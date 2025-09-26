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Κρεμλίνο: Ανεύθυνες και επικίνδυνες οι δηλώσεις περί κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών
Ειδήσεις
18:46 - 26 Σεπ 2025

Κρεμλίνο: Ανεύθυνες και επικίνδυνες οι δηλώσεις περί κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών

Reporter.gr Newsroom
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Σκληρή απάντηση στις τοποθετήσεις δυτικών ηγετών για πιθανή κατάρριψη ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών έδωσε σήμερα 26/9 το Κρεμλίνο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι οι σχετικές αναφορές δυτικών αξιωματούχων «είναι το λιγότερο απερίσκεπτες, ανεύθυνες και φυσικά επικίνδυνες ως προς τις συνέπειές τους». Η τοποθέτησή του μεταδόθηκε από το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Η αντίδραση της Μόσχας ήρθε μετά τη συνέντευξη της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στο CNN. Η επικεφαλής της Κομισιόν τόνισε ότι η υπεράσπιση του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ είναι «στο τραπέζι», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κατάρριψης αεροσκάφους που θα παραβιάσει τα σύνορα της Συμμαχίας.

«Πρέπει να υπερασπιστούμε κάθε τετραγωνικό εκατοστό του εδάφους μας. Αυτό σημαίνει ότι, σε περίπτωση εισβολής στον εναέριο χώρο, μετά από προειδοποίηση και σαφή τοποθέτηση, υπάρχει η επιλογή κατάρριψης», σημείωσε η φον ντερ Λάιεν.

Μήνυμα Τραμπ από τον ΟΗΕ

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Τραμπ υπογράμμισε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ «πρέπει να καταρρίπτουν ρωσικά αεροσκάφη που παραβιάζουν τον εναέριό τους χώρο».

Για τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός, λέγοντας ότι αυτή «εξαρτάται από τις περιστάσεις». Ερωτηθείς αν υποστηρίζει προσωπικά την κατάρριψη, απάντησε: «Ναι, το πιστεύω».

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