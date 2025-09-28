Κάλας: Η επαναφορά των κυρώσεων δεν είναι το τέλος της διπλωματίας με το Ιράν

Η επαναφορά των κυρώσεων του ΟΗΕ κατά του Ιράν δεν σηματοδοτεί το τέλος των διπλωματικών προσπαθειών, τόνισε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας.

Σε ανακοίνωσή της, επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εφαρμόσει άμεσα τις κυρώσεις, ωστόσο η επίλυση του ιρανικού πυρηνικού ζητήματος μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω διαπραγματεύσεων και διπλωματίας.

Παράλληλα, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, απηύθυνε έκκληση προς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ να εμποδίσει την αναβίωση μηχανισμών επιβολής κυρώσεων, όπως η Επιτροπή Κυρώσεων και η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων. Σε επιστολή του, ο Αραγτσί υπογραμμίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αναγνωρίσει καμία προσπάθεια επέκτασης ή εφαρμογής των κυρώσεων, υπογραμμίζοντας τη σθεναρή αντίθεση της χώρας στις διεθνείς πιέσεις.

Η κατάσταση αναδεικνύει τη λεπτή ισορροπία μεταξύ διεθνών κυρώσεων και διπλωματικής προοπτικής, με την ΕΕ να επιμένει στη συνύπαρξη αυστηρής εφαρμογής μέτρων και ταυτόχρονης διατήρησης διαύλων διαλόγου με την Τεχεράνη.