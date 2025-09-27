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Λαβρόφ: Το Ισραήλ επιδιώκει να «ανατινάξει» τη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις
20:46 - 27 Σεπ 2025

Λαβρόφ: Το Ισραήλ επιδιώκει να «ανατινάξει» τη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, κατηγόρησε το Σάββατο (27/9) το Ισραήλ ότι επιδιώκει να «ανατινάξει» ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, επικρίνοντας τις επιθέσεις του εναντίον του Ιράν και του Κατάρ, αλλά και τις εκκλήσεις για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης.

«Η παράνομη χρήση βίας από το Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων και οι επιθετικές ενέργειες εναντίον του Ιράν, του Κατάρ, της Υεμένης, του Λιβάνου, της Συρίας και του Ιράκ απειλούν σήμερα να ανατινάξουν ολόκληρη τη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Λαβρόφ στην ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, επέκρινε τις εκκλήσεις ακροδεξιών συμμάχων του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, για την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης, σημειώνοντας ότι «δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τα σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης. Ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με μια απόπειρα πραξικοπήματος που αποσκοπεί στο να θάψει τις αποφάσεις του ΟΗΕ για τη δημιουργία ενός Παλαιστινιακού κράτους».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γαλλία, η Βρετανία και άλλες δυτικές δυνάμεις αναγνώρισαν το παλαιστινιακό κράτος την περασμένη εβδομάδα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τον συνεχιζόμενο πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Ο Λαβρόφ χλεύασε την καθυστερημένη αναγνώριση από τη Δύση, δηλώνοντας: «Γιατί άργησαν τόσο πολύ;» και σχολίασε με σκωπτικό ύφος ότι ίσως περίμεναν «να μην μείνει τίποτα και κανείς να το αναγνωρίσει», καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις.

Η Ρωσία, όπως ανέφερε, έχει αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης, ενώ το Ισραήλ, παρά τις συγκρούσεις συμφερόντων, έχει επιδιώξει να διατηρήσει σχέσεις με τη Μόσχα, λόγω της περιφερειακής επιρροής της και της σημαντικής εβραϊκής κοινότητας στη Ρωσία.

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