Σεισμός στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες, προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και μεταφορές

Ισχυρός σεισμός έπληξε την Τρίτη τη νοτιοδυτική ιαπωνική επαρχία Κουμαμότο, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες κατοικίες, ρωγμές σε δρόμους και τον τραυματισμό τουλάχιστον 50 ανθρώπων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το γραφείο της στο Τόκιο, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε ότι η πλήρης έκταση των θυμάτων και των ζημιών από τον σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ εξακολουθεί να αξιολογείται.

«Έχουμε ήδη ενημερωθεί ότι υπάρχουν τραυματίες», δήλωσε η Τακαΐτσι. «Σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος και πυρκαγιές, ενώ έχουν καταγραφεί ζημιές σε δρόμους και γέφυρες, καθώς και καταρρεύσεις κτιρίων.»

Πολλά κτίρια υπέστησαν ζημιές, μεταξύ αυτών και ένα εμπορικό κέντρο της εταιρείας Aeon Co., Ltd., όπου, σύμφωνα με το NHK, σημειώθηκε έκρηξη. Πλάνα του τηλεοπτικού σταθμού έδειξαν επίσης άλλα κτίρια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες ή να έχουν καταρρεύσει εν μέρει. Εκπρόσωπος της Aeon δεν είχε άμεσο σχόλιο για την κατάσταση.

Μεγάλες ρωγμές εμφανίστηκαν σε βασικούς οδικούς άξονες, συμπεριλαμβανομένου υπερυψωμένου αυτοκινητοδρόμου, ενώ εμπορικό τρένο εκτροχιάστηκε, σύμφωνα με το NHK. Παράλληλα, ανεστάλησαν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια και καθηλώθηκαν πτήσεις.

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Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ κατ' ανάθεση στον κόσμο, εκκένωσε προληπτικά το εργοστάσιό της στην περιοχή, όπως δήλωσε εκπρόσωπός της.

Οι εταιρείες Sony Group Corporation και Fujifilm Holdings Corporation απομάκρυναν επίσης το προσωπικό τους από τις εγκαταστάσεις της περιοχής, σύμφωνα με τη Nikkei. Εκπρόσωπος της Sony δήλωσε ότι η εταιρεία εξετάζει την κατάσταση.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι έχουν λάβει οδηγίες να μεταβούν σε κέντρα εκκένωσης.

Κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο από τις δονήσεις προειδοποιήθηκαν από αξιωματούχο της Japan Meteorological Agency να παραμείνουν σε επιφυλακή για ισχυρούς μετασεισμούς κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, καθώς και για τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

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Προβλήματα στις μεταφορές

Η Ιαπωνία είναι μία από τις πλέον σεισμογενείς χώρες του κόσμου, καθώς καταγράφεται τουλάχιστον ένας σεισμός κάθε πέντε λεπτά. Βρίσκεται πάνω στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» (Ring of Fire), μια ζώνη ηφαιστείων και ωκεάνιων τάφρων που περιβάλλει μεγάλο μέρος του Ειρηνικού Ωκεανού. Περίπου το 20% των σεισμών παγκοσμίως μεγέθους 6,0 Ρίχτερ και άνω σημειώνονται στην Ιαπωνία.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Όιτα και Μιγιαζάκι, όλες στο νότιο νησί Κιούσου. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε αρχικά προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως 1 μέτρου, η οποία όμως αργότερα ήρθη.

Η εταιρεία ηλεκτρισμού Kyushu Electric Power ανακοίνωσε ότι περίπου 40.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω του σεισμού. Η σιδηροδρομική εταιρεία JR Kyushu ανέστειλε τα δρομολόγιά της, συμπεριλαμβανομένων των τρένων υψηλής ταχύτητας (Shinkansen). Το αεροδρόμιο του Κουμαμότο έκλεισε επίσης τον διάδρομο προσγείωσης, με αποτέλεσμα αεροπορικές εταιρείες να εκτρέψουν ή να ακυρώσουν πτήσεις.

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι KDDI και Docomo ανακοίνωσαν προβλήματα στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας λόγω διακοπών ηλεκτροδότησης και βλαβών στις γραμμές μετάδοσης.

Η ιαπωνική αρχή πυρηνικής ρύθμισης ανακοίνωσε ότι δεν καταγράφηκαν ανωμαλίες στους πυρηνικούς σταθμούς της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι ο καταστροφικός σεισμός που έπληξε το Κουμαμότο πριν από δέκα χρόνια προκάλεσε τον θάνατο 275 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 2.739, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Χιλιάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές, μεταξύ των οποίων και το ιστορικό κάστρο της πόλης, ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της Ιαπωνίας.

Αξιωματούχος του κάστρου δήλωσε ότι και από τον σεισμό της Τρίτης κατέρρευσαν τμήματα των πέτρινων τειχών του.