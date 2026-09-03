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Νιγηρία: Τουλάχιστον 37 νεκροί από τοξικές αναθυμιάσεις σε απόπειρα κλοπής πετρελαίου
Ειδήσεις
20:55 - 03 Σεπ 2026

Νιγηρία: Τουλάχιστον 37 νεκροί από τοξικές αναθυμιάσεις σε απόπειρα κλοπής πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη νότια Νιγηρία, σύμφωνα με τοπική μη κυβερνητική οργάνωση, έπειτα από έκθεσή τους σε τοξικό αέριο κατά τη διάρκεια απόπειρας κλοπής πετρελαϊκών προϊόντων από αγωγό.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Οκρίκα, κοντά στο Πορτ Χάρκορτ, πρωτεύουσα της Πολιτείας Ρίβερς, στην περιοχή του Δέλτα του Νίγηρα.

Το Κέντρο για την Προστασία των Νέων και του Περιβάλλοντος (YEAC-Nigeria) ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους αφού εισέπνευσαν τοξικές αναθυμιάσεις, τις οποίες η οργάνωση περιέγραψε ως «καύσιμο Indorama», παραπέμποντας στην εταιρεία πετροχημικών προϊόντων Indorama.

Η ίδια οργάνωση ανέφερε ότι πολλοί ακόμη άνθρωποι αγνοούνται, ενώ υποστήριξε πως πτώματα έχουν εντοπιστεί να επιπλέουν σε ποτάμι της περιοχής, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν περισυλλεγεί.

Απόπειρα παράνομης άντλησης από αγωγό

Σύμφωνα με το YEAC-Nigeria, ομάδα νεαρών φέρεται να συνέδεσε έναν σωλήνα σε αγωγό που μεταφέρει πετρελαϊκά προϊόντα από το Indorama Eleme Petrochemical προς πλοία τα οποία καταπλέουν στην περιοχή περίπου κάθε δύο εβδομάδες για να φορτώσουν καύσιμα με προορισμό την εξαγωγή.

Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας φέρεται να προκλήθηκε διαρροή ή έκλυση τοξικών ουσιών, με αποτέλεσμα αρκετοί άνθρωποι να εκτεθούν στις αναθυμιάσεις.

Η αστυνομία της Πολιτείας Ρίβερς επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό στην Οκρίκα, χωρίς ωστόσο να έχει δώσει μέχρι στιγμής συγκεκριμένο αριθμό νεκρών.

Ως εκ τούτου, ο αριθμός των 37 νεκρών που αναφέρει η ΜΚΟ δεν έχει μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές, ενώ οι έρευνες για την ακριβή έκταση του περιστατικού και τον αριθμό των αγνοουμένων βρίσκονται σε εξέλιξη.

Χρόνιο πρόβλημα η κλοπή πετρελαίου

Οι παράνομες παρεμβάσεις σε πετρελαιαγωγούς, οι δολιοφθορές και η κλοπή πετρελαίου αποτελούν εδώ και χρόνια σοβαρό πρόβλημα στο Δέλτα του Νίγηρα.

Οι παράνομες δραστηριότητες γύρω από τους αγωγούς συνδέονται επίσης με εκτεταμένη περιβαλλοντική ρύπανση στην περιοχή, ενώ κατά καιρούς έχουν σημειωθεί θανατηφόρα περιστατικά λόγω διαρροών, πυρκαγιών ή έκθεσης σε επικίνδυνες ουσίες.

Οι αρχές καλούνται πλέον να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό στην Οκρίκα, καθώς και τον τελικό αριθμό των θυμάτων και των αγνοουμένων.

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