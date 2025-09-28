ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κάλας: Η επαναφορά των κυρώσεων δεν είναι το τέλος της διπλωματίας με το Ιράν
Ειδήσεις
13:15 - 28 Σεπ 2025

Κάλας: Η επαναφορά των κυρώσεων δεν είναι το τέλος της διπλωματίας με το Ιράν

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν δεν σηματοδοτεί το τέλος των διπλωματικών προσπαθειών, τόνισε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας. 

Σε ανακοίνωσή της, επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει άμεσα τις κυρώσεις, ωστόσο η επίλυση του ιρανικού πυρηνικού ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων και διπλωματίας.

Παράλληλα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, απηύθυνε έκκληση προς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ να εμποδίσει την αναβίωση μηχανισμών επιβολής κυρώσεων, όπως η Επιτροπή Κυρώσεων και η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων. Σε επιστολή του, ο Αραγτσί υπογραμμίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αναγνωρίσει καμία προσπάθεια επέκτασης ή εφαρμογής των κυρώσεων, υπογραμμίζοντας τη σθεναρή αντίθεση της χώρας στις διεθνείς πιέσεις.

Η κατάσταση αναδεικνύει τη λεπτή ισορροπία μεταξύ διεθνών κυρώσεων και διπλωματικής προοπτικής, με την ΕΕ να επιμένει στη συνύπαρξη αυστηρής εφαρμογής μέτρων και ταυτόχρονης διατήρησης διαύλων διαλόγου με την Τεχεράνη.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΥΡΙΖΑ: Να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Να γίνει πλήρως δεκτό το αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι

Άλλοι Αρθρογράφοι

Οι επενδύσεις δεν είναι θέμα τύχης

Σάλλας: Ο Ευρωπαϊκός Νότος στο προσκήνιο - Η στρατηγική Ντράγκι και η ευκαιρία της Ελλάδας
Επιχειρήσεις

Σάλλας: Ο Ευρωπαϊκός Νότος στο προσκήνιο - Η στρατηγική Ντράγκι και η ευκαιρία της Ελλάδας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

WSJ: O Τραμπ κλίνει προς επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Pickaxe Mountain και το νησί Χαργκ
Ειδήσεις

WSJ: O Τραμπ κλίνει προς επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Pickaxe Mountain και το νησί Χαργκ

Ιράν: «Κόκκινη γραμμή» το Ορμούζ - Αυστηρή προειδοποίηση για πλήγματα σε ολόκληρο τον Κόλπο
Ειδήσεις

Ιράν: «Κόκκινη γραμμή» το Ορμούζ - Αυστηρή προειδοποίηση για πλήγματα σε ολόκληρο τον Κόλπο

FT: H Αθήνα αντιδρά στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για να προστατεύσει την Dynagas
Ναυτιλία

FT: H Αθήνα αντιδρά στις νέες κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας για να προστατεύσει την Dynagas

Νέα κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πλήρη «μπλόκο» στις ενεργειακές εξαγωγές
Ειδήσεις

Νέα κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με πλήρη «μπλόκο» στις ενεργειακές εξαγωγές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
16/07/2026 - 15:47

Ανάπτυξη με... αστερίσκους: Το ΙΟΒΕ βλέπει ευκαιρίες, αλλά και κινδύνους για την επόμενη διετία

Αυτοδιοίκηση
16/07/2026 - 15:36

Συνάντηση Δούκα με αντιπροσωπεία της Ελληνικό Μετρό: Στεκόμαστε ενεργά δίπλα στους κατοίκους της Κυψέλης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16/07/2026 - 15:27

Τι θυσία έχετε κάνει για να βρεθείτε σε metal συναυλία; Οι fans των Pantera στο Release Athens Festival αποκαλύπτονται στην Allwyn (vid.)

