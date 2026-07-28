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Bloomberg: Στο μικροσκόπιο της Γερμανίας τα «τρωτά σημεία» της κινεζικής οικονομίας
Ειδήσεις
16:21 - 28 Ιουλ 2026

Bloomberg: Στο μικροσκόπιο της Γερμανίας τα «τρωτά σημεία» της κινεζικής οικονομίας

Reporter.gr Newsroom
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Γερμανοί αξιωματούχοι εργάζονται παρασκηνιακά για να εντοπίσουν τα οικονομικά «τρωτά σημεία» της Κίνας, τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση βρεθεί αντιμέτωπη με έναν εμπορικό πόλεμο με το Πεκίνο.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, η κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς χαρτογραφεί ανεπίσημα τις αδυναμίες της κινεζικής οικονομίας, αναλύοντας τις εμπορικές ροές, τις αλυσίδες εφοδιασμού και στοιχεία σε επίπεδο επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πηγές, τα πρώτα ευρήματα αναδεικνύουν τις γερμανικές εταιρείες Trumpf και Carl Zeiss ως πιθανά «σημεία πίεσης» στην κινεζική εφοδιαστική αλυσίδα. Οι δύο εταιρείες αποτελούν βασικούς προμηθευτές τεχνολογιών που χρησιμοποιεί η ASML για την κατασκευή των μηχανημάτων παραγωγής προηγμένων ημιαγωγών. Επίσης, εκτιμάται ότι έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο και οι εταιρείες του κλάδου των μικροτσίπ Siltronic, Aixtron και SUSS MicroTec.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, η σχετική προεργασία πραγματοποιείται την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει νέα μέτρα απέναντι στη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν αναθέσει στην Κομισιόν να προετοιμάσει συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, ώστε να είναι έτοιμες ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Οκτωβρίου. Ο Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος τους τελευταίους μήνες έχει υιοθετήσει πιο αυστηρή στάση έναντι του Πεκίνου, συζήτησε το ζήτημα της Κίνας με τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια των συνομιλιών τους αυτό το μήνα. Η Γερμανία και η Γαλλία αναμένεται να παρουσιάσουν τις δικές τους στρατηγικές για την Κίνα πριν από τη σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών.

Το εμπορικό έλλειμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εμπόριο αγαθών με την Κίνα ανήλθε πέρυσι στα 360 δισ. ευρώ, αποτυπώνοντας τη διευρυνόμενη ανισορροπία μεταξύ των δύο οικονομιών. Η Γερμανία κατέγραψε το μεγαλύτερο έλλειμμα μεταξύ των κρατών-μελών, ύψους 95 δισ. ευρώ, με την αυτοκινητοβιομηχανία της να δέχεται ιδιαίτερες πιέσεις από τις αυξημένες εισαγωγές κινεζικών οχημάτων. Την ίδια στιγμή, οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες αντιμετωπίζουν υποχώρηση της ζήτησης για τα οχήματά τους στην κινεζική αγορά.

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο της έντασης, το Πεκίνο επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές προς 14 ευρωπαϊκές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και η γερμανική αμυντική βιομηχανία Rheinmetall. Η κινεζική πλευρά υποστήριξε ότι το μέτρο αποτελεί αντίποινα για τις κυρώσεις που επέβαλε η ΕΕ σε εταιρείες της ηπειρωτικής Κίνας και του Χονγκ Κονγκ, στο πλαίσιο του τελευταίου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Παρά ταύτα, η διαμόρφωση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής στάσης απέναντι στην Κίνα αναμένεται να αποδειχθεί περίπλοκη, καθώς ορισμένα κράτη-μέλη, όπως η Ισπανία, εμφανίζονται περισσότερο πρόθυμα να διατηρήσουν στενή συνεργασία με το Πεκίνο. Επιπλέον, η επίδραση της Κίνας στην ευρωπαϊκή οικονομία δεν ήταν αποκλειστικά αρνητική.

Σε πρόσφατη ομιλία του στο Asian Monetary Policy Forum, ο επικεφαλής οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Φίλιπ Λέιν, επισήμανε ότι οι χαμηλότερες τιμές των κινεζικών εισαγωγών έχουν συμβάλει θετικά στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ, περιορίζοντας τον πληθωρισμό και μειώνοντας τις πιέσεις στο κόστος που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις της ευρωζώνης.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές ανησυχίες σχετικά με τη μετατόπιση της παραγωγής εκτός Ευρώπης και τις στρατηγικές εξαρτήσεις που δημιουργούν οι κινεζικές εισαγωγές.

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