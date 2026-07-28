ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σεισμός στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες, προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και μεταφορές
Ειδήσεις
14:21 - 28 Ιουλ 2026

Σεισμός στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες, προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και μεταφορές

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ισχυρός σεισμός έπληξε την Τρίτη τη νοτιοδυτική ιαπωνική επαρχία Κουμαμότο, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε χιλιάδες κατοικίες, ρωγμές σε δρόμους και τον τραυματισμό τουλάχιστον 50 ανθρώπων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους από το γραφείο της στο Τόκιο, η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε ότι η πλήρης έκταση των θυμάτων και των ζημιών από τον σεισμό μεγέθους 7,1 Ρίχτερ εξακολουθεί να αξιολογείται.

«Έχουμε ήδη ενημερωθεί ότι υπάρχουν τραυματίες», δήλωσε η Τακαΐτσι. «Σε ορισμένες περιοχές σημειώθηκαν διακοπές ρεύματος και πυρκαγιές, ενώ έχουν καταγραφεί ζημιές σε δρόμους και γέφυρες, καθώς και καταρρεύσεις κτιρίων.»

Πολλά κτίρια υπέστησαν ζημιές, μεταξύ αυτών και ένα εμπορικό κέντρο της εταιρείας Aeon Co., Ltd., όπου, σύμφωνα με το NHK, σημειώθηκε έκρηξη. Πλάνα του τηλεοπτικού σταθμού έδειξαν επίσης άλλα κτίρια να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες ή να έχουν καταρρεύσει εν μέρει. Εκπρόσωπος της Aeon δεν είχε άμεσο σχόλιο για την κατάσταση.

Μεγάλες ρωγμές εμφανίστηκαν σε βασικούς οδικούς άξονες, συμπεριλαμβανομένου υπερυψωμένου αυτοκινητοδρόμου, ενώ εμπορικό τρένο εκτροχιάστηκε, σύμφωνα με το NHK. Παράλληλα, ανεστάλησαν τα σιδηροδρομικά δρομολόγια και καθηλώθηκαν πτήσεις.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dka4sjcdpqc9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής μικροτσίπ κατ' ανάθεση στον κόσμο, εκκένωσε προληπτικά το εργοστάσιό της στην περιοχή, όπως δήλωσε εκπρόσωπός της.

Οι εταιρείες Sony Group Corporation και Fujifilm Holdings Corporation απομάκρυναν επίσης το προσωπικό τους από τις εγκαταστάσεις της περιοχής, σύμφωνα με τη Nikkei. Εκπρόσωπος της Sony δήλωσε ότι η εταιρεία εξετάζει την κατάσταση.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι έχουν λάβει οδηγίες να μεταβούν σε κέντρα εκκένωσης.

Κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο από τις δονήσεις προειδοποιήθηκαν από αξιωματούχο της Japan Meteorological Agency να παραμείνουν σε επιφυλακή για ισχυρούς μετασεισμούς κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας, καθώς και για τον κίνδυνο κατολισθήσεων.

{https://x.com/Top_Disaster/status/2082063520808735112}

Προβλήματα στις μεταφορές

Η Ιαπωνία είναι μία από τις πλέον σεισμογενείς χώρες του κόσμου, καθώς καταγράφεται τουλάχιστον ένας σεισμός κάθε πέντε λεπτά. Βρίσκεται πάνω στο λεγόμενο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» (Ring of Fire), μια ζώνη ηφαιστείων και ωκεάνιων τάφρων που περιβάλλει μεγάλο μέρος του Ειρηνικού Ωκεανού. Περίπου το 20% των σεισμών παγκοσμίως μεγέθους 6,0 Ρίχτερ και άνω σημειώνονται στην Ιαπωνία.

Η ιαπωνική κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης για τις επαρχίες Κουμαμότο, Ναγκασάκι, Καγκοσίμα, Φουκουόκα, Σάγκα, Όιτα και Μιγιαζάκι, όλες στο νότιο νησί Κιούσου. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε αρχικά προειδοποίηση για τσουνάμι ύψους έως 1 μέτρου, η οποία όμως αργότερα ήρθη.

Η εταιρεία ηλεκτρισμού Kyushu Electric Power ανακοίνωσε ότι περίπου 40.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα λόγω του σεισμού. Η σιδηροδρομική εταιρεία JR Kyushu ανέστειλε τα δρομολόγιά της, συμπεριλαμβανομένων των τρένων υψηλής ταχύτητας (Shinkansen). Το αεροδρόμιο του Κουμαμότο έκλεισε επίσης τον διάδρομο προσγείωσης, με αποτέλεσμα αεροπορικές εταιρείες να εκτρέψουν ή να ακυρώσουν πτήσεις.

Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι KDDI και Docomo ανακοίνωσαν προβλήματα στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας λόγω διακοπών ηλεκτροδότησης και βλαβών στις γραμμές μετάδοσης.

Η ιαπωνική αρχή πυρηνικής ρύθμισης ανακοίνωσε ότι δεν καταγράφηκαν ανωμαλίες στους πυρηνικούς σταθμούς της περιοχής.

Υπενθυμίζεται ότι ο καταστροφικός σεισμός που έπληξε το Κουμαμότο πριν από δέκα χρόνια προκάλεσε τον θάνατο 275 ανθρώπων και τον τραυματισμό ακόμη 2.739, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό. Χιλιάδες κτίρια υπέστησαν ζημιές, μεταξύ των οποίων και το ιστορικό κάστρο της πόλης, ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της Ιαπωνίας.

