ΗΠΑ: Στέλνει $230 εκατ. στο Λίβανο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενέκρινε αυτή την εβδομάδα 230 εκατομμύρια δολάρια για τις δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου, καθώς αυτές πιέζουν για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, σύμφωνα με πηγές στην Ουάσινγκτον και τη Βηρυτό.

Λιβανέζικη πηγή που επικαλείται το Reuters ανέφερε ότι η χρηματοδότηση περιλαμβάνει 190 εκατομμύρια δολάρια για τις Λιβανέζικες Ένοπλες Δυνάμεις και 40 εκατομμύρια δολάρια για τις Δυνάμεις Εσωτερικής Ασφάλειας.

Βοηθοί του Δημοκρατικού Κογκρέσου των ΗΠΑ δήλωσαν ότι τα κεφάλαια είχαν αποδεσμευτεί λίγο πριν από τη λήξη του οικονομικού έτους της Ουάσινγκτον στις 30 Σεπτεμβρίου. «Για μια μικρή χώρα όπως ο Λίβανος, αυτό είναι πραγματικά πολύ σημαντικό», δήλωσε ένας από τους βοηθούς σε τηλεφωνική συνέντευξη με δημοσιογράφους, ζητώντας να παραμείνει ανώνυμος για να μπορεί να μιλήσει ελεύθερα.

Η χρηματοδότηση αποδεσμεύθηκε σε μια περίοδο που η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου έχει περικόψει πολλά προγράμματα εξωτερικής βοήθειας, δηλώνοντας ότι η προτεραιότητά της στη δαπάνη των χρημάτων των φορολογουμένων είναι η «America First».

Η αποδέσμευση των κονδυλίων φαίνεται να αντανακλά την προτεραιότητα που έχει δώσει ο Τραμπ στην προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης στη Γάζα και στην ευρύτερη περιοχή. Η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο έχει πλήξει τη Χεζμπολάχ και έχει αφήσει μεγάλες εκτάσεις του Λιβάνου σε ερείπια.

Ο πρόεδρος Joseph Aoun και ο πρωθυπουργός Nawaf Salam ζήτησαν από τον στρατό που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ στις 5 Αυγούστου να καταρτίσει ένα σχέδιο για να διασφαλίσει ότι όλα τα όπλα θα βρίσκονται στα χέρια των δυνάμεων ασφαλείας μέχρι το τέλος του έτους.

Υπενθυμίζεται ότι η Χεζμπολάχ έχει απορρίψει τα αιτήματα για αποστρατιωτικοποίηση από τον καταστροφικό πόλεμο με το Ισραήλ. Ωστόσο, η ομάδα που υποστηρίζεται από το Ιράν δέχεται πιέσεις από τους αντιπάλους της στο Λίβανο και από την Ουάσινγκτον να παραδώσει τα όπλα της.