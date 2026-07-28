Attica Group: Τηρούνται πιστά οι Συλλογικές Συμβάσεις – Βολές στην ΠΕΜΕΝ

Η Attica Group, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «επιθυμεί να καταστήσει απολύτως σαφές ότι το ζήτημα που δημιουργήθηκε δεν αφορά την μη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τις οποίες η Εταιρία εφαρμόζει διαχρονικά με συνέπεια και χωρίς καμία παρέκκλιση, όπως επιβεβαιώθηκε και από τον σημερινό έλεγχο στο εν λόγω πλοίο, που διενήργησε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), παρουσία των αρμόδιων λιμενικών αρχών».

Στην ίδια ανακοίνωση σημειώνονται τα εξής:

«Αφορά αποκλειστικά τις επιλογές, τις μεθοδεύσεις και τη στρατηγική που ακολούθησε για μία ακόμη φορά η ηγεσία της ΠΕΝΕΝ αμφισβητώντας για πρώτη φορά το τρόπο υπολογισμού της αμοιβής των ναυτικών στη διάρκεια των έκτακτων (express) δρομολογίων, η οποία υπολογίζεται και εφαρμόζεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εδώ και περίπου τρεις δεκαετίες σύμφωνα με την ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και την πάγια πρακτική του συνόλου του κλάδου της επιβατηγού ναυτιλίας.

Η Attica Group εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις, χωρίς καμία απόκλιση ή διαφοροποίηση. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν μετέβαλε τον τρόπο εφαρμογής τους, ούτε προέκυψε οποιοδήποτε νέο πραγματικό ή νομικό δεδομένο που να δικαιολογεί τους ισχυρισμούς περί μη ορθής εφαρμογής της Συλλογικής Σύμβασης.

Προκαλεί μάλιστα εύλογο προβληματισμό το γεγονός ότι η κινητοποίηση εξαγγέλθηκε αυτή την περίοδο αυξημένης κίνησης και ​ πριν ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία μισθοδοσίας του μηνός Ιουλίου - πρώτου θερινού μήνα που το πλοίο Αριάδνη πραγματοποιεί έκτακτα (express) δρομολόγια- και πριν διαπιστωθεί στην πράξη ο τρόπος υπολογισμού και καταβολής των σχετικών αποδοχών στο τέλος του μηνός. Κατά συνέπεια, οι ισχυρισμοί περί δήθεν μη ορθού υπολογισμού των προβλεπόμενων αμοιβών είναι απολύτως αβάσιμοι, αφού διατυπώθηκαν χωρίς να έχει καν προηγηθεί η πραγματική εκκαθάριση και πληρωμή τους.

Τονίζουμε, ότι τα έκτακτα (express) δρομολόγια αποτελούν ανταπόκριση στις αυξημένες μεταφορικές ανάγκες και στα αιτήματα των νησιωτικών κοινωνιών για την ​ ενίσχυση της ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης. Η διασφάλιση της σύνδεσης των νησιών και η εξυπηρέτηση των επιβατών αποτελεί ευθύνη που η Attica Group αναλαμβάνει με συνέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με ειδική μέριμνα κατά τη θερινή περίοδο για να ικανοποιήσει τις αυξημένες ανάγκες των κατοίκων και των παραθεριστών.

Η επιλογή της ηγεσίας της ΠΕΝΕΝ να προχωρήσει σε κινητοποιήσεις υπό αυτές τις συνθήκες προκαλεί αδικαιολόγητη αναστάτωση σε χιλιάδες επιβάτες και στις νησιωτικές κοινωνίες. Η επιλογή αυτή κρίθηκε τελικώς από τα αρμόδια δικαστήρια ως παράνομη και καταχρηστική.

Η Εταιρία σέβεται απολύτως το δικαίωμα των εργαζομένων στη συνδικαλιστική οργάνωση και στις νόμιμες διεκδικήσεις τους. Ο διάλογος, όμως, προϋποθέτει πραγματικά δεδομένα, ειλικρίνεια, υπευθυνότητα και σεβασμό στη νομιμότητα από όλες τις πλευρές.

Προτεραιότητα της Attica Group παραμένει η ασφαλής και απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των νησιών, των κατοίκων τους και των επισκεπτών τους, με πλήρη σεβασμό προς τους εργαζομένους, τη νομιμότητα και τις ανάγκες της ελληνικής ακτοπλοΐας.»