Αξιωματούχος του κάστρου δήλωσε ότι και από τον σεισμό της Τρίτης κατέρρευσαν τμήματα των πέτρινων τειχών του.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σεισμός 3,8 ρίχτερ στο Άγιο Όρος
Ειδήσεις

Σεισμός 3,8 ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Ράλι στις ασιατικές αγορές με οδηγό τη Νότια Κορέα
Χρηματιστήρια

Ράλι στις ασιατικές αγορές με οδηγό τη Νότια Κορέα

Ο Γιάννης Ιγγλέσης επενδύει στην ανανέωση του στόλου και στις σχέσεις με την Ιαπωνία
Ναυτιλία

Ο Γιάννης Ιγγλέσης επενδύει στην ανανέωση του στόλου και στις σχέσεις με την Ιαπωνία

Περού: Πέντε νεκροί μετά από σεισμό 5,1 Ρίχτερ
Ειδήσεις

Περού: Πέντε νεκροί μετά από σεισμό 5,1 Ρίχτερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
28/07/2026 - 15:01

Φωτιά στην Πάρο - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Νομίσματα
28/07/2026 - 14:34

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 14:27

Οι εκλογές που (μάλλον) αργούν και η γκρίνια που (δικαίως) εντείνεται

Ειδήσεις
28/07/2026 - 14:21

Σεισμός στην Ιαπωνία: Τουλάχιστον 50 τραυματίες, προβλήματα σε ηλεκτροδότηση και μεταφορές

Πολιτική
28/07/2026 - 14:13

Ο Ανδρουλάκης καλωσόρισε τον Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ - Το βιογραφικό του

Πολιτική
28/07/2026 - 13:55

Γρηγοράκου: Η κυβέρνηση βάζει μια Α.Ε. όπου υπάρχει χρήμα από τον πολιτισμό

Οικονομία
28/07/2026 - 13:44

Νέος Πρόεδρος της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ο Σάκης Ιωαννίδης

Magazino
28/07/2026 - 13:38

Το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο παρουσιάζει: «Ιούλιος Βερν - 2 χρόνια διακοπές»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 13:31

Πειραιώς: Τυχόν νέα παραβίαση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 13:30

Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση στο πετρέλαιο – Κάτω από τα $85 το Brent

Ανακοινώσεις
28/07/2026 - 13:30

Όμιλος AKTOR: Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών μετά την ΑΜΚ - Το μήνυμα Εξάρχου

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:15

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και Qualco Foundation δημιουργούν το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:05

Goldman Sachs: Εγχειρίδιο για τη διαδοχή, την ανάπτυξη και τη διατήρηση της οικογενειακής επιχειρηματικής

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 12:58

Η WATT GROUP αναλαμβάνει την αναβάθμιση και 6ετή λειτουργία του ΧΥΤ Πάρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 12:57

Ξεπέρασε και τον... Τραμπ ο Εξάρχου

Πολιτική
28/07/2026 - 12:47

Θεμιστοκλέους: Πάνω από 75000 ασθενείς αξιολόγησαν τα δημόσια νοσοκομεία - Υψηλή η ικανοποίησή τους

Ειδήσεις
28/07/2026 - 12:29

Σεισμός 3,8 ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Αναλύσεις
28/07/2026 - 12:22

Axia-Alpha Finance: Ισχυρό β' τρίμηνο για τις τράπεζες με κέρδη €1,43 δισ.

Οικονομία
28/07/2026 - 12:09

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 13,6% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο

Πολιτική
28/07/2026 - 11:49

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες» του Κασσελάκη η Μυρτώ Κοροβέση

Ναυτιλία
28/07/2026 - 11:48

EY-Parthenon για ναυπηγεία: Στα 197 εκατ. ευρώ τα έσοδα του κλάδου - Στο 0,4% η διείσδυση στη διεθνή αγορά

Ειδήσεις
28/07/2026 - 11:35

ifo: Μικρή βελτίωση των προσδοκιών για τις γερμανικές εξαγωγές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 11:24

Alpha Bank - Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Νέα στρατηγική συμφωνία μέσω του InvestEU για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Ακίνητα
28/07/2026 - 11:18

Ακίνητα: Οι non-dom συναλλαγές υπερβαίνουν πλέον τις συναλλαγές Golden Visa

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/07/2026 - 11:16

Οι αντιφάσεις της τουριστικής έκρηξης: Το παράδειγμα της Βαρκελώνης – Συνέντευξη με την Άννα Πατσέκο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
28/07/2026 - 11:13

Coca-Cola Hellas: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Gjorgji Hristov

Αυτοδιοίκηση
28/07/2026 - 11:10

Δούκας: Η αναστολή νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης, στις περιοχές όπου εφαρμόζεται, αποδίδει

Πολιτική
28/07/2026 - 11:08

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Να ελεγχθούν πιθανά καρτέλ και στρεβλώσεις στην Ευρωπαϊκή αγορά σούπερ μάρκετ

Τεχνολογία
28/07/2026 - 10:54

Manpower Group: Οι δεξιότητες η μεγαλύτερη πρόκληση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 10:47

Eurobank: Αναδείχθηκε «Greece’s Best Digital Bank» στα Euromoney Awards for Excellence 2026

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