ΟΗΕ: Προειδοποίηση για επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη

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Τον έντονο προβληματισμό του για τη συνεχή επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη εξέφρασε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, προειδοποιώντας ότι η αυξανόμενη βία ενδέχεται να οδηγήσει σε ευρύτερη αποσταθεροποίηση στην περιοχή, εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα.

Κατά την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο αναπληρωτής ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για την Ειρηνευτική Διαδικασία στη Μέση Ανατολή, Ραμίζ Αλακμπάροφ, έκανε λόγο για «ραγδαία επιδείνωση» της κατάστασης στη Δυτική Όχθη, σημειώνοντας ότι μόνο την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν θάνατοι αμάχων, εκτοπισμοί κατοίκων, εκτεταμένες υλικές καταστροφές και αυξημένο αίσθημα ανασφάλειας στις πληγείσες περιοχές.

Ανησυχία για τις επιθέσεις των εποίκων

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις Ισραηλινών εποίκων κατά παλαιστινιακών κοινοτήτων συνεχίζονται με ιδιαίτερη ένταση, πλήττοντας κατοικίες, χώρους λατρείας και άλλες πολιτικές υποδομές.

«Οι επιθέσεις ισραηλινών εποίκων εναντίον παλαιστινιακών κοινοτήτων, σπιτιών, χώρων λατρείας και πολιτικών υποδομών συνεχίστηκαν σε ανησυχητικό βαθμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, απηύθυνε σαφή έκκληση προς τις ισραηλινές αρχές να αναλάβουν άμεσα δράση.

«Καλώ το Ισραήλ να λάβει άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα ώστε να αποτρέψει τη βία των εποίκων, να προστατεύσει τις παλαιστινιακές κοινότητες και να διασφαλίσει ότι όσοι ευθύνονται για αυτές τις επιθέσεις θα λογοδοτήσουν», τόνισε.

Καταδίκη και των επιθέσεων κατά Ισραηλινών

Ο Ραμίζ Αλακμπάροφ δεν περιορίστηκε μόνο στις επιθέσεις εναντίον Παλαιστινίων, αλλά καταδίκασε και τα περιστατικά βίας σε βάρος Ισραηλινών, καλώντας την παλαιστινιακή πλευρά να τα απορρίψει χωρίς επιφυλάξεις.

Όπως ανέφερε, οι Παλαιστίνιοι θα πρέπει «να καταδικάσουν απερίφραστα τη βία», επισημαίνοντας ότι η αποκλιμάκωση απαιτεί υπεύθυνη στάση από όλες τις πλευρές.

Προειδοποίηση για ευρύτερη ανάφλεξη

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του ΟΗΕ, η επιδείνωση της κατάστασης στη Δυτική Όχθη επιβαρύνει ακόμη περισσότερο το ήδη εκρηκτικό σκηνικό στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.

Όπως επισήμανε, η συνεχιζόμενη κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο μιας ευρύτερης σύγκρουσης, εάν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα για την αντιστροφή της πορείας των εξελίξεων.