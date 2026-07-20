THEON: Στρατηγική είσοδος σε πλατφόρμες νέας γενιάς και εφαρμογές Drones

Σε μια περίοδο που η αμυντική τεχνολογία επαναπροσδιορίζεται διεθνώς, η THEON τοποθετείται δυναμικά στην πρώτη γραμμή. Με νέες συμφωνίες, στοχευμένες επενδύσεις, στρατηγικές εξαγορές και διεύρυνση σε νέα τεχνολογικά πεδία, η εταιρεία ενισχύει σταθερά την ηγετική της θέση στην παγκόσμια αγορά.

Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται ήδη στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους. Συγκεκριμένα, η THEON κατέγραψε έσοδα 120,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 32,3%, το προσαρμοσμένο EBIT διαμορφώθηκε στα 30 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας 25%, ενώ οι νέες παραγγελίες ανέρχονται στα 70 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, τα κέρδη ανά μετοχή ενισχύθηκαν σημαντικά, ενώ το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραμένει πάνω από τα 1,4 δισ. ευρώ, δημιουργώντας ένα ισχυρό «μαξιλάρι» για τις επόμενες επενδυτικές κινήσεις το επόμενο διάστημα. Παράλληλα, η εταιρεία διατηρεί με συνέπεια τη σταθερή οργανική ανάπτυξη, με ρυθμούς άνω του 15% ετησίως, ως βασικό άξονα της στρατηγικής της.

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της THEON INTERNATIONAL, Κρίστιαν Χατζημηνάς, έχει δώσει το στίγμα της επόμενης ημέρας, σημειώνοντας ότι «η εταιρεία θα συνεχίσει να ενισχύει τις τεχνολογικές της δυνατότητες και να υλοποιεί τη στρατηγική ανάπτυξης, προχωρώντας με συνέπεια προς τον στόχο εσόδων στα 1 δισ. ευρώ έως το 2029», δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των εξαγορών και της διεύρυνσης σε νέα τεχνολογικά πεδία.

THEON NEXT: Η επόμενη γενιά δυνατοτήτων του ψηφιακού στρατιώτη

Στο επίκεντρο αυτών των πρωτοβουλιών βρίσκεται το THEON Next, το πρόγραμμα μέσω του οποίου η εταιρεία επιχειρεί να διαμορφώσει την επόμενη γενιά δυνατοτήτων για τον στρατιώτη, κυρίως με φόντο τα συστήματα νυχτερινής και θερμικής όρασης.

«Το THEON Next δημιουργήθηκε με γνώμονα τις τεχνολογίες που θεωρούμε κρίσιμες για την επόμενη ημέρα της άμυνας. Μέσα από ένα δίκτυο συνεργασιών και επενδύσεων σε εταιρείες από τις ΗΠΑ έως τη Βόρεια Ευρώπη, συνδυάζουμε τη δική μας τεχνογνωσία με εξειδικευμένες δυνατότητες τρίτων, με στόχο να επιταχύνουμε την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς συστημάτων για τον στρατιώτη. Το πρόγραμμα αποτελεί το όχημα μέσω του οποίου η THEON αναπτύσσει το οικοσύστημα του “ψηφιακού στρατιώτη”, με τις πρώτες νέες λύσεις να αναμένεται να παρουσιαστούν στις αρχές του επόμενου έτους», αναφέρει στο Reporter Magazine ο Γιώργος Παπαγεωργίου, CEO της THEON SENSORS. Σύμφωνα με τον κ. Παπαγεωργίου, στόχος του THEON Next είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος που αξιοποιεί πληροφορίες από πολλαπλές πηγές σε πραγματικό χρόνο, δίνοντας στον χρήστη υπεροχή στο πεδίο.

Με αυτές τις πρωτοβουλίες, η THEON αναβαθμίζει την ανταγωνιστική της θέση, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις σε μια αγορά που αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς.

Διεθνής επέκταση με νέες παραγωγικές επενδύσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, η αναπτυξιακή στρατηγική της THEON αποτυπώνεται στη συνεχή διεύρυνση της βιομηχανικής και παραγωγικής της παρουσίας, συνδυασμένη με τις νέες τεχνολογικές πρωτοβουλίες. Πρόσφατα, η εταιρεία εγκαινίασε τη θυγατρική της THEON Belgium με νέες παραγωγικές εγκαταστάσεις στο Zaventem, στις Βρυξέλλες, μια επένδυση πολλών εκατομμυρίων ευρώ που επεκτείνει τη βιομηχανική αμυντική βάση του Βελγίου και ευρύτερα της Ευρώπης. Η νέα μονάδα θα αναλάβει την παραγωγή των θερμικών συστημάτων IRIS-C για τις Βελγικές και Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις μέσω της σύμβασης-πλαισίου OCCAR, ενώ οι συνεργασίες με βελγικές εταιρείες ενισχύουν την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και δημιουργούν θέσεις εργασίας υψηλής τεχνολογίας.

