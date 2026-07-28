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Φωτιά στην Πάρο - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο
Ειδήσεις
15:01 - 28 Ιουλ 2026

Φωτιά στην Πάρο - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Reporter.gr Newsroom
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Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα (28/7) το μεσημέρι στην περιοχή Καμπή της Πάρου, καίγοντας απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για τον περιορισμό της σε σημείο όπου υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν οκτώ πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη. Παράλληλα, από τη Νάξο μεταβαίνουν ακτοπλοϊκώς δύο ακόμη πυροσβέστες με ένα όχημα, προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που βρίσκονται ήδη στο νησί. Στην επιχείρηση συνδράμει και ο Δήμος Πάρου, διαθέτοντας δύο υδροφόρες και ένα μηχάνημα έργου.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων, το οποίο θα εξετάσει τα αίτια του περιστατικού.

Σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο δήμαρχος Πάρου, Κωνσταντίνος Μπιζάς, ανέφερε ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή του Αγίου Χαραλάμπους. Όπως επισήμανε, από τα πρώτα λεπτά επιχειρούσε ελικόπτερο, ενώ αναμενόταν η άφιξη δύο αεροσκαφών Canadair από την Αθήνα για την ενίσχυση των προσπαθειών κατάσβεσης.

Ο δήμαρχος διευκρίνισε ακόμη ότι το μέτωπο εντοπίζεται στην περιοχή του ΧΥΤΑ και όχι σε κατοικημένη ή δασική έκταση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις του νησιού έχουν κινητοποιηθεί και επιχειρούν συντονισμένα, με στόχο τον άμεσο περιορισμό της φωτιάς.

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