Οικονομία
16/07/2026 - 15:25

Ευρωζώνη: Έλλειμμα €7,8 δισ. στο διεθνές εμπόριο αγαθών - Βαρίδι η ενέργεια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/07/2026 - 15:17

ΕΚΟ Charge&Go: Συνεργασία-πρότυπο για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης στους δημόσιους χώρους με τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού

Ειδήσεις
16/07/2026 - 15:11

Φωτιά στα Βίλια Αττικής - Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων κατάσβεσης

Ναυτιλία
16/07/2026 - 15:05

Κικίλιας: Περισσότερα πλοία, φθηνότερα εισιτήρια στη Ραφήνα – Διαβούλευση για το μέλλον του λιμανιού το φθινόπωρο

Ναυτιλία
16/07/2026 - 14:58

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΟΛΠ Α.Ε. και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 14:52

Naval Group Hellas: Συνεργασία με θυγατρική της ΔΕΗ στη συντήρηση των νέων φρεγατών FDI

Ειδήσεις
16/07/2026 - 14:47

Ρωσία: Δε διαφαίνεται άμεση πιθανότητα επανέναρξης των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία

Οικονομία
16/07/2026 - 14:47

Παπαθανάσης: Δυνατότητα υπερδέσμευσης πόρων κατά 30% για το «Ξεκινώ Επιχειρηματικά»

Νομίσματα
16/07/2026 - 14:39

Υποχωρεί στα $64.000 το Bitcoin – Το Ethereum διορθώνει μετά το υψηλό έξι εβδομάδων

Ειδήσεις
16/07/2026 - 14:19

WSJ: O Τραμπ κλίνει προς επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Pickaxe Mountain και το νησί Χαργκ

Πολιτική
16/07/2026 - 14:12

ΠΑΣΟΚ στο ΣτΕ: Η ενδυνάμωση των εγγυήσεων της Δικαιοσύνης, απαιτεί ειλικρινή διαβούλευση ενόψει της Συνταγματικής Αναθεώρησης

Ειδήσεις
16/07/2026 - 14:12

Politico: Διαμαρτυρία των Βρετανών στη FIFA για το πανό των Αργεντινών που αναφερόταν στα Φώκλαντ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
16/07/2026 - 14:03

Στο δυναμικό του ΑΝΤ1 η Σία Κοσιώνη – Η ανακοίνωση του σταθμού

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
16/07/2026 - 14:01

Reuters: Η νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή απειλεί τις πιο αδύναμες ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες

Οικονομία
16/07/2026 - 13:58

Μητσοτάκης: Προτεραιότητα οι ευρωπαϊκοί πόροι και η επιτάχυνση των μεγάλων έργων έως το 2030

Πολιτική
16/07/2026 - 13:50

Αποχωρήσεων συνέχεια στον ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Κώστας Μπάρκας και Καλλιόπη Βέττα

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 13:48

Οι 57 επιχειρήσεις που ηγούνται της Βιώσιμης Ανταγωνιστικότητας στην Ελλάδα με τζίρο άνω των €85 δισ.

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 13:43

INTRACOM DEFENSE: Διπλή διάκριση στα Βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Επιχειρήσεις
16/07/2026 - 13:43

Η μεγάλη στροφή της AKTOR έως το 2030: Ενέργεια, υποδομές και διεθνείς επενδυτές στο πλάνο Εξάρχου

Ναυτιλία
16/07/2026 - 13:32

Μελέτη EY-Parthenon: Η απανθρακοποίηση της ναυτιλίας απαιτεί έναν ολοκληρωμένο και ρεαλιστικό οδικό χάρτη

Πολιτική
16/07/2026 - 13:26

Σκρέκας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη – Ζητώ άμεση εκδίκαση για να αποκατασταθεί η αλήθεια

Εμπορεύματα
16/07/2026 - 13:25

Μικρή υποχώρηση στις τιμές του πετρελαίου με τις αγορές να παραμένουν επιφυλακτικές

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16/07/2026 - 13:21

Ο τελικός θέλει efood: Foodball Party Deals από -25% ή 1+1 Jackaroo Chicken Melt

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
16/07/2026 - 13:19

efood: Τι παρήγγειλαν οι Έλληνες στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλου

Πολιτική
16/07/2026 - 13:13

Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ποιος θα ζητήσει συγγνώμη από όσους διασύρθηκαν» – Αιχμές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Αναλύσεις
16/07/2026 - 13:03

ΓΕΚ Τέρνα: Στα 55,20 ευρώ ο πήχης της AXIA - Alpha Finance με φόντο έργα €10 δισ.

Οικονομία
16/07/2026 - 13:00

Εθνική: Ανθεκτική επενδυτική διάθεση στις ΜμΕ - Το στοίχημα της ΑΙ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