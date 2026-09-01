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Τραγωδία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας: Τρεις νεκροί σε σύγκρουση δύο μοτοσικλετών
Ειδήσεις
08:35 - 01 Σεπ 2026

Τραγωδία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας: Τρεις νεκροί σε σύγκρουση δύο μοτοσικλετών

Reporter.gr Newsroom
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Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:30 τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, όταν δύο μοτοσικλέτες συγκρούστηκαν και στη συνέχεια προσέκρουσαν σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η μία από τις δύο μοτοσικλέτες κινούνταν σε κάθετη οδό και επιχείρησε να εισέλθει στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ρεύμα ανόδου. Κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, συγκρούστηκε με δεύτερη μοτοσικλέτα που κινούνταν επί της λεωφόρου.

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή, με αποτέλεσμα τα δύο δίκυκλα να καταλήξουν πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο δεν είχε επιβάτες.

Από το δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους ένας 51χρονος άνδρας, μία 27χρονη γυναίκα και μία ακόμη γυναίκα, της οποίας τα στοιχεία δεν έχουν μέχρι στιγμής ταυτοποιηθεί. Και οι τρεις επέβαιναν στις δύο μοτοσικλέτες.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τα αίτια της σύγκρουσης, μεταξύ αυτών και το ενδεχόμενο ένας από τους δύο οδηγούς να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί ποια από τις δύο μοτοσικλέτες είχε προτεραιότητα.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ οι Αρχές συλλέγουν στοιχεία και αναζητούν διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες στην περιοχή.

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