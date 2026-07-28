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Βουλή: «Μάχη» για την πολιτιστική κληρονομιά – Πέρασε το νομοσχέδιο Μενδώνη εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης
Πολιτική
22:55 - 28 Ιουλ 2026

Βουλή: «Μάχη» για την πολιτιστική κληρονομιά – Πέρασε το νομοσχέδιο Μενδώνη εν μέσω σφοδρής αντιπαράθεσης

Reporter.gr Newsroom
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Μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση που ξεπέρασε τις 12 ώρες, η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού για τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προστασία των έργων τέχνης και την αναδιοργάνωση του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ).

Το νομοσχέδιο υπερψηφίστηκε επί της αρχής μόνο από τη Νέα Δημοκρατία, ενώ τα κόμματα της αντιπολίτευσης τάχθηκαν κατά, εκφράζοντας έντονες επιφυλάξεις για τις προβλέψεις του, κυρίως σε ό,τι αφορά τον τρόπο διαχείρισης των πολιτιστικών πόρων και των αρχαιολογικών χώρων.

Μενδώνη: «Η κυριότητα των μνημείων παραμένει στο Δημόσιο»

Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης ότι το νέο πλαίσιο ανοίγει τον δρόμο για ιδιωτικοποίηση αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.

«Πουθενά και σε καμία περίπτωση το νομοσχέδιο δεν ακουμπά θέματα ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η κυριότητα των μνημείων παραμένει ακέραια στο ελληνικό Δημόσιο, όπως ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα, και η πολιτιστική μας κληρονομιά προστατεύεται πλήρως και απολύτως από τον αρχαιολογικό νόμο. Τελεία και παύλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Μενδώνη υποστήριξε ότι η δημόσια συζήτηση γύρω από το νομοσχέδιο έχει επηρεαστεί από «ανακριβείς ισχυρισμούς», σημειώνοντας:

«Δεν μπορώ να μην επισημάνω ότι σήμερα δοκιμάζεται η στοιχειώδης εντιμότητα και η ποιότητα του δημόσιου λόγου αναφορικά με την πολιτιστική κληρονομιά. Κάποιοι επέλεξαν και επιλέγουν να πλάθουν φαντασιώσεις προκειμένου να παραπλανήσουν την κοινή γνώμη, είτε επειδή δεν μελέτησαν επαρκώς το σχέδιο νόμου είτε εσκεμμένα και φαύλα για ίδιον όφελος, στείρου αντιπολιτευτικού χαρακτήρα».

Η λειτουργία της νέας εταιρείας

Αναφερόμενη στη δημιουργία εταιρικού σχήματος διαχείρισης, η υπουργός Πολιτισμού ξεκαθάρισε ότι δεν μεταβιβάζεται καμία αρμοδιότητα κυριότητας.

«Το νομοσχέδιο, πουθενά δεν λέει ότι η ανώνυμη εταιρεία είναι φορέας κυριότητας μνημείων ή αρχαιολογικών χώρων. Η εταιρεία δεν αποκτά κυριότητα, άρα δεν προβαίνει σε εκποίηση», τόνισε.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για εταιρεία διαχείρισης που λειτουργεί μέσα στο πλαίσιο του Δημοσίου:

«Είναι μια εταιρεία διαχείρισης, που διέπεται από το θεσμικό πλαίσιο του Δημοσίου. Αυτός ο οποίος έχει την ανώνυμη εταιρεία είναι το υπουργείο Οικονομικών και ο ΟΔΑΠ».

Παράλληλα, ανέφερε ότι τα έσοδα από τη λειτουργία της εταιρείας δεν παραμένουν σε αυτήν:

«Η εταιρεία εισπράττει στο όνομα και για λογαριασμό του ΟΔΑΠ, δεν διαχειρίζεται τα έσοδα, τα αποδίδει ακέραια στον ΟΔΑΠ, για να περάσουν στη συνέχεια στο υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό λέει το νομοσχέδιο. Μόνο για καλό μπορεί να λειτουργήσει η ανώνυμη εταιρεία».

«1,5 δισ. ευρώ σε 900 έργα πολιτισμού»

Η υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε επίσης στις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στον τομέα του πολιτισμού, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ενισχύσει σημαντικά τις παρεμβάσεις για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

«Κάποιοι στην αντιπολίτευση δεν αντέχουν την επιτυχία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας:

«Ενάμιση δισ. ευρώ και πλέον κατευθύνεται στα 900 έργα που είναι σε εξέλιξη, και από αυτά τα περισσότερα γίνονται με αυτεπιστασία, άρα εργάζονται άνθρωποι από τις τοπικές κοινωνίες και είναι προς όφελος της κοινωνίας».

Ανησυχίες για το μέλλον των μνημείων

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, βουλευτές τόσο της αντιπολίτευσης όσο και της συμπολίτευσης εξέφρασαν προβληματισμούς για την προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος στις περιοχές τους.

Απαντώντας στις ανησυχίες, η κ. Μενδώνη επανέλαβε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τους αρχαιολογικούς χώρους:

«Μην ανησυχείτε. Δεν πρόκειται να υποστείτε καμία ζημία στους αρχαιολογικούς σας χώρους, για έναν απλό λόγο. Διότι οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μνημεία προστατεύονται από τον αρχαιολογικό νόμο».

Το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, η υπουργός Πολιτισμού αναφέρθηκε και στο Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων, απαντώντας σε αναφορές ότι το έργο δεν προχωρά λόγω ευρωπαϊκών αντιρρήσεων.

Όπως δήλωσε, «το Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων δεν το απέρριψε η ΕΕ, αλλά συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ και από εθνικούς πόρους».

Σύμφωνα με την ίδια, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026 και να ανοίξει τις πύλες του στο κοινό στις αρχές του 2027.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/07/2026 - 23:33
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