντιδήμαρχος Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Αστικής Πανίδας και Ζωοφιλίας Όλγα Δούρου καθώς και εκπρόσωποι από όλους τους δήμους της Αττικής, στους οποίους φιλοξενούνται Κέντρα Ημέρας για άτομα με άνοια της Εταιρείας Alzheimer Αθηνών.

Στη διάρκεια της διήμερης διοργάνωσης στο Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διεξήχθησαν εργαστήρια με θέμα το ρόλο της διατροφής και της σωματικής άσκησης στην νοητική υγεία, εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά, τεστ μνήμης σε άτομα άνω των 60 ετών, ενώ για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν σύντομες συνεδρίες συμβουλευτικής για φροντιστές.

Το Festival Alzheimer 2025 συσπείρωσε και φέτος οργανώσεις, φορείς και δημοτικές πρωτοβουλίες για το Alzheimer από όλη την Ελλάδα, ανταλλάσσοντας γνώση γύρω από την άνοια και την Τρίτη Ηλικία.

Η Εταιρεία Alzheimer Αθηνών ευχαριστεί το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την πολύτιμη συνεργασία, τα άτομα με άνοια, τους φροντιστές και τους χιλιάδες επισκέπτες που τίμησαν με την παρουσία τους το Festival Alzheimer 2025.