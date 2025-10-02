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Reuters: Απίθανο να στείλουν πυραύλους Tomahawk οι ΗΠΑ στην Ουκρανία
Ειδήσεις
22:40 - 02 Οκτ 2025

Reuters: Απίθανο να στείλουν πυραύλους Tomahawk οι ΗΠΑ στην Ουκρανία

Reporter.gr Newsroom
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Η επιθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να στείλει πυραύλους Tomahawk μακράς εμβέλειας στην Ουκρανία ενδέχεται να μην είναι εφικτή, καθώς τα τρέχοντα αποθέματα προορίζονται για το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ και άλλες χρήσεις, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ και τρεις πηγές.

Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς δήλωσε την Κυριακή (28/9) ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει το αίτημα της Ουκρανίας να αποκτήσει πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν καταστροφές σε βάθος της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένης της Μόσχας. Την Τετάρτη (1/10), σύμφωνα με το Reuters, οι ΗΠΑ θα παρέχουν στην Ουκρανία πληροφορίες σχετικά με στόχους ενεργειακής υποδομής μεγάλου βεληνεκούς στη Ρωσία.

Ωστόσο, ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ και πηγές που είναι εξοικειωμένες με την εκπαίδευση και τον εφοδιασμό πυραύλων Tomahawk αμφισβήτησαν τη σκοπιμότητα της παροχής πυραύλων κρουζ.

Ο αξιωματούχος των ΗΠΑ τόνισε ότι δεν υπάρχει έλλειψη αυτού του βασικού όπλου, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά από τον στρατό για αποστολές επίθεσης εδάφους, υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσαν να παρασχεθούν στο Κίεβο άλλες επιλογές μικρότερης εμβέλειας. Ο αξιωματούχος είπε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να εξετάσουν το ενδεχόμενο να επιτρέψουν στους ευρωπαίους συμμάχους να αγοράσουν άλλα όπλα μεγάλου βεληνεκούς και να τα προμηθεύσουν στην Ουκρανία, αλλά τα Tomahawk είναι απίθανο.

Αλλαγή στάσης Τραμπ και οι γεωπολιτικές επιπτώσεις της παροχής Tomahawk στην Ουκρανία

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο μιλάει για τον πόλεμο στην Ουκρανία, υπονοώντας ότι το Κίεβο θα μπορούσε να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία και αποκαλώντας το ρωσικό στρατό «χαρτοπόλεμο». Η απόφαση των ΗΠΑ να βοηθήσουν την Ουκρανία να στοχεύσει τις ρωσικές ενεργειακές υποδομές φαίνεται να είναι ένα απτό αποτέλεσμα της νέας στάσης.

Ένας νέος χρηματοδοτικός μηχανισμός, ο Κατάλογος Προτεραιοτήτων της Ουκρανίας (PURL), έχει αναπτυχθεί από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους για να προμηθεύσει την Ουκρανία με νέα όπλα και όπλα από τα αποθέματα των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας κεφάλαια από χώρες του ΝΑΤΟ.

Η προμήθεια πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία θα μπορούσε να επεκτείνει σημαντικά τις δυνατότητες κρούσης της, επιτρέποντάς της να χτυπήσει στόχους βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών βάσεων, κέντρων logistics, αεροδρομίων και κέντρων διοίκησης που είναι επί του παρόντος απρόσιτα.

Σύμφωνα με τα έγγραφα του προϋπολογισμού του Πενταγώνου, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, ο κύριος χρήστης των Tomahawk, έχει αγοράσει μέχρι στιγμής 8.959 πυραύλους με μέση τιμή 1,3 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας. Ο πύραυλος Tomahawk βρίσκεται σε παραγωγή από τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Τα τελευταία χρόνια, η παραγωγή κυμαίνεται από 55 έως 90 τεμάχια ετησίως. Σύμφωνα με τα στοιχεία του προϋπολογισμού του Πενταγώνου, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να αγοράσουν 57 πυραύλους το 2026.

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