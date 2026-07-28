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Ο Ινφαντίνο κάνει μπίζνες με τον γαμπρό του Τραμπ - Αντιδρά η UEFA για «ξεπούλημα» του Μουντιάλ
Ειδήσεις
19:11 - 28 Ιουλ 2026

Ο Ινφαντίνο κάνει μπίζνες με τον γαμπρό του Τραμπ - Αντιδρά η UEFA για «ξεπούλημα» του Μουντιάλ

Reporter.gr Newsroom
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Η FIFA, το ανώτατο διοικητικό όργανο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, εξετάζει το ενδεχόμενο να αντλήσει περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της πώλησης μειοψηφικού μεριδίου σε μια νέα εμπορική εταιρεία. 

Η νέα εταιρεία, όπως μεταδίδει η Wall Street Journal, αποτιμάται περίπου στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια και θα συγκεντρώσει τα εμπορικά δικαιώματα της FIFA, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών δικαιωμάτων, των χορηγιών, της διάθεσης εισιτηρίων και των αδειοδοτήσεων (licensing) για τις διοργανώσεις ανδρών, γυναικών και αναπτυξιακών ηλικιών. Η FIFA ανακοίνωσε την Τρίτη ότι συνεργάζεται με επενδυτικούς τραπεζίτες της JPMorgan και με συμβούλους, μεταξύ των οποίων και η OpenEconomics.

Η δημιουργία της νέας εταιρείας θα επιτρέψει στη FIFA να αξιοποιήσει εμπορικά τη διαρκώς αυξανόμενη δημοτικότητα και τα έσοδα που προκύπτουν από τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, του αθλητικού γεγονότος με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στον κόσμο. Η ομοσπονδία ανέφερε ότι τα έσοδα από τη συναλλαγή θα διανεμηθούν στις εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες-μέλη της ως χρηματοδότηση.

Σύμφωνα με τη FIFA, επικεφαλής του επενδυτικού σχήματος που προτείνεται να συμμετάσχει στη συμφωνία αναμένεται να είναι η επενδυτική εταιρεία Thrive Capital του Τζόσουα Κούσνερ (γαμπρού του Τραμπ), μέσω της θυγατρικής της Thrive Eternal.

Η FIFA δεν διαθέτει ιδιώτες μετόχους και από το 2016 πρόεδρός της είναι ο Τζάνι Ινφαντίνο, ο οποίος θα διεκδικήσει την επανεκλογή του το επόμενο έτος. Η δημιουργία της νέας εμπορικής εταιρείας θα πρέπει πάντως να εγκριθεί από την πλειοψηφία των 211 εθνικών ομοσπονδιών-μελών της FIFA.

Η αντίδραση της UEFA, της διοικητικής αρχής του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, ήταν άμεση.

«Αυτό ξεπερνά ένα όριο που οι διοικητικοί θεσμοί του ποδοσφαίρου δεν θα έπρεπε ποτέ να παραβιάσουν», ανέφερε η UEFA σε ανακοίνωσή της. «Η ψυχή και η διακυβέρνηση του ποδοσφαίρου δεν είναι περιουσιακά στοιχεία προς πώληση — ιδιαίτερα όταν δεν υπάρχει καμία διαφάνεια σχετικά με το ποιος θα αποκομίσει οικονομικό όφελος. Κανείς μας δεν είναι ιδιοκτήτης του ποδοσφαίρου. Δεν ανήκει στη FIFA για να το πουλήσει.»

Από την πλευρά της, η FIFA υπογράμμισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο της νέας εταιρείας και ότι θα εξακολουθήσει να έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διοργάνωση των διοργανώσεων, τον καθορισμό του αγωνιστικού ημερολογίου και τη λήψη όλων των αθλητικών αποφάσεων.

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