Επιπλέον, η THEON ενίσχυσε περαιτέρω το ανεκτέλεστο έργο της στο πλαίσιο του OCCAR για επιπλέον 100.000 συστήματα νυχτερινής όρασης προς τις Γερμανικές Ένοπλες Δυνάμεις και 4.000 προς τις Βελγικές. Η σύμβαση, συνολικής αξίας περίπου 1 δισ. ευρώ αποτελεί, σύμφωνα με την εταιρεία, τη μεγαλύτερη ενιαία προμήθεια συστημάτων νυχτερινής όρασης στην ιστορία κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά ισχυρή θέση της στην ευρωπαϊκή αμυντική αγορά.

Παράλληλα, η THEON εγκαινίασε νέα εγκατάσταση στο Μπαγκλαντές που εντάσσεται σε πρόγραμμα μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας σε συνεργασία με την Angikar και τον στρατό της ασιατικής χώρας. Η επένδυση ύψους 2 εκατ. ευρώ θα υποστηρίζει τη συναρμολόγηση και παραγωγή προηγμένων συστημάτων νυχτερινής όρασης και θερμικής απεικόνισης, ενισχύοντας περαιτέρω το διεθνές αποτύπωμα της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι σήμερα η THEON πραγματοποιεί πωλήσεις σε 72 χώρες, εκ των οποίων οι 26 είναι μέλη του ΝΑΤΟ, ενώ η μεγαλύτερη ζήτηση προέρχεται από τη Γερμανία. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία επεκτείνει το διεθνές της αποτύπωμα με δραστηριότητα σε αγορές της Βόρειας Αμερικής, της Λατινικής Αμερικής και του Ειρηνικού.

Στρατηγική είσοδος σε πλατφόρμες νέας γενιάς και εφαρμογές Drones

Κομβικό ρόλο στο «αύριο» της εταιρείας παίζει η επέκτασή της σε πλατφόρμες νέας γενιάς και εφαρμογές που υποστηρίζουν μη επανδρωμένα συστήματα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει αναδείξει ιδιαίτερα τον ρόλο των drones, καθώς αυτά λειτουργούν πλέον ως κρίσιμα εργαλεία άμυνας και επιχειρησιακής υπεροχής, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα ασύμμετρων απειλών. Η εξέλιξη αυτή έχει ήδη αρχίσει να αναδιαμορφώνει τις αμυντικές στρατηγικές διεθνώς, με τα ευρωπαϊκά κράτη να στρέφονται ολοένα και περισσότερο σε επενδύσεις που σχετίζονται με μη επανδρωμένα συστήματα και ευέλικτες πλατφόρμες.

Υπό αυτό το πρίσμα, η πρόσφατη συμφωνία για την απόκτηση του 80% της γαλλικής MERIO εντάσσει τη THEON σε έναν από τους πιο κρίσιμους τομείς της σύγχρονης άμυνας, με αναβαθμισμένο τεχνολογικό και καινοτόμο αποτύπωμα. Η MERIO εξειδικεύεται σε ηλεκτροοπτικά συστήματα και σταθεροποιημένες πλατφόρμες για μη επανδρωμένα συστήματα· τεχνολογίες που βρίσκονται στην καρδιά ενός νέου δόγματος επιχειρήσεων.

«Η εξαγορά της MERIO δημιουργεί σημαντικές τεχνολογικές συνέργειες για τον όμιλο. Η γαλλική εταιρεία διαθέτει εξειδίκευση στον σχεδιασμό και την κατασκευή μικρών σταθεροποιημένων ηλεκτροοπτικών πλατφορμών για drones, ενώ η THEON διαθέτει ισχυρή τεχνογνωσία σε αισθητήρες, οπτικά και ηλεκτρονικά συστήματα. Ο συνδυασμός των δύο δυνατοτήτων αναμένεται να οδηγήσει σε πιο ολοκληρωμένες λύσεις, με μεγαλύτερο βαθμό καθετοποίησης της παραγωγής και σημαντικές οικονομίες κλίμακας», εξηγεί ο δρ Δημήτρης Μανδρίδης, Διευθυντής Τεχνολογίας στη THEON.

Η εξαγορά της γαλλικής εταιρείας διευρύνει το χαρτοφυλάκιο της THEON και ανοίγει νέες αγορές, ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Η εξέλιξη αυτή ενισχύεται και από στρατηγικές συνεργασίες με μεγάλους ευρωπαϊκούς ομίλους άμυνας, όπως η Rheinmetall, που επιβεβαιώνουν το «άνοιγμα» της THEON σε προϊόντα βασισμένα σε πλατφόρμες.

Επένδυση στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στα «έξυπνα» συστήματα Άμυνας

Σε ένα περιβάλλον όπου η αξία της πληροφορίας για την άμυνα καθορίζεται από την ταχύτητα και την ακρίβεια στην επεξεργασία δεδομένων, η THEON εστιάζει στην Τεχνητή Νοημοσύνη (ΤΝ). Η πρόσφατη επένδυση ύψους 3 εκατ. δολαρίων στη νεοσύστατη αμερικανική εταιρεία Twin Prime και η δημιουργία κοινοπραξίας για την ανάπτυξη λύσεων ΤΝ εντάσσονται στη συνολική στρατηγική της εταιρείας.

