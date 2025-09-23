Μπάρακ: Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή

Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή είναι μάλλον ανέφικτη και δεν πρόκειται να έρθει ποτέ, όπως δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπαράκ, υποστηρίζοντας ότι η διαρκής σύγκρουση στην περιοχή δεν αφορά σύνορα, αλλά τον αγώνα για κυριαρχία και νομιμοποίηση.

Την άποψη αυτή εξέφρασε ο Μπάρακ σε συνέντευξή του στο IMI media, με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Αν το δούμε ρεαλιστικά, ο όρος "ειρήνη" είναι μια ψευδαίσθηση. Ειρήνη δεν υπήρξε ποτέ. Και πιθανότατα δεν θα υπάρξει ποτέ, γιατί όλοι παλεύουν για νομιμοποίηση», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε ότι, σε αντίθεση με τη γενική εντύπωση, οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή δεν αφορούν πραγματικά τα σύνορα και τις εδαφικές γραμμές. «Ένα σύνορο, ένα όριο, είναι απλώς το μέσο διαπραγμάτευσης. Στην πραγματικότητα, ο καθένας επιδιώκει κυριαρχία – και αυτό σημαίνει ότι κάποιος άλλος πρέπει να αποδεχθεί την υποταγή».

Ο Μπαράκ τόνισε, επίσης, ότι «δεν υπάρχει αραβική λέξη για την έννοια της "υποταγής". Δεν μπορούν καν να την επεξεργαστούν ως ιδέα. Γι’ αυτό, στο τέλος, η ευημερία είναι η μόνη πραγματική λύση».