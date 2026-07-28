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ΠΕΝΕΝ: Έληξε η απεργία στο Αριάδνη – Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία με Attica Group
Ναυτιλία
20:29 - 28 Ιουλ 2026

ΠΕΝΕΝ: Έληξε η απεργία στο Αριάδνη – Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις για συμφωνία με Attica Group

Reporter.gr Newsroom
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Στην αναστολή της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης των μελών της στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «ΑΡΙΑΔΝΗ» προχώρησε η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, μετά την επίτευξη συμφωνίας με την Attica Group.

Η απεργία είχε ξεκινήσει στις 14:00 στο λιμάνι του Πειραιά, με την ΠΕΝΕΝ να κάνει λόγο για μαζική συμμετοχή των ναυτικών που εργάζονται στο πλοίο.

Κεντρικό αίτημα των εργαζομένων ήταν η χορήγηση πρόσθετης αμοιβής για την αυξημένη εργασιακή επιβάρυνση του προσωπικού καταστρώματος, η οποία, σύμφωνα με την Ένωση, προκύπτει από την εντατικοποίηση της εργασίας και την εκτέλεση αυξημένων και ταχύτερων δρομολογίων.

Μετά τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των δύο πλευρών, επήλθε συμφωνία, με αποτέλεσμα να τερματιστεί η κινητοποίηση και να αποκατασταθεί η ομαλή λειτουργία του πλοίου.

Η ανακοίνωση της ΠΕΝΕΝ

«Μια νέα παλικαρίσια νίκη της ΠΕΝΕΝ και των μελών της στο πλοίο ‘’ΑΡΙΑΔΝΗ’’. Στα αζήτητα ή αλλιώς στον κάλαθο των αχρήστων η δικαστική απόφαση.

Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί η προσφυγή της ATTICA GROUP στο πρωτοδικείο Πειραιά ζητώντας να χαρακτηριστεί η απεργία μας ως παράνομη, πράγμα που το δικαστήριο για άλλη μια φορά έκανε δεκτή την αίτηση της εταιρίας.

Η δικαστική απόφαση όπως είχαμε προαναγγείλει θα έμενε στα χαρτιά!

Αυτό συνέβη για πολλοστή φορά αποδεικνύοντας ότι η δυναμική της ΠΕΝΕΝ και των μελών της είναι πανίσχυρη και η ποινικοποίηση των αγώνων δεν μπορεί να βάλει φρένο στις δίκαιες και νόμιμες διεκδικήσεις μας.

Αυτό συνιστά μια νίκη της ιστορικής ΠΕΝΕΝ κόντρα στον αυταρχισμό, στις πιέσεις, τους εκβιασμούς και στα τελεσίγραφα περί τετελεσμένων.

Ακριβώς αυτή η παλικαρίσια στάση των μελών μας ανάγκασε την εταιρία να προσέλθει σε μια νέα φάση διαπραγμάτευσης προκειμένου να δοθούν λύσεις που αντιπροσωπεύουν την κόπωση και την εντατικοποίηση των μελών μας.

Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε μεταξύ των δυο πλευρών να ικανοποιηθεί το αίτημα για την επιπλέον εργασιακή επιβάρυνση του προσωπικού καταστρώματος του πλοίου ‘’ΑΡΙΑΔΝΗ’’.

Κατόπιν αυτής της θετικής εξέλιξης η Διοίκηση της ΠΕΝΕΝ αποφάσισε μετά τις δεσμεύσεις της εταιρίας και την ομόφωνη θέση των μελών μας την διακοπή της απεργιακής μας κινητοποίησης η οποία είχε ξεκινήσει στις 14:00.

Μία ακόμη νίκη καταγράφεται στο ιστορικό της ΠΕΝΕΝ, μια τεράστια νίκη για τον κλάδο των Ναυτών και Λοστρόμων, μια μεγάλη παρακαταθήκη για τους μελλοντικούς αγώνες που ανοίγονται μπροστά μας.

Ευχαριστούμε τα μέλη μας, το πλήρωμα του πλοίου που εξέφρασε την αλληλεγγύη του καθώς επίσης το ΕΚΠ, Σωματεία και Συνδικαλιστές που έδωσαν το παρόν στον καταπέλτη του ‘’ΑΡΙΑΔΝΗ’’ με τους απεργούς και τα στελέχη της ΠΕΝΕΝ».

Attica Group: Τηρούνται πιστά οι Συλλογικές Συμβάσεις

Νωρίτερα, η Attica Group, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, «επιθυμεί να καταστήσει απολύτως σαφές ότι το ζήτημα που δημιουργήθηκε δεν αφορά την μη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τις οποίες η Εταιρία εφαρμόζει διαχρονικά με συνέπεια και χωρίς καμία παρέκκλιση, όπως επιβεβαιώθηκε και από τον σημερινό έλεγχο στο εν λόγω πλοίο, που διενήργησε η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (ΠΝΟ), παρουσία των αρμόδιων λιμενικών αρχών».

Τελευταία τροποποίηση στις 28/07/2026 - 21:59
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