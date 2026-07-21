Traffic Commander: Η ΕΛ.ΑΣ. επιστρατεύει drones και «πράσινο κύμα» για να βάλει τέλος στο κυκλοφοριακό χάος

Η Ελληνική Αστυνομία θέτει σε λειτουργία το Traffic Commander, ένα νέο επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας που φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης των κυκλοφοριακών προβλημάτων στην Αττική. Μέσω της αξιοποίησης δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, το σύστημα επιτρέπει την άμεση αναγνώριση συμβάντων, τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων της Τροχαίας και την ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

Στόχος του Traffic Commander είναι να παρέχει στο Επιχειρησιακό Κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. μια ολοκληρωμένη εικόνα της κατάστασης του οδικού δικτύου, συγκεντρώνοντας πληροφορίες από πολλαπλές πηγές. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κάμερες κυκλοφορίας, drones, δεδομένα κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, τροχαία συμβάντα και πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες που επηρεάζουν την οδική μετακίνηση.

Άμεσος εντοπισμός συμβάντων και ταχύτερη επέμβαση

Με το νέο σύστημα, το Επιχειρησιακό Κέντρο μπορεί να εντοπίζει άμεσα τροχαία ατυχήματα, βλάβες οχημάτων και κάθε περιστατικό που προκαλεί κυκλοφοριακή συμφόρηση. Παράλληλα, έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει τις πλησιέστερες διαθέσιμες δυνάμεις της Τροχαίας και να τις κατευθύνει στο σημείο, με στόχο την ταχύτερη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Η διαχείριση των διαθέσιμων πόρων γίνεται δυναμικά, καθώς περιπολικά, μοτοσικλέτες και λοιπά επιχειρησιακά οχήματα εμφανίζονται στο σύστημα σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας την άμεση ανακατανομή τους όπου υπάρχει αυξημένη ανάγκη.

Drones και «πράσινο κύμα» στους δρόμους

Κεντρικό ρόλο στη λειτουργία του Traffic Commander έχουν τα drones της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία μεταδίδουν ζωντανή εικόνα από σημεία με αυξημένη κυκλοφορία ή από περιοχές όπου έχουν σημειωθεί τροχαία συμβάντα. Με αυτόν τον τρόπο, οι αρμόδιες υπηρεσίες αποκτούν άμεση εικόνα της κατάστασης και μπορούν να κινητοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής, το νέο σύστημα υποστηρίζει τη δυναμική ρύθμιση των φωτεινών σηματοδοτών. Όταν οι συνθήκες το απαιτούν, ενεργοποιείται το λεγόμενο «πράσινο κύμα», δηλαδή ο συντονισμός των φαναριών ώστε τα οχήματα να συναντούν συνεχόμενες πράσινες ενδείξεις, διευκολύνοντας την αποσυμφόρηση των βασικών οδικών αξόνων.

Επιχειρησιακή υποστήριξη της νέας ομάδας Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ.

Το Traffic Commander σχεδιάστηκε ειδικά για να υποστηρίξει τη λειτουργία της Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ., της νέας επιχειρησιακής ομάδας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Η ομάδα αποτελείται από 135 Ρυθμιστές Κυκλοφορίας – Διαχειριστές Συμβάντων Πεδίου, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στην ενεργή διαχείριση της κυκλοφορίας, καθώς και από 15 πιστοποιημένους χειριστές drones. Όλοι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με το Επιχειρησιακό Κέντρο, προκειμένου να επιτυγχάνεται ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση κάθε περιστατικού.

Ψηφιακές παραβάσεις μέσω tablets

Οι αστυνομικοί που επιχειρούν στο πεδίο είναι εξοπλισμένοι με επιχειρησιακά tablets, μέσω των οποίων αποκτούν άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες για κάθε συμβάν. Παράλληλα, μπορούν να πραγματοποιούν ψηφιακή βεβαίωση παραβάσεων, μειώνοντας τον χρόνο των διαδικασιών και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των τροχονομικών ελέγχων.

Παρακολούθηση καιρού και πρόληψη προβλημάτων

Το νέο επιχειρησιακό εργαλείο αξιοποιεί και δεδομένα που αφορούν τις καιρικές συνθήκες, όπως έντονες βροχοπτώσεις ή άλλα ακραία φαινόμενα που ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα στο οδικό δίκτυο.

Η έγκαιρη ενημέρωση επιτρέπει στην ΕΛ.ΑΣ. να λαμβάνει προληπτικά μέτρα, να κατανέμει αποτελεσματικότερα τις δυνάμεις της και να διασφαλίζει την ομαλή και ασφαλή μετακίνηση των πολιτών ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες.

Χρυσοχοΐδης: «Επιχειρησιακή προσπάθεια με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα»

Αναφερόμενος στη λειτουργία του νέου συστήματος, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τόνισε ότι πρόκειται για μία ακόμη πρωτοβουλία της Ελληνικής Αστυνομίας με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Όπως δήλωσε, το Traffic Commander αποτελεί «μία επιχειρησιακή προσπάθεια με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα», ενταγμένη στη νέα φιλοσοφία της κοινωνικής αστυνόμευσης, η οποία δίνει έμφαση όχι μόνο στην ασφάλεια, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής μέσα από την αποτελεσματικότερη διαχείριση της κυκλοφορίας και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.