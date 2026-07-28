«Εγκέφαλος Ποπ Κορν»: Γιατί η προσοχή μας κρατάει 47 δευτερόλεπτα και πώς να την επαναφέρετε

Ο όρος έγινε viral μια δεκαετία αργότερα, επειδή τα επιστημονικά δεδομένα επιβεβαίωσαν τη σκληρή πραγματικότητα. Οι μελέτες παρακολούθησης οθόνης της ερευνήτριας Γκλόρια Μαρκ κατέγραψαν μία από τις πιο σαφείς τάσεις στη σύγχρονη ψυχολογία: ο μέσος χρόνος που αφιερώνουμε σε μία οθόνη πριν αλλάξουμε παράθυρο μειώθηκε από 2,5 λεπτά το 2004 σε 75 δευτερόλεπτα το 2012, φτάνοντας τα μόλις 47 δευτερόλεπτα στις πρόσφατες μετρήσεις. Όπως κι αν ονομάσουμε αυτή την κατάσταση, πρόκειται για μια πραγματική, μετρήσιμη και απότομη πτώση της ικανότητάς μας να εστιάζουμε.
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