Τουλάχιστον 30 νεκροί από αεροπορική επιδρομή στο δυτικό Νίγηρα

Τουλάχιστον 30 άτομα σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή στο δυτικό Νίγηρα, σύμφωνα με δύο πηγές του Reuters, αποτελώντας τα τελευταία θύματα σε μια περιοχή που έχει πληγεί σοβαρά από επιθέσεις ισλαμιστών μαχητών και αντιεξεγερτικές επιχειρήσεις.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (22/9) κοντά σε μια εβδομαδιαία αγορά στην πόλη Injar, στην περιοχή Tillabery, η οποία συνορεύει με τη Μπουρκίνα Φάσο και το Μάλι. Η περιοχή αποτελεί κέντρο δραστηριότητας ομάδων που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος και την Αλ Κάιντα, τις οποίες και οι τρεις στρατιωτικές κυβερνήσεις δυσκολεύονται να καταπολεμήσουν.

Ένας μάρτυρας και κάτοικος της περιοχής ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών ήταν 37, ενώ μια πηγή από τις δυνάμεις ασφαλείας εκτίμησε ότι ήταν «περισσότεροι από 30».

«Η βόμβα έπεσε στα περίχωρα της αγοράς. Τα θραύσματα της βόμβας προκάλεσαν ζημιές, χτυπώντας ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά», δήλωσε μια ιατρική πηγή που συμμετείχε στη θεραπεία ορισμένων τραυματιών σε τοπικό υγειονομικό ίδρυμα.

Η ίδια πηγή από τις υπηρεσίες ασφαλείας ανέφερε ότι οι τοπικές αρχές είχαν προσπαθήσει να κλείσουν την εβδομαδιαία αγορά, υποψιασμένες ότι μαχητικές ομάδες προμηθεύονταν εφόδια από εκεί, αλλά οι κάτοικοι αγνόησαν την εντολή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αεροπορικές και χερσαίες επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας έχουν ενταθεί από τότε που στρατιωτικοί υπό την ηγεσία του στρατηγού Abdourahamane Tiani ανέτρεψαν τον πρόεδρο Mohamed Bazoum σε πραξικόπημα το 2023, σύμφωνα με στοιχεία της Armed Conflict Location & Event Data (ACLED).

Μαχητές που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος έχουν εντείνει τις επιθέσεις τους στο δυτικό Νίγηρα φέτος, σκοτώνοντας περισσότερους από 127 ανθρώπους σε πέντε ξεχωριστές επιθέσεις από το Μάρτιο, γεγονός που υπογραμμίζει την αποτυχία των αρχών να προστατεύσουν τους πολίτες, σύμφωνα με έκθεση της Human Rights Watch που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν το μήνα.