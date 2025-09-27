Μήνυμα 112 για την κακοκαιρία - Ποιες περιοχές πλήττονται

Οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν για έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες και ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα, που αναμένονται να πλήξουν την περιοχή από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου (28/9) έως και τις βραδινές ώρες της Κυριακής (28/9). Η προειδοποίηση συνοδεύεται από σύσταση για αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις και τήρηση των οδηγιών των τοπικών αρχών.
Το μήνυμα εστάλη στις εξής περιοχές:
- Ζάκυνθος
- Κεφαλονιά
- Ιθάκη
- Λευκάδα
- Αιτωλοακαρνανία
- Αχαΐα
- Ηλεία
- Μεσσηνία
- Άρτα
- Πρέβεζα
Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποίηση για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην περιοχή σας από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09/2025 έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής 28/09/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
?#Ζάκυνθος #Κεφαλονιά #Ιθάκη #Λευκάδα #Αιτωλοακαρνανία #Αχαία #Ηλεία #Μεσσηνία #Άρτα & #Πρέβεζα
? Προειδοποίηση για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην περιοχή σας από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09/2025 έως τις βραδινές ώρες της…— 112 Greece (@112Greece) September 27, 2025
Αναβάθμιση του δελτίου της ΕΜΥ σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα για 10 περιοχές
Σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίστηκε το προηγούμενο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε την Παρασκευή η ΕΜΥ. Οι περιοχές που επηρεάζονται είναι οι εξής:
- Ιόνιο: Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα
- Αιτωλοακαρνανία
- Δυτική Πελοπόννησο: Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία
- Νότιες περιοχές της Ηπείρου: Άρτα, Πρέβεζα