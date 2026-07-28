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Κίνα – Χούθι: Μυστικές διαβουλεύσεις για ασφαλή διέλευση των πλοίων της στην Ερυθρά Θάλασσα
Ειδήσεις
22:20 - 28 Ιουλ 2026

Κίνα – Χούθι: Μυστικές διαβουλεύσεις για ασφαλή διέλευση των πλοίων της στην Ερυθρά Θάλασσα

Reporter.gr Newsroom
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Η Κίνα έχει πραγματοποιήσει απευθείας συνομιλίες με το κίνημα των Χούθι στην Υεμένη, με στόχο να διασφαλίσει ότι τα κινεζικά δεξαμενόπλοια θα μπορούν να διαπλέουν το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας χωρίς να γίνονται στόχος επιθέσεων, σύμφωνα με έξι πηγές του Reuters που γνωρίζουν την υπόθεση.

Οι επαφές πραγματοποιήθηκαν μετά την απόφαση των Χούθι να επιβάλουν αποκλεισμό, απειλώντας ότι θα εμποδίσουν την πρόσβαση πλοίων σε σαουδαραβικά λιμάνια. Η κίνηση αυτή, που ανακοινώθηκε στις 20 Ιουλίου, αποτέλεσε νέο μέτωπο στη σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και των συμμάχων τους με το Ιράν, διευρύνοντας τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν ενεργειακά προϊόντα και άλλες προμήθειες προς τις διεθνείς αγορές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το Πεκίνο ζήτησε απευθείας από τους Χούθι να εγγυηθούν την ασφαλή διέλευση των κινεζικών πλοίων. Μεταξύ των πηγών περιλαμβάνεται και ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος.

Η Κίνα ήταν μία από τις πρώτες χώρες που επικοινώνησαν απευθείας με τους Χούθι για το ζήτημα της διέλευσης πλοίων από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ, το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα στη νότια είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, με την Υεμένη να βρίσκεται στην ανατολική του πλευρά.

Το Πεκίνο επιδιώκει να προστατεύσει τις εισαγωγές πετρελαίου

Η Κίνα προσπαθεί να διατηρήσει απρόσκοπτες τις ροές πετρελαίου από τα σαουδαραβικά λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας, κυρίως από το λιμάνι Γιανμπού, προκειμένου να καλύψει το κενό που έχει δημιουργηθεί στις ενεργειακές προμήθειες μετά το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν.

Το υπουργείο Μεταφορών της Κίνας, το γραφείο Τύπου των Χούθι και το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Kpler και δεδομένα παρακολούθησης πλοίων από τις LSEG και MarineTraffic, τουλάχιστον τέσσερα δεξαμενόπλοια έχουν φορτώσει αργό πετρέλαιο από σαουδαραβικά λιμάνια με προορισμό την Κίνα και έχουν διέλθει από το Μπαμπ ελ Μαντέμπ μετά την ανακοίνωση των περιορισμών από τους Χούθι.

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι Κινέζοι αξιωματούχοι εξασφάλισαν ξεχωριστή έγκριση από τους Χούθι για κάθε πλοίο, ενώ δύο αξιωματούχοι στην περιοχή, οι οποίοι είχαν ενημερωθεί από την Τεχεράνη, δήλωσαν ότι και οι δύο πλευρές ενημέρωσαν το Ιράν για τις σχετικές ενέργειες.

Προειδοποιήσεις προς τη ναυτιλία – Ανησυχία στις αγορές

Οι Χούθι έχουν ενημερώσει μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες ότι πλοία ενδέχεται να δεχθούν επίθεση εάν φορτώσουν ή εκφορτώσουν εμπορεύματα σε σαουδαραβικά λιμάνια.

Παράλληλα, ορισμένα δεξαμενόπλοια που επιχείρησαν να εισέλθουν στην Ερυθρά Θάλασσα μέσω του Μπαμπ ελ Μαντέμπ άλλαξαν πορεία, λόγω ανησυχιών για την ασφάλειά τους, σύμφωνα με δύο ανεξάρτητες κινεζικές εμπορικές πηγές.

Οι Χούθι διατηρούν εδώ και χρόνια στενές σχέσεις με την Κίνα, ενώ, σύμφωνα με πηγές που πρόσκεινται στο κίνημα, υπήρξε στο παρελθόν στενός συντονισμός μεταξύ των δύο πλευρών, ιδιαίτερα σε ζητήματα που αφορούν τις μεταφορές πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία προς την Κίνα.

Η εξέλιξη αυτή προσθέτει νέα διάσταση στην κρίση της Ερυθράς Θάλασσας, καθώς οι διεθνείς ναυτιλιακές διαδρομές βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση λόγω της κλιμάκωσης των περιφερειακών εντάσεων και των κινδύνων για την παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/07/2026 - 22:10
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