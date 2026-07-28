Ευρωαγορές: Η πτώση του πετρελαίου και τα ισχυρά αποτελέσματα έφεραν νέα κέρδη

Με θετικό πρόσημο ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Τρίτης 28/7 τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι επενδυτές βρήκαν στήριγμα στα καλύτερα του αναμενομένου εταιρικά αποτελέσματα και στη σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου.

Οι δύο αυτοί παράγοντες αντιστάθμισαν τις πιέσεις που εξακολουθεί να δέχεται ο τεχνολογικός κλάδος, μετά το διεθνές sell off στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,35%, κλείνοντας στις 646,90 μονάδες, μειώνοντας την απόσταση από το ιστορικό υψηλό των 652 μονάδων που είχε καταγραφεί στις αρχές Ιουλίου.

Όσον αφορά τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια:

Ο DAX της Φρανκφούρτης κατέγραψε άνοδο 0,52% στις 25.492,59 μονάδες,

Ο CAC 40 στο Παρίσι ενισχύθηκε κατά 0,63% στις 8.458,78 μονάδες,

Ο FTSE 100 του Λονδίνου σημείωσε τα υψηλότερα κέρδη μεταξύ των τριών βασικών δεικτών, ολοκληρώνοντας τη συνεδρίαση με άνοδο 0,83% στις 10.871,02 μονάδες.

Ο ιταλικός FTSE MIB υποχώρησε κατά 0,69% στις 51.698,19 μονάδες,

ενώ ο ισπανικός IBEX 35 έκλεισε με μικρές απώλειες της τάξης του 0,07% στις 19.727,00 μονάδες.

Τέλος, ο πορτογαλικός PSI έκλεισε με μικρή άνοδο 0,14% στις 9.134,58 μονάδες.

Η πτώση του πετρελαίου στηρίζει το επενδυτικό κλίμα

Σημαντική ώθηση στις αγορές προσέφερε η νέα αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, παρά το γεγονός ότι οι γεωπολιτικές ανησυχίες για τη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να παραμένουν στο προσκήνιο.

Το Brent για τα συμβόλαια Σεπτεμβρίου υποχώρησε κατά 4,46%, διαμορφούμενο στα 84,46 δολάρια το βαρέλι, υποχωρώντας κάτω από το επίπεδο των 85 δολαρίων. Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό WTI κινήθηκε χαμηλότερα στα 79,29 δολάρια το βαρέλι.

Οι αναλυτές της Goldman Sachs, σε νέα έκθεσή τους, εκτίμησαν ότι το Brent θα μπορούσε να υποχωρήσει ακόμη και στα 80 δολάρια έως το τέλος του έτους, εφόσον αποκατασταθεί πλήρως η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2026.

Ωστόσο, η αμερικανική επενδυτική τράπεζα προειδοποίησε ότι οι κίνδυνοι παραμένουν αυξημένοι, επισημαίνοντας πως ενδεχόμενες νέες διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές ή επιθέσεις σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας θα μπορούσαν να οδηγήσουν εκ νέου σε ανοδική πορεία τις τιμές της ενέργειας.

Τα εταιρικά αποτελέσματα δίνουν τον τόνο

Την ίδια στιγμή, η περίοδος ανακοίνωσης οικονομικών αποτελεσμάτων συνεχίζει να στηρίζει το επενδυτικό κλίμα στην Ευρώπη.

Μέχρι στιγμής, περίπου οι μισές εταιρείες του δείκτη MSCI Europe που έχουν ανακοινώσει αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου έχουν ξεπεράσει τις εκτιμήσεις των αναλυτών, ενισχύοντας την αισιοδοξία ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές μπορούν να διατηρήσουν τη δυναμική τους και να κινηθούν προς νέα ιστορικά υψηλά.

Οι επενδυτές, πάντως, εξακολουθούν να αξιολογούν κατά πόσο η ισχυρή κερδοφορία των επιχειρήσεων αρκεί για να αντισταθμίσει τις ανησυχίες σχετικά με τις υψηλές αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών και τις αυξημένες επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Unilever και Safran ξεχώρισαν

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκε η Unilever, της οποίας η μετοχή εκτινάχθηκε έως και 7,9%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από το 2022. Η εταιρεία ανακοίνωσε πωλήσεις δεύτερου τριμήνου υψηλότερες από τις προβλέψεις της αγοράς, χάρη στη διατήρηση της ισχυρής καταναλωτικής ζήτησης.

Ισχυρά κέρδη σημείωσε και η γαλλική Safran, αφού ο αεροδιαστημικός και αμυντικός όμιλος αναβάθμισε τις προβλέψεις του για τα αποτελέσματα ολόκληρης της χρήσης, μετά τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών.

Στο επίκεντρο οι τεχνολογικοί κολοσσοί

Παρά τη θετική εικόνα στην Ευρώπη, οι αγορές συνεχίζουν να επηρεάζονται από τη διόρθωση που καταγράφεται διεθνώς στις μετοχές του κλάδου των ημιαγωγών.

Οι επενδυτές εμφανίζονται ολοένα και πιο επιφυλακτικοί απέναντι στις υψηλές δαπάνες των τεχνολογικών ομίλων για την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, εκφράζοντας φόβους ότι οι αυξημένες επενδύσεις ενδέχεται να περιορίσουν την κερδοφορία τους τα επόμενα χρόνια.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στα επικείμενα οικονομικά αποτελέσματα των Meta Platforms, Apple και Amazon, με την αγορά να αναμένει ενδείξεις για την πορεία των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ζήτηση για υπηρεσίες cloud και τα μελλοντικά επενδυτικά τους σχέδια, παράγοντες που εκτιμάται ότι θα επηρεάσουν συνολικά τον παγκόσμιο τεχνολογικό κλάδο.