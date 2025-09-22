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Κίνα: Σταθερά τα επιτόκια παρά τη μείωση από τη Fed
Ειδήσεις
08:43 - 22 Σεπ 2025

Κίνα: Σταθερά τα επιτόκια παρά τη μείωση από τη Fed

Reporter.gr Newsroom
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Η Κίνα διατήρησε τα βασικά επιτόκια δανεισμού αμετάβλητα για τέταρτο συνεχόμενο μήνα σήμερα, παρά τη μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα.  

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας διατήρησε το βασικό επιτόκιο δανεισμού ενός έτους αμετάβλητο στο 3,0%, ενώ το επιτόκιο πενταετίας παρέμεινε στο 3,5%.

Το επιτόκιο ενός έτους επηρεάζει τα περισσότερα νέα και τρέχοντα δάνεια, ενώ το επιτόκιο αναφοράς πενταετίας επηρεάζει τις στεγαστικές δανειοδοτήσεις.

Οπως θυμίζει το CNBC, η κεντρική τράπεζα μείωσε τελευταία φορά τα βασικά επιτόκια δανεισμού κατά 10 μονάδες βάσης τον Μάιο, στο πλαίσιο των προσπαθειών της κυβέρνησης του Πεκίνου να στηρίξει την οικονομία.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/09/2025 - 09:19
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