Τραγωδία σε πολιτική συγκέντρωση στην Ινδία – Τουλάχιστον 31 νεκροί και πάνω από 50 τραυματίες

Τουλάχιστον 31 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 50 τραυματίστηκαν το Σάββατο σε συγκέντρωση που διοργάνωσε ο ηθοποιός Βιτζέι, στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας, σύμφωνα με κρατικούς αξιωματούχους.

«Τριάντα ένα άτομα έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 50 νοσηλεύονται τώρα», δήλωσε ο Β. Σελβαράτζ, ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας στην περιοχή Καρούρ του Ταμίλ Ναντού, όπου σημειώθηκε το περιστατικό.

Μεγάλο πλήθος είχε συγκεντρωθεί για την εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στην περιοδεία του Βιτζάι για το πολιτικό του κόμμα Tamilaga Vettri Kazhagam. Ο γνωστός ηθοποιός ίδρυσε το κόμμα πέρυσι και ξεκίνησε την προεκλογική του καμπάνια αυτόν το μήνα, ενόψει των εκλογών που αναμένονται στις αρχές του επόμενου έτους.

Ο πολιτειακός βουλευτής Senthil Balaji δήλωσε ότι 58 άτομα νοσηλεύτηκαν μετά από αυτό που περιέγραψε ως κατάσταση πανικού. Πρόσθεσε, επίσης, ότι ο πρωθυπουργός του Ταμίλ Ναντού, MK Stalin, θα επισκεφθεί την περιοχή την Κυριακή (28/9).

«Το ατυχές περιστατικό κατά τη διάρκεια πολιτικής συγκέντρωσης στο Καρούρ του Ταμίλ Ναντού είναι βαθιά λυπηρό», ανέφερε σε ανάρτησή του στο X ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.

The unfortunate incident during a political rally in Karur, Tamil Nadu, is deeply saddening. My thoughts are with the families who have lost their loved ones. Wishing strength to them in this difficult time. Praying for a swift recovery to all those injured. — Narendra Modi (@narendramodi) September 27, 2025

Από την πλευρά του, ο MK Stalin τόνισε: «Τα νέα που έρχονται από το Καρούρ είναι ανησυχητικά», εξηγώντας ότι έδωσε εντολή στους υπουργούς και τους αρμόδιους αξιωματούχους να προσφέρουν άμεση ιατρική φροντίδα στους τραυματίες και να διαθέσουν πρόσθετη βοήθεια από το κοντινό Τιρουτσιραπάλι. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, τουλάχιστον 44 γιατροί από τις περιοχές Τιρουτσιραπάλι και Σάλεμ στάλθηκαν στο Καρούρ για να ενισχύσουν τις προσπάθειες περίθαλψης.