Βουλγαρία: Εκκενώνεται κρουαζιερόπλοιο που προσάραξε στον Δούναβη λόγω χαμηλής στάθμης

Σε επιχείρηση εκκένωσης επιβατών προχώρησαν το απόγευμα της Τρίτης 28/7 οι βουλγαρικές αρχές, μετά την προσάραξη κρουαζιερόπλοιου στον ποταμό Δούναβη, περιστατικό που αποδίδεται στη σημαντική πτώση της στάθμης των υδάτων εξαιτίας των παρατεταμένων συνθηκών ξηρασίας και καύσωνα που πλήττουν την Ευρώπη.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Βουλγαρίας, το ελβετικής σημαίας Viking Ullur προσάραξε περίπου στις 2:20 τα ξημερώματα, σε απόσταση περίπου 25 χιλιομέτρων από την πόλη Βιντίν, στη βορειοδυτική Βουλγαρία.

Στο πλοίο επέβαιναν 186 επιβάτες και 52 μέλη του πληρώματος, ενώ οι επιβάτες προέρχονταν από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι βουλγαρικές αρχές απέδωσαν το ατύχημα στη χαμηλή στάθμη του Δούναβη, σε συνδυασμό με τις δύσκολες συνθήκες ορατότητας που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για λόγους ασφαλείας αποφασίστηκε η σταδιακή απομάκρυνση των επιβατών, με τη συνδρομή πλωτού σκάφους της συνοριοφυλακής, ώστε η διαδικασία να ολοκληρωθεί πριν από τη δύση του ηλίου.

Το κρουαζιερόπλοιο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο μεταξύ Βουδαπέστης και Ρουμανίας, ενώ επρόκειτο να προσεγγίσει το λιμάνι του Βιντίν για ανεφοδιασμό με καύσιμα. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πλοίο είχε αρχίσει να αντιμετωπίζει και πρόβλημα επάρκειας πόσιμου νερού.

Η διαχειρίστρια εταιρεία επιχείρησε να μεταφέρει τους επιβάτες με δεύτερο πλοίο που ναυλώθηκε ειδικά για τον σκοπό αυτό. Ωστόσο, το σκάφος δεν κατάφερε να προσεγγίσει το σημείο όπου είχε προσαράξει το Viking Ullur, εξαιτίας των συνθηκών που επικρατούσαν στον ποταμό.

Φωτογραφίες που έδωσε στη δημοσιότητα η βουλγαρική αστυνομία απεικονίζουν τους επιβάτες να φορούν σωσίβια και να επιβιβάζονται σε σκάφος της συνοριοφυλακής, με τη βοήθεια διασωστών που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Το περιστατικό αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών συνθηκών στη ναυσιπλοΐα της Ευρώπης. Ο Δούναβης, που διασχίζει δέκα ευρωπαϊκές χώρες και αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εμπορικές και τουριστικές υδάτινες οδούς της ηπείρου, παρουσιάζει φέτος ιδιαίτερα χαμηλή στάθμη, γεγονός που προκαλεί σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές και αυξάνει τον κίνδυνο ναυτικών ατυχημάτων.