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Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση στο πετρέλαιο – Κάτω από τα $85 το Brent
Εμπορεύματα
13:30 - 28 Ιουλ 2026

Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση στο πετρέλαιο – Κάτω από τα $85 το Brent

Reporter.gr Newsroom
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Πτωτικά συνεχίζουν να κινούνται οι τιμές του πετρελαίου και την Τρίτη (28/7), αφού η προσωρινή παύση των εχθροπραξιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις παγκόσμιες ενεργειακές προμήθειες.  

Έτσι, λίγο μετά τις 13:00 (ώρα Ελλάδος), το Brent κινείται στα 83,94 δολάρια το βαρέλι με απώλειες 2,19%, ενώ το αμερικανικό αργό WTI «παίζει», επίσης στα «κόκκινα», υποχωρώντας κατά 2% στα 80,95 δολάρια.

Παρότι η Τεχεράνη διέψευσε τις πληροφορίες που ανέφεραν ότι είχε καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον για 10ήμερη εκεχειρία, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν παρουσιάσει προσωρινή ύφεση. Η εξέλιξη αυτή σημειώθηκε μετά από αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν πιέσεις στα αποθέματα ορισμένων τύπων πυρομαχικών. Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος την προηγούμενη Παρασκευή είχε δηλώσει στον ιστότοπο Axios ότι εξεταζόταν το ενδεχόμενο μιας «μαζικής επίθεσης» εναντίον του Ιράν, φέρεται τελικά να έκανε πίσω λόγω ανησυχιών σχετικά με τα διαθέσιμα στρατιωτικά αποθέματα.

Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα προς δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά τη διάρκεια της μετάβασής του στο Μίσιγκαν, ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε τα δημοσιεύματα περί ελλείψεων σε οπλικά συστήματα, τονίζοντας ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν «τεράστιες ποσότητες πυρομαχικών».

Η Commonwealth Bank of Australia σημείωσε σε ανάλυσή της ότι η πρόσφατη πτώση των τιμών του πετρελαίου συνδέεται με την υποχώρηση των φόβων για άμεση και εκτεταμένη κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Παράλληλα, ωστόσο, προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι για την παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα παραμένουν σημαντικοί.

Σύμφωνα με την τράπεζα, η προσωρινή αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών έχει περιορίσει τις ανησυχίες για μια διεύρυνση της σύγκρουσης, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει μεγάλης κλίμακας επιθέσεις εναντίον ενεργειακών και μη στρατιωτικών υποδομών. Ωστόσο, επισημαίνει ότι οι εντάσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, μία από τις σημαντικότερες αρτηρίες μεταφοράς πετρελαίου διεθνώς, εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντα κινδύνου που θα μπορούσε να προκαλέσει νέα ανάφλεξη.

Την ίδια ώρα, η Goldman Sachs προβλέπει ότι η τιμή του πετρελαίου Brent ενδέχεται να υποχωρήσει κοντά στα 80 δολάρια το βαρέλι έως το τέλος του έτους, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα έχει αποκατασταθεί πλήρως στο τελευταίο τρίμηνο του 2026.

Ωστόσο, οι αναλυτές της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας επισημαίνουν ότι οι συνεχιζόμενες αναταράξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, σε συνδυασμό με τον κίνδυνο νέων επιθέσεων σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας, δημιουργούν πρόσθετες αβεβαιότητες. Οι παράγοντες αυτοί θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκ νέου πιέσεις στις αγορές, οδηγώντας σε άνοδο τόσο των τιμών του αργού όσο και των προϊόντων διύλισης.

Πτωτικά φυσικό αέριο και χρυσός

Καθοδική πορεία έχει και το φυσικό αέριο, με τα ολλανδικά futures Αυγούστου να υποχωρούν κατά 2,838% στα 56,6 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Στα μέταλλα, ο χρυσός υποχωρεί κατά 1,42% στα 4.019,20 δολάρια και το ασήμι χάνει 2,29% στα 57,36 δολάρια, ενώ ο χαλκός σημειώνει απώλειες της τάξης του 0,98% στα 6,3157 δολάρια.

Στα νομίσματα, το δολάριο κερδίζει 0,12% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στο 1,1357 δολάριο προς ευρώ. Την ίδια ώρα, το δολάριο κερδίζει 0,16% ως προς τη λίρα Αγγλίας, με την ισοτιμία στο 1,3278 δολάριο/λίρα και η στερλίνα υποχωρεί κατά 0,05% προς το ευρώ, με την ισοτιμία στο 0,8554 λίρα προς ευρώ.

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