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Μήνυμα 112 για την κακοκαιρία - Ποιες περιοχές πλήττονται
Ειδήσεις
20:14 - 27 Σεπ 2025

Μήνυμα 112 για την κακοκαιρία - Ποιες περιοχές πλήττονται

Reporter.gr Newsroom
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Έκτακτο μήνυμα από το 112 εστάλη σε κατοίκους και επισκέπτες περιοχών της δυτικής Ελλάδας, με φόντο την επικείμενη σημαντική επιδείνωση του καιρού. 

Οι αρμόδιες αρχές προειδοποιούν για έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες και ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα, που αναμένονται να πλήξουν την περιοχή από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου (28/9) έως και τις βραδινές ώρες της Κυριακής (28/9). Η προειδοποίηση συνοδεύεται από σύσταση για αυξημένη προσοχή στις μετακινήσεις και τήρηση των οδηγιών των τοπικών αρχών.

Το μήνυμα εστάλη στις εξής περιοχές:

  • Ζάκυνθος
  • Κεφαλονιά
  • Ιθάκη
  • Λευκάδα
  • Αιτωλοακαρνανία
  • Αχαΐα
  • Ηλεία
  • Μεσσηνία
  • Άρτα
  • Πρέβεζα

Συγκεκριμένα, το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποίηση για εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων στην περιοχή σας από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 27/09/2025 έως τις βραδινές ώρες της Κυριακής 28/09/2025. Προσοχή στις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Αναβάθμιση του δελτίου της ΕΜΥ σε επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα για 10 περιοχές

Σε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίστηκε το προηγούμενο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε την Παρασκευή η ΕΜΥ. Οι περιοχές που επηρεάζονται είναι οι εξής:

  • Ιόνιο: Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα
  • Αιτωλοακαρνανία
  • Δυτική Πελοπόννησο: Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία
  • Νότιες περιοχές της Ηπείρου: Άρτα, Πρέβεζα
Τελευταία τροποποίηση στις 27/09/2025 - 20:19
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