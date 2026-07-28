ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ευρωαγορές: Η πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα έφεραν νέα κέρδη
Χρηματιστήρια
19:52 - 28 Ιουλ 2026

Ευρωαγορές: Η πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα έφεραν νέα κέρδη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης 28/7 τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές βρήκαν στήριγμα στα καλύτερα του αναμενομένου εταιρικά αποτελέσματα και στη σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Οι δύο αυτοί παράγοντες αντιστάθμισαν τις πιέσεις που εξακολουθεί να δέχεται ο τεχνολογικός κλάδος, μετά το διεθνές sell off στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,35%, κλείνοντας στις 646,90 μονάδες, μειώνοντας την απόσταση από το ιστορικό υψηλό των 652 μονάδων που είχε καταγραφεί στις αρχές Ιουλίου.

Όσον αφορά τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια:

  • Ο DAX της Φρανκφούρτης κατέγραψε άνοδο 0,52% στις 25.492,59 μονάδες,
  • Ο CAC 40 στο Παρίσι ενισχύθηκε κατά 0,63% στις 8.458,78 μονάδες,
  • Ο FTSE 100 του Λονδίνου σημείωσε τα υψηλότερα κέρδη μεταξύ των τριών βασικών δεικτών, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση με άνοδο 0,83% στις 10.871,02 μονάδες.
  • Ο ιταλικός FTSE MIB υποχώρησε κατά 0,69% στις 51.698,19 μονάδες,
  • ενώ ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε με μικρές απώλειες της τάξης του 0,07% στις 19.727,00 μονάδες.
  • Τέλος, ο πορτογαλικός PSI έκλεισε με μικρή άνοδο 0,14% στις 9.134,58 μονάδες.

Η πτώση του πετρελαίου στηρίζει το επενδυτικό κλίμα

Σημαντική ώθηση στις αγορές προσέφερε η νέα αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, παρά το γεγονός ότι οι γεωπολιτικές ανησυχίες για τη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να παραμένουν στο προσκήνιο.

Το Brent για τα συμβόλαια Σεπτεμβρίου υποχώρησε κατά 4,46%, διαμορφούμενο στα 84,46 δολάρια το βαρέλι, υποχωρώντας κάτω από το επίπεδο των 85 δολαρίων. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό WTI κινήθηκε χαμηλότερα στα 79,29 δολάρια το βαρέλι.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs, σε νέα έκθεσή τους, εκτίμησαν ότι το Brent θα μπορούσε να υποχωρήσει ακόμη και στα 80 δολάρια έως το τέλος του έτους, εφόσον αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2026.

Ωστόσο, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι, επισημαίνοντας πως ενδεχόμενες νέες διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές ή επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν εκ νέου σε ανοδική πορεία τις τιμές της ενέργειας.

Τα εταιρικά αποτελέσματα δίνουν τον τόνο

Την ίδια στιγμή, η περίοδος ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων συνεχίζει να στηρίζει το επενδυτικό κλίμα στην Ευρώπη.

Μέχρι στιγμής, περίπου οι μισές εταιρείες του δείκτη MSCI Europe που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενισχύοντας την αισιοδοξία ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές μπορούν να διατηρήσουν τη δυναμική τους και να κινηθούν προς νέα ιστορικά υψηλά.

Οι επενδυτές, πάντως, εξακολουθούν να αξιολογούν κατά πόσο η ισχυρή κερδοφορία των επιχειρήσεων αρκεί για να αντισταθμίσει τις ανησυχίες σχετικά με τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών και τις αυξημένες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Unilever και Safran ξεχώρισαν

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η Unilever, της οποίας η μετοχή εκτινάχθηκε έως και 7,9%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από το 2022. Η εταιρεία ανακοίνωσε πωλήσεις δεύτερου τριμήνου υψηλότερες από τις προβλέψεις της αγοράς, χάρη στη διατήρηση της ισχυρής καταναλωτικής ζήτησης.

Ισχυρά κέρδη σημείωσε και η γαλλική Safran, αφού ο αεροδιαστημικός και αμυντικός όμιλος αναβάθμισε τις προβλέψεις του για τα αποτελέσματα ολόκληρης της χρήσης, μετά τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών.

Στο επίκεντρο οι τεχνολογικοί κολοσσοί

Παρά τη θετική εικόνα στην Ευρώπη, οι αγορές συνεχίζουν να επηρεάζονται από τη διόρθωση που καταγράφεται διεθνώς στις μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών.

Οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις υψηλές δαπάνες των τεχνολογικών ομίλων για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, εκφράζοντας φόβους ότι οι αυξημένες επενδύσεις ενδέχεται να περιορίσουν την κερδοφορία τους τα επόμενα χρόνια.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα επικείμενα οικονομικά αποτελέσματα των Meta Platforms, Apple και Amazon, με την αγορά να αναμένει ενδείξεις για την πορεία των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ζήτηση για υπηρεσίες cloud και τα μελλοντικά επενδυτικά τους σχέδια, παράγοντες που εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν συνολικά τον παγκόσμιο τεχνολογικό κλάδο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές παρά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο της Ασίας
Χρηματιστήρια

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές παρά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο της Ασίας

Σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $85 το Brent
Εμπορεύματα

Σημαντική αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $85 το Brent

«Ράλι» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς αποκλιμακώνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

«Ράλι» στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς αποκλιμακώνονται οι εχθροπραξίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Μικρή αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο - Σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου κατά 12% το Brent
Εμπορεύματα

Μικρή αποκλιμάκωση στο πετρέλαιο - Σε τροχιά εβδομαδιαίας ανόδου κατά 12% το Brent

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
28/07/2026 - 21:30

Χατζηδάκης: Η κυβέρνηση μιλά με έργα για τη Δυτική Μακεδονία - Επενδύσεις €5,4 δισ.