Σημειώνεται ότι η κοινοπραξία θα έχει έδρα την Ελλάδα, με τη THEON να διατηρεί το 60%, και θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη και εμπορική αξιοποίηση εξειδικευμένων εφαρμογών ΤΝ για την άμυνα και την ασφάλεια.

«Με την Twin Prime επιδιώκουμε να επεκτείνουμε τις δυνατότητες των ηλεκτροοπτικών συστημάτων, προσδίδοντάς τους μεγαλύτερη αυτονομία και δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Στόχος είναι να δώσουμε μεγαλύτερη αυτονομία στα ηλεκτροοπτικά συστήματα, ώστε να κατανοούν το περιβάλλον τους, να επεξεργάζονται δεδομένα από πολλαπλούς αισθητήρες και να μεταφέρουν μόνο την κρίσιμη πληροφορία στο τακτικό δίκτυο, μειώνοντας το φορτίο για τον χειριστή», υπογραμμίζει ο Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης της THEON, Νίκος Βασιλειάδης. Όπως σημειώνει, η επόμενη φάση εξέλιξης των αμυντικών συστημάτων επικεντρώνεται στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου συλλογής, φιλτραρίσματος και αξιοποίησης δεδομένων. «Ξεκινήσαμε από τη νυχτερινή όραση, προσθέσαμε θερμική απεικόνιση, δυνατότητες επαυξημένης πραγματικότητας και διασύνδεση με ψηφιακά δίκτυα. Το επόμενο βήμα είναι τα συστήματα να μπορούν να υποστηρίζουν ενεργά τη διοίκηση και τον έλεγχο, αξιοποιώντας τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένης επεξεργασίας δεδομένων», εξηγεί.

Η επόμενη γενιά του «ψηφιακού στρατιώτη»

Στο επίκεντρο αυτής της προσέγγισης βρίσκεται η έννοια του «ψηφιακού στρατιώτη», που λειτουργεί ως κόμβος συλλογής και διακίνησης πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο μέσω δικτυοκεντρικών συστημάτων.

«Ο ψηφιακός στρατιώτης αποτελεί για τη THEON μια πραγματικότητα που αναπτύσσεται συστηματικά τα τελευταία χρόνια», επισημαίνει ο δρ Δημήτρης Μανδρίδης. «Τα επόμενα χρόνια η πλατφόρμα θα εμπλουτιστεί με νέα προϊόντα και δυνατότητες, διευρύνοντας περαιτέρω το οικοσύστημα του μελλοντικού στρατιώτη. Η THEON επεκτείνεται σε νέους τομείς της αμυντικής τεχνολογίας, αλλά ο στρατιώτης παραμένει στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της, αποτελώντας διαχρονικά τον βασικό άξονα πάνω στον οποίο χτίστηκε η τεχνογνωσία και η ανάπτυξη της εταιρείας», προσθέτει ο ίδιος.

Επιπλέον, ο δρ Μανδρίδης σημειώνει πως «η THEON συμμετέχει ήδη στο πρόγραμμα του μελλοντικού στρατιώτη στη Γερμανία, παραδίδοντας ήδη συστήματα επαυξημένης πραγματικότητας σε μια αγορά όπου δραστηριοποιούνται ελάχιστοι παίκτες στην Ευρώπη».

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το ARMED Next, ένα τεχνολογικό πρόγραμμα υπό την «ομπρέλα» του ΤΗΕΟΝ Next, μέσω του οποίου η εταιρεία εξελίσσει σταδιακά το οικοσύστημα του «ψηφιακού στρατιώτη».

«Το ARMED Next αποτελεί τη φυσική εξέλιξη του οικοσυστήματος του “ψηφιακού στρατιώτη” που αναπτύσσει η THEON. Στόχος είναι η ενοποίηση των δυνατοτήτων νυχτερινής όρασης, θερμικής απεικόνισης, επαυξημένης πραγματικότητας και διασύνδεσης με τακτικά δίκτυα σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον. Επόμενο βήμα είναι η πλήρης ψηφιοποίηση των αισθητήρων και η αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης, ώστε οι πληροφορίες να διακινούνται σε πραγματικό χρόνο και να υποστηρίζουν αποτελεσματικότερα τον στρατιώτη και το τακτικό δίκτυο», εξηγεί ο Νίκος Βασιλειάδης.

Συνολικά, η THEON υλοποιεί ένα συνεκτικό στρατηγικό πλάνο που συνδυάζει επένδυση σε καινοτόμες τεχνολογίες, ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας και αναβάθμιση της επιχειρησιακής υπεροχής των πελατών της. Σε αυτή τη βάση, προχωρά με σαφή προσανατολισμό προς τους αναπτυξιακούς της στόχους, με εκτιμώμενα έσοδα 570 – 600 εκατ. ευρώ το 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στην παγκόσμια αγορά αμυντικής τεχνολογίας.