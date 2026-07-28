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Χρηματιστήριο: Έπιασε τις 2.521 μονάδες με υψηλό τζίρο – Οι «πρωταγωνιστές» στο ταμπλό
Σχόλια Αγοράς
17:42 - 28 Ιουλ 2026

Χρηματιστήριο: Έπιασε τις 2.521 μονάδες με υψηλό τζίρο – Οι «πρωταγωνιστές» στο ταμπλό

Reporter.gr Newsroom
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Δοκιμασία για υψηλότερα επίπεδα στην αγορά την Τρίτη (28/7), με τον ΓΔ να κυμαίνεται μεταξύ 2.510 και 2.531 μονάδων και να κλείνει τελικά στις 2.521 (+0,1%) με υψηλό τζίρο στα €365 εκατ. (στον AKTR τα €55 εκατ.).  

Σημαντικές βοήθειες έλαβε ο ΓΔ από την ΕΕΕ +2,4%, η οποία ακολουθεί τον δρόμο της CCC στις ΗΠΑ σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, αλλά και τις MTLN +1,7% σε υψηλά από τις 6/2 και ALWN +0,9% στην δική του προσπάθεια απομάκρυνσης από τα τρέχοντα χαμηλά επίπεδα.

Οι τράπεζες με αρκετές διακυμάνσεις, με καλύτερες τις ΠΕΙΡ +1,7%, ΑΛΦΑ +2,5% και χαμηλότερες τιμές σε OPTIMA -1,1% & BOCHGR -0.9%, CREDIA -3.8%.

Σημαντικές πιέσεις και πάλι για τον AKTOR -11% προσεγγίζοντας τα χαμηλά έτους μετά και την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων 58 εκ. μετοχών που προέκυψαν από την πρόσφατη ΑΜΚ των 650 εκ., ξανά υπό πίεση ο όμιλος Viohalco με την ΒΙΟ -2,7%, CENER -02,8 και ΕΛΧΑ -0,1% να απομακρύνεται περαιτέρω από το 4,20 που ήταν η τιμή διάθεσης στην ΑΜΚ των 250 εκ.

Απώλειες για μερικές από τις φετινές «πρωταγωνίστριες» με την ΜΟΗ -2,8%, ΕΛΠΕ -0,6%, ΔΕΗ -2,8%.

Στο κόκκινο και η μεσαία κεφαλαιοποίηση με πωλήσεις σε ΠΡΟΝΤΕΑ -3,7%, ΙΝΤΚΑ -2%, ΑΛΜΥ -1,2% και υψηλότερες τιμές σε ΑΒΑΞ +1,4%, ΕΧΑΕ +1,1%, ΛΑΒΙ +1,5%, ΟΛΘ +1,6%.

Μεικτή εικόνα στην χαμηλή με την ΦΑΙΣ +0,9%, ΚΟΥΑΛ +2,1%, ΜΠΡΙΚ +1% ενώ χωρίς σαφή τάση κινήθηκαν η ΙΝΛΙΦ -1,7%, ΑΕΜ -0,7%, ΥΚΝΟΤ -0,4%.

Να σημειωθεί πως ξεκίνησαν οι δημοσιεύσεις αποτελεσμάτων εξαμήνου (ΕΛΧΑ) και από αύριο και για τρεις ημέρες θα έχουμε το σύνολο των συστημικών τραπεζών μαζί με άλλες σημαντικές εισηγμένες (OTE, TITAN, EXAE κα) που σε μεγάλο βαθμό θα καθορίσουν πιθανές νέες εκθέσεις και εκτιμήσεις για τις μετοχές τους.

Ελαφρώς ανοδικά οι ευρωπαϊκές αγορές (DAX +0.2%), χαμηλότερα οι τιμές των καυσίμων (πετρέλαιο και ΦΑ) αλλά και τα futures στις ΗΠΑ (Nasdaq -0.7%).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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