Πολιτική
28/07/2026 - 21:15

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Παραπέμφθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 21:15

ΟΝΥΞ Τουριστική: Bridge financing €7,8 εκατ. από την Credia Bank για επένδυση στη Σάνη Χαλκιδικής

Magazino
28/07/2026 - 21:00

«Εγκέφαλος Ποπ Κορν»: Γιατί η προσοχή μας κρατάει 47 δευτερόλεπτα και πώς να την επαναφέρετε

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/07/2026 - 20:59

Θεσσαλονίκη: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Περιφερειακή λόγω έργων για το Fly Over

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/07/2026 - 20:45

Enaon: Επένδυση ενός δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2032 για την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:30

ΟΗΕ: Προειδοποίηση για επικίνδυνη κλιμάκωση της βίας στη Δυτική Όχθη

Ναυτιλία
28/07/2026 - 20:29

ΠΕΝΕΝ: Έληξε στο Αριάδνη – Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία με Attica Group

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:12

Βουλγαρία: Εκκενώνεται κρουαζιερόπλοιο που προσάραξε στον Δούναβη λόγω χαμηλής στάθμης

Ειδήσεις
28/07/2026 - 20:05

Νέο μήνυμα Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με Τραμπ: Συζητήσεις για Patriot και ειρηνευτικές εξελίξεις

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 19:52

Ευρωαγορές: Η πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα έφεραν νέα κέρδη

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:45

Βρυξέλλες: Σχέδιο για νέες κυρώσεις σε 1.600 εταιρείες που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική μηχανή

Εργασιακά
28/07/2026 - 19:30

e-ΕΦΚΑ: Παράταση έως τις 10 Σεπτεμβρίου για την υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
28/07/2026 - 19:14

Elvalhalcor: Ρεκόρ κερδοφορίας – +79% στα προ φόρων κέρδη και ισχυρές ταμειακές ροές το α εξάμηνο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 19:11

Ο Ινφαντίνο κάνει μπίζνες με τον γαμπρό του Τραμπ - Αντιδρά η UEFA για «ξεπούλημα» του Μουντιάλ

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 18:59

Attica Group: Τηρούνται πιστά οι Συλλογικές Συμβάσεις – Βολές στην ΠΕΝΕΝ

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 18:52

Ο πόλεμος στο Ιράν ανέτρεψε όλες τις βεβαιότητες στην αγορά LNG

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 18:50

Στο μικροσκόπιο της ΤτΕ οι τράπεζες: 38 παραβάσεις και πρόστιμα 2,27 εκατ. ευρώ το 2025

Πολιτική
28/07/2026 - 18:33

Μητσοτάκης από Λέρο: Με το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται η μεγαλύτερη αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:59

Δίκη Βαλυράκη: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες – Στις 8 Σεπτεμβρίου η αγόρευση του εισαγγελέα

Φορολογία
28/07/2026 - 17:55

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για υπόθεση μεταφοράς χρημάτων που επιστράφηκαν αυθημερόν

Ειδήσεις
28/07/2026 - 17:46

Δυσαρέσκεια Τραμπ για Νετανιάχου: Αν δεν ήμουν πρόεδρος, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε

Σχόλια Αγοράς
28/07/2026 - 17:42

Χρηματιστήριο: Έπιασε τις 2.521 μονάδες με υψηλό τζίρο – Οι «πρωταγωνιστές» στο ταμπλό

Πολιτική
28/07/2026 - 17:35

«Μάχη» για την Ακρόπολη και τα μνημεία: Στα «χαρακώματα» κυβέρνηση και αντιπολίτευση για το νέο μοντέλο διαχείρισης

Πολιτική
28/07/2026 - 17:26

Μάντζος: Εάν η στάση της ΕΛΑΣ για τα πανεπιστήμια είναι αριστερή, εγώ είμαι ο Τσε Γκεβάρα

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 17:08

Wall: Άνοδος για Dow με «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα - Πιέσεις Nasdaq από τις μετοχές ημιαγωγών

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:54

Καιρός: Αυξάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιών λόγω των ισχυρών μελτεμιών στο Αιγαίο

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:53

Σκηνικό έντασης στη δίκη για τα Τέμπη – Στις 7 Σεπτεμβρίου η συνέχεια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
28/07/2026 - 16:48

Το βραβευμένο SUV Citroёn C3 Aircross τώρα με 18.900€

Ειδήσεις
28/07/2026 - 16:42

Ορμούζ: Διόδια και διεθνής εποπτεία η πρόταση του Ομάν για να ανοίξει ο ενεργειακός διάδρομος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