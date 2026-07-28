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ΟΝΥΞ Τουριστική: Bridge financing €7,8 εκατ. από την Credia Bank για επένδυση στη Σάνη Χαλκιδικής
Επιχειρήσεις
21:15 - 28 Ιουλ 2026

ΟΝΥΞ Τουριστική: Bridge financing €7,8 εκατ. από την Credia Bank για επένδυση στη Σάνη Χαλκιδικής

Reporter.gr Newsroom
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Την υπογραφή Σύμβασης Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης (bridge finance) ύψους έως €7,8 εκατ. με την Credia Bank S.A., 8μηνης διάρκειας, για την έναρξη των εργασιών στη Σάνη Χαλκιδικής, ανακοίνωσε η ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.

Σύμφωνα με την εταιρεία, η ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ανακοινώνει την υπογραφή Σύμβασης Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης (bridge finance) ύψους έως €7,8 εκατ. με την Credia Bank S.A., 8μηνης διάρκειας, για την έναρξη των εργασιών στη Σάνη Χαλκιδικής.

Η Ενδιάμεση Χρηματοδότηση χορηγείται στο πλαίσιο της εγκεκριμένης και συμβασιοποιημένης κύριας χρηματοδοτικής δομής του επενδυτικού σχεδίου της Εταιρείας για την ανάπτυξη «Αγροτουριστικού Χωριού με Συγκρότημα Τουριστικών Καταλυμάτων» και αποτελεί το επόμενο στάδιο εφαρμογής της.

Η αποδέσμευση των κεφαλαίων θα γίνεται σταδιακά (σε ποσοστό 80% επί των επιλέξιμων δαπανών με την παράλληλη συμμετοχή της Εταιρείας κατά 20%), βάσει πιστοποίησης τιμολογίων από τον ανεξάρτητο ελεγκτή (Resolute Hellas), σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Η κύρια χρηματοδοτική δομή περιλαμβάνει δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ύψους €130.439.000 και συγχρηματοδοτούμενο δάνειο της Credia Bank ύψους €99.133.568, τα οποία συμβασιοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινού Ομολογιακού Δανείου που υπογράφηκε στις 8 Μαΐου 2026. Η ενεργοποίηση του bridge finance εδράζεται στην προηγούμενη ολοκλήρωση της συμβασιοποίησης των δύο βασικών δανειακών σκελών της επένδυσης.

Τα κεφάλαια θα υποστηρίξουν πρόδρομες κατασκευαστικές εργασίες, την τεχνική και εργοταξιακή προετοιμασία και λοιπές επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου, επιταχύνοντας τη μετάβαση στα επόμενα στάδια υλοποίησης.

Το έργο έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας μέσω του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0» (Αίτηση Χρηματοδότησης υπ' αριθ. 107923/2026). Το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης ανέρχεται σε €286.966.000, με την εγκεκριμένη χρηματοδοτική δομή ως εξής:

  • €130.439.000 (45,45%) — Δάνειο Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF)
  • €99.133.568 (34,55%) — Συγχρηματοδοτούμενο Δάνειο Credia Bank
  • €57.393.432 (20,00%) — Ιδία Συμμετοχή της Εταιρείας

Στις 8 Μαΐου 2026 υπεγράφη με την Credia Bank S.A. το Πρόγραμμα Κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους έως €229.572.568, το οποίο περιλαμβάνει το δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους €130.439.000 και το συγχρηματοδοτούμενο τραπεζικό δάνειο, με τις προβλεπόμενες συμβατικές και εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΝΥΞ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε., κ. Λεωνίδας Ζησιάδης, δήλωσε:

«Η υπογραφή της Ενδιάμεσης Χρηματοδότησης ύψους έως €7,8 εκατ. αποτελεί έμπρακτη εφαρμογή της εγκεκριμένης και συμβασιοποιημένης χρηματοδοτικής δομής του έργου, η οποία περιλαμβάνει το δάνειο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ύψους €130.439.000 και το συγχρηματοδοτούμενο δάνειο της Credia Bank.

Τα νέα κεφάλαια μάς επιτρέπουν να προχωρήσουμε άμεσα στις πρόδρομες κατασκευαστικές και προπαρασκευαστικές εργασίες, διατηρώντας αυστηρά τον προγραμματισμό του έργου. Συνεχίζουμε με συνέπεια και χρηματοδοτική πειθαρχία την ανάπτυξη μιας επένδυσης στρατηγικής σημασίας για τη Χαλκιδική και τον ελληνικό τουρισμό, δημιουργώντας μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους, την τοπική οικονομία και την ευρύτερη περιοχή.»

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