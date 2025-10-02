Τουρκία: Εκδίδει νέα Navtex για έρευνες του «Πίρι Ρέις» στο Αιγαίο

Η Τουρκία εξέδωσε νέα Navtex για το ωκεανογραφικό σκάφος «Πίρι Ρέις», το οποίο θα πραγματοποιήσει έρευνες στην «καρδιά» του Αιγαίου από τις 4 έως τις 14 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι έρευνες θα γίνουν σε περιοχές που βρίσκονται εντός της δυνητικής ελληνικής υφαλοκρηπίδας — μια ζώνη που μέχρι σήμερα δεν έχει οριστικά καθοριστεί.

Η εξέλιξη αυτή επαναφέρει τις εντάσεις στην περιοχή, καθώς η Άγκυρα συνεχίζει να αμφισβητεί ελληνικές θαλάσσιες ζώνες, με τις Navtex να αποτελούν τακτικό μέσο πίεσης. Αντίστοιχη κίνηση είχε γίνει και στα μέσα Σεπτεμβρίου, οπότε η Ελλάδα είχε απαντήσει με έκδοση αντι-Navtex από τον σταθμό της Λήμνου.

Η ελληνική κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αλλά διαμηνύει ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μετά από συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, δήλωσε δηκτικά: «Το «Πίρι Ρέις» δεν μας απασχολεί».