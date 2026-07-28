Κρίση στα «μεγάλα ονόματα» της Γερμανίας: Περικοπές - σοκ σε Porsche και Audi

Η κρίση που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία περνά πλέον και στους μεγάλους premium κατασκευαστές της Γερμανίας, με την Porsche και την Audi να προχωρούν σε σχέδια εξοικονόμησης κόστους, περιορισμού παραγωγής και αναδιάρθρωσης, καθώς εντείνονται οι πιέσεις από τον διεθνή ανταγωνισμό, την αδύναμη ζήτηση και την αλλαγή του μοντέλου παραγωγής προς την ηλεκτροκίνηση.

Όπως αναφέρει η Deutsche Welle επικαλούμενη άρθρο του tagesschau, στην Porsche, το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης προβλέπει τη μείωση περίπου 5.000 θέσεων εργασίας μέσα στα επόμενα εννέα χρόνια, έως το 2035. Σε συνδυασμό με τις περικοπές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί, ο συνολικός αριθμός των θέσεων που θα επηρεαστούν αναμένεται να αγγίξει τις 8.900.

Η διοίκηση της εταιρείας και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων συμφώνησαν σε ένα σχέδιο που, όπως υποστηρίζουν, θα εφαρμοστεί με «κοινωνικά υπεύθυνο» τρόπο. Οι αλλαγές θα βασιστούν κυρίως σε προγράμματα πρόωρης ή μερικής συνταξιοδότησης, καθώς και σε εθελούσιες αποχωρήσεις, με στόχο να περιοριστούν οι άμεσες επιπτώσεις στο προσωπικό.

Παράλληλα, η Porsche προχωρά σε περικοπές κόστους που αφορούν και τις αποδοχές των εργαζομένων. Μεταξύ άλλων, μέρος των αυξήσεων που προβλέπονται στις συλλογικές συμβάσεις θα παρακρατείται, το επίδομα Χριστουγέννων θα μειωθεί, ενώ τα μπόνους θα συνδέονται περισσότερο με την οικονομική πορεία της εταιρείας.

Την ίδια ώρα, η εταιρεία σχεδιάζει επενδύσεις ύψους περίπου 2,1 δισ. ευρώ στις εγκαταστάσεις της στο Τσουφενχάουζεν και το Βάισαχ, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και τη διατήρηση της παραγωγικής της βάσης.

Η Audi αναζητά λύσεις απέναντι στην πίεση

Ανάλογες προκλήσεις αντιμετωπίζει και η Audi, η οποία έχει ήδη ανακοινώσει σχέδιο περικοπής έως και 7.500 θέσεων εργασίας μέχρι το 2029, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας μείωσης του κόστους.

Η θυγατρική της Volkswagen επιχειρεί να βελτιώσει την αποδοτικότητά της, καθώς η αυξανόμενη πίεση από τους Κινέζους κατασκευαστές ηλεκτρικών οχημάτων, η επιβράδυνση της αγοράς και η γεωπολιτική αβεβαιότητα περιορίζουν τα περιθώρια κέρδους.

Ο οικονομικός διευθυντής της Audi, Γιούργκεν Ρίτερσμπέργκερ, έχει επισημάνει ότι η εταιρεία πρέπει να γίνει «πιο ανταγωνιστική και πιο αποδοτική», βελτιώνοντας τη δομή κόστους και επιταχύνοντας τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Παρά τις πιέσεις, τόσο η διοίκηση της Audi όσο και η Volkswagen επιδιώκουν να αποφύγουν το ενδεχόμενο κλεισίματος εργοστασίων. Ο επικεφαλής της Volkswagen, Όλιβερ Μπλούμε, έχει τονίσει ότι υπάρχουν «εξυπνότερες λύσεις» από το λουκέτο σε εγκαταστάσεις, το οποίο θα αποτελούσε την τελευταία επιλογή.

Υπερπαραγωγή και πτώση ζήτησης πιέζουν τον κλάδο

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες είναι η αναντιστοιχία ανάμεσα στην παραγωγική δυναμικότητα και τη ζήτηση της αγοράς.

Στο εργοστάσιο της Audi στο Νέκαρσουλμ, η παραγωγή έχει ήδη μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, από περίπου 300.000 οχήματα σε 225.000 ετησίως. Ωστόσο, η εταιρεία εξετάζει περαιτέρω περιορισμούς, μεταξύ άλλων με την κατάργηση της νυχτερινής βάρδιας.

Σύμφωνα με τον Ρίτερσμπέργκερ, η Audi προσαρμόζει συνεχώς τις παραγωγικές της δυνατότητες στις πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Από την πλευρά του, ο Μπλούμε έχει αναφέρει ότι η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία χρειάζεται να μειώσει πλεονάζουσα παραγωγική δυναμικότητα περίπου 500.000 οχημάτων.

Υποχώρηση εσόδων και κερδών για την Audi

Τα οικονομικά στοιχεία ενισχύουν την ανησυχία για την πορεία της Audi. Η εταιρεία αναμένει πλέον χαμηλότερα έσοδα για το σύνολο του έτους, λόγω του εντεινόμενου ανταγωνισμού από την Κίνα και των επιπτώσεων από την κρίση στη Μέση Ανατολή.

Οι νέες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ετήσια έσοδα μεταξύ 58 και 63 δισ. ευρώ, περίπου 5 δισ. ευρώ χαμηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις.

Παράλληλα, η λειτουργική απόδοση αναμένεται να διαμορφωθεί στο 5%-7%, έναντι υψηλότερων αρχικών εκτιμήσεων. Στο πρώτο εξάμηνο του έτους η Audi κατέγραψε απόδοση μόλις 3,8%.

Τα κέρδη της εταιρείας στο δεύτερο τρίμηνο υποχώρησαν κατά περίπου 21%, στα 563 εκατ. ευρώ μετά φόρων, ενώ συνολικά η Audi κατέγραψε το ασθενέστερο πρώτο εξάμηνο από το 2021.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μια κρίσιμη περίοδο, καθώς καλείται να μειώσει το κόστος, να επιταχύνει την τεχνολογική μετάβαση και ταυτόχρονα να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της απέναντι σε νέους παγκόσμιους παίκτες